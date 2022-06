« Croyants de toutes religions : Ouvrez vos portes à votre prochain ! »

Bonjour à vous les internautes et les croyants potentiels ! Les récents réflexes de replis identitaires que l'on remarque en Europe devant l'ignorance et la montée de l'intolérance devraient être pour vous un temps de mise en pratique de vos espérances. Et en toute confidentialité, comme je le mentionnais dans l'un de mes articles paru dans Agoravox tout récemment (*), je vous avoue que je assez étonné de constater la multitude de beaufs qui se disent chrétiens et catholiques, surtout en France et qui faisant du nationalisme, n’hésitent pas à se réclamer de pensées nauséabondes d’extrême droite comme le constatait un quotidien à propos des élections présidentielles et législatives récentes. (Sondage du 11 avril 2022 et celui du 26 avril 2022)… Un véritable non sens que ces faux croyants de cette religion qui est utilisée par des citoyens qui n'ont strictement rien de chrétiens dans leur démarche. Hélas !

Pour une reconnaissance du sens de l'Eternel en Europe (et ailleurs !)



N'attendez pas que les puissances des ténèbres s'imposent dans les républiques laïques et autoritaires. Soyez des apôtres de lumière dans vos sociétés en partageant les richesses spirituelles, morales et matérielles dont vous êtes les héritiés.

Vos diverses religions ne vous enseignent-elles pas que vous êtes tous frères ici-bas (sur cette Terre) ?

Sans faire spécialement de prosélytisme, qu'attendez-vous pour montrer dans votre quotidien la réalité des enseignements que vous avez reçus ?

Les intolérants, n'attendent que votre résignation et votre lâcheté pour imposer leurs vues planifiées du matérialisme et de l'égocentrisme sur le monde, en attendant le moment venu pour éradiquer toute croyance dans le spirituel.

Soyez fermes dans vos valeurs du respect de l'autre et de l'accueil vis-à-vis de l'étranger. Ne transigez pas sur les positions que des politiques voudraient vous imposer en stigmatisant l'arrivant.

Ajoutons à cette occasion ceci : Qu'attendent les croyants pour ouvrir leurs portes aux autres religions méprisées ?

Qu'attendent les croyants pour compenser les refus de construction de mosquées et de minarets pour montrer leur foi en l'Homme dans les sociétés où ils vivent et non uniquement dans leurs lieux de prières ?

Qu'attendent les croyants pour ouvrir les synagogues, les églises, les temples et autres lieux de prières pour accueillir leurs demi-frères musulmans pour la prière du vendredi, puisque qu'à part le sabbat du samedi et le dimanche (jour du Seigneur ressuscité !), ces lieux sont pratiquement déserts et vides… Quelle opportunité d'accueillir en ces lieux, par cette mise en pratique de leur foi, ces croyants monothéistes issus du même père !

Que les croyants n'aient pas la naïveté de penser que cette tâche et ce rôle reviennent aux athées ou laïcs ! Ce n'est pas leur préoccupation. C'est aux croyants de montrer les chemins de lumière pour un monde plus fraternel puisqu'ils en ont reçu l'enseignement et la croyance divine.

Ne demandez pas à une bougie non allumée de rayonner.

Il vous appartient à vous les croyants, de rayonner votre fraternité et d'en allumer les étincelles d'espérance autour de vous.

Mais n'attendez pas des athées laïcs qu'ils fassent la démarche d'humanité à votre place.

Bien à vous !

Un laïc républicain croyant à ses heures !

Pierre Sarramagnan-Souchier.





Remarque utile en ce monde d'intolérance :

Si les "croyants" ont un devoir de reconnaissance et de fraternité (presque une obligation !) envers leurs frères humains de cette Terre et que cela n'est pas un devoir, ni une obligation pour les laïcs, il n'en demeure pas moins que les laïcs éveillés (oui, il y en a quelques uns !) pensent que la sagesse leur indique de se comporter en citoyens accueillant vis à vis des étrangers pour l'une des raisons suivantes : "Bienvenue à toi étranger car nous nous enrichissons de notre différence !"

Cette citation millénaire était en vigueur dans les peuples évolués il y a plus de trois mille ans. A croire que nous aurions sérieusement régressés à constater ce qui se passe de nos jours… Pourtant, un minimum d'intelligence voudrait que "la mondialisation" soit utilisée justement pour que les peuples se rencontrent et s'enrichissent mutuellement au lieu de se nuire et provoquer leurs pertes…

Et les religions étant des écoles pour apprendre à vivre ensemble, il leur revient donc la responsabilité d'assumer ce vivre ensemble…



Note : On relira avec un intérêt certain le texte testamentaire d'André Chouraqui sur ce sujet "l'ouverture du monothéisme au reste du monde" : Le Feu de l'Alliance. :

"Juifs, Chrétiens, Musulmans, hommes de la terre entière, fidèles à vos identités, mettez fin à vos guerres, reconnaissez-vous pour frères, unissez-vous et bâtissez ensemble l'avenir de gloire enfin ouvert à toute l'humanité.” André Chouraqui.Testament.

Note bis : Le 30.08.2010, France24 publiait un reportage sur les musulmans de Gallarate (Dans la province de Varèse, la paroisse de Saint-Nazario et Celso, au nord de Milan-Italie) qui prient dans une église, en attendant d'avoir leur mosquée. Et en Alsace, on peut constater que des églises sont utilisées alternativement par les Protestants et les Catholiques une semaine sur deux comme à Hunawir par exemple…



Illustrations :

1 - Blason de Théodore Monod. "La Terre est ma patrie et l'Humanité est ma famille." Citation de Thomas Paine repris par Khalil Gibran.

2 - 150 responsables religieux venus du monde entier s'étaient réunis en prière pour montrer l'exemple de la reconnaissance de l'humain et de la paix dans l'unicité à Assise en 1986. Qu'en est-il devenu de cette reconnaissance du vivre ensemble de nos jours… Ce monde est d'un frilosité…



3 - " Les pouvoirs centraux ont toujours détesté les nomades, parce que les nomades sont des hommes libres ! Or, un homme libre pour les ministères et les bureaux, c'est inacceptable... " (Théodore Monod)

150 responsables religieux à Assise en 1986