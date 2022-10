Vis chaque jour comme le dernier !

Réflexion sous forme d’une lettre à un frère en humanité, à propos de la valeur de la longueur de la vie…

« Cher frère en humanité !

Je reviens sur notre conversation téléphonique récente.

Tu disais que pour toi l’important était de vivre le plus longtemps possible !

Personnellement je ne partage pas du tout ce point de vue.

Si dans j’ai pu penser cela moi aussi à un moment, je suis vite revenu à une autre conception de la durée de vie, après avoir découvert deux ou trois autres réalités terrestres, comme les très grandes souffrances ou les maladies très invalidantes comme celles d’Alzheimer, de Charcot, de Parkinson et d’autres.

C’est pourquoi je suis redescendu à une réalité plus authentique d’un bonheur de vivre au quotidien au jour le jour en gérant avec la réalité sans vouloir vivre le plus longtemps possible.

Je préfère continuer d’essayer d’être le plus souvent serein et positif maintenant et je ne cherche plus la longévité.

En effet, chercher la longévité lorsque l’on est atteint de maladies très invalidantes où la souffrance devient tout bonnement insupportable n’a pas de sens sauf si l’on est croyant et que cette souffrance est offerte à l’humanité en devenir.

Et encore, combien pourraient offrir ces souffrances et endurer ces calvaires…

Certes le Christ a pu le faire car son chemin de vie était fait en témoignage d’une affirmation de l'existance d’une autre vie qui nous attend ensuite après ce passage terrestre, que certains appellent la vie éternelle.

Mais avons-nous maintenant besoin de témoigner nous de cela en vivant ces souffrances insupportables puisque le Christ l’a déjà fait et que nous n’avons qu’à découvrir et accepter cette richesse de l’immortalité de l’âme chez l’humain qui nous a été offerte par la résurrection de Jésus-Christ (nom qui se traduit par : “Dieu sauve” !) qui était le but de son incarnation et de son enseignement parmi nous.

Et en plus, sans vouloir enfoncer le clou, il a accepté cela en endurant les pires tortures que l’humain (pardon l’inhumain !) lui a infligé alors que sa sainteté n’avait même pas besoin qu’on le torture ! Cela nos rabaisse un peu dans notre humilité de crétins rampants que nous sommes quand l’on réalise cela.

Je n’ai donc pas besoin d’être plus Dieu que Dieu et j’accepte que mon existence soit brève si la douleur et les souffrances deviennent insupportables et intolérables. Autrement cela n’a pas de sens et c’est de la torture qui me semble inutile.

De plus, si l’on devient une légume comme avec la maladie d’Alzheimer où le mental n’existe plus et où l’on ne gère plus rien soit même, cela me conduit à penser qu’il n’est pas souhaitable d’essayer de vouloir à tout prix vivre le plus longtemps possible. Cela n’a pas de sens vu que le rayonnement de la personne n’est plus ! Tel une fleur fanée en fin de cycle…

Si notre vie durant, avec nos imperfections assumées, nous avons essayé loyalement et avec humilité de rayonner dans la mesure de notre potentiel, il est sage de s’en remettre à l’éternel et de savoir que notre vie ne nous appartient pas car elle appartient à Dieu. Donc en toute confiance, nous remettons notre vie à Dieu et c’est quand même très sanctifiant de penser cela.

Tout au moins c’est ce à quoi j’en suis arrivé après ces quelques années de ma brève existence.

Brève de comptoir, voilà pourquoi je ne cherche pas absolument à vivre le plus longtemps possible, mais à être le plus souvent possible rayonnant avec moi-même et si mon entourage en profite, c’est encore bien mieux et tout bonus.

Bien à toi !

Amitié profonde ! »

Note : Bon en même temps, si le temps m’est accordé de pouvoir vivre suffisamment longtemps, pour regoûter à nouveau le succulent poulet frites que ton épouse nous avait préparé lors de mon passage, il y a déjà bien longtemps, (bien qu’étant devenu depuis végétarien !), cela sera un petit bonheur de plus… Rien que d’y penser j’en ai le goût à la bouche et j’en salive d’avance, car c’est une fine cuisinière…



