Les prédictions sont-elles immuables pour l’avenir des peuples et des individus ?

Réflexion à propos des prophéties et de l'espace-temps : Peut-on prévoir l'avenir ou ne faudrait-il pas plutôt vivre notre temps d’incarnation en ayant conscience du passé, du présent et de l'avenir ? L'âme d'un être (par ses actions terrestres) peut-elle influer ou non sur le destin d'un individu et des peuples ? Ou cela est-il immuable et sommes-nous déjà programmés à notre conception pour un destin spécifique ?

Prenons l'exemple de la prophétie des Papes de Saint Malachie, alias Nostradamus ! Des recherches laisseraient d'ailleurs à penser que l’auteur de la prophétie des Papes attribuée à Saint Malachie, serait en fait de Nostradamus lui-même ! (Lire à ce sujet la recherche de M. Eric Platel d’Armoc du 28 octobre 2003 ici : page une et page deux).



La liste établie par saint Malachie commence à Célestin II, pape élu en 1143. Elle comprend cent onze devises, plus un commentaire sur Petrus Romanus (Pierre Romain), dernier représentant de l’Église chrétienne. (Prophétie de Saint Malachie : voir ici La liste des Papes)



Les sept derniers papes, Saint Malachie (alias Nostradamus) les désigne par les devises :

Pastor angelicus (Pasteur Angélique), S. S. Pie XII,

Pastor et nauta (Pasteur et Nautonier). S. S. Jean XXIII,

Flos Florum (La Fleur des Fleurs). S. S. Paul VI,

De Medietate Lunae (De la Moitié de la Lune). S. S. Jean-Paul Ier,

De Labor Solis (Du travail du Soleil). S. S. Jean-Paul II,

De Gloria Olivae (de la Gloire de l’Olive). S. S. Benoît XVI,

Petrus Romanus (Pierre Romain). S. S. François, depuis le 13.03.2013.



Cette dernière prophétie apparaît pour la première fois dans l'édition princeps d'Arnold de Wyon du Lignum Vitae de 1595. En effet, dans la première édition de ces prophéties de Saint Malachie, la liste s'arrêtait à “De Gloria Olivae” !

Concernant "Pierre Romain", le Pape François est venu s'incliner sur la tombe de Saint Pierre et nous avons aussi l'explication du service d'information du Vatican qui indique dans son communiqué "VISnews130319" :

" L'ANNEAU DU PÊCHEUR : Cité du Vatican, 19 mars 2013 (VIS). Le Pape François a choisi de porter comme anneau du Pêcheur une bague d'argent dorée, qui devait être réalisée pour Paul VI. Le sculpteur Enrico Manfrini en avait remis la matrice à Mgr. Pasquale Macchi, le secrétaire particulier du Pape. Mais l'objet n'avait jamais été réalisé car Paul VI utilisait l'anneau du concile. Par testament Mgr. Macchi (mort en 2006) transmit ce moule à son collaborateur Mgr. Ettore Malnati, qui a finalement fait fondre l'anneau. Le Saint-Père l'a choisi parmi ceux que Mgr. Guidi Marini, le Maître des cérémonies lui a présenté. Le plat de l'anneau porte en relief Pierre tenant les clefs symboliques du pouvoir spirituel reçu du Seigneur par le prince des apôtres. (Thème des clefs repris dans les armoiries du Pape François) "



Pour ce dernier pape, le moine de Padoue a ajouté ce commentaire :

“Pendant la dernière persécution qui éprouvera la sainte Église romaine, régnera Pierre Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, la cité aux sept collines (Rome) sera détruite, et le Juge terrible jugera son peuple.”

(Pour plus d'informations sur le dernier pape : voir ici )



Bon maintenant un élément très intéressant semble indiquer qu'il serait le dernier Pape ! Voir ici : le « caput nigrum », littéralement le capuchon noir

Dans cette vidéo, il est supposé que la fin de l'église catholique romaine serait vers les dates 2027 ou 2033 : (mais on ne flippe pas pour autant ! On reste zen !) Caput negrum (appellation de tête noire chez les jésuites dont est membre le pape François…). Ecouter à partir de : 1.04 // 1.09 et jusqu’à 1.12 et 1.17 : Les deux dates à retenir : 2027 et 2033.



Ceci étant exposé, ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater que l'on peut connaître des siècles à l'avance, les destinées des individus et des peuples.



Car la vraie interrogation est là qui conduit à s'interpeller ensuite sur les questions suivantes : L'âme d'un être (par ses actions) peut-elle influer ou non sur le destin d'un individu et des peuples ?

Ou cela est-il immuable et sommes-nous déjà programmés à notre conception pour un destin spécifique ? Dans le chemin terrestre, l'individu peut-il choisir son chemin et si tel est le cas, comment les prédictions peuvent-elles cependant correspondre à ces choix ?



Le temps ne compterait-t-il donc pas car le présent serait déjà pré-établi depuis les origines et le futur et donc la réalité présente serait-elle déjà pré-inscrite ?

Cette évidence serait-elle due au fait que nous sommes la communauté humaine au destin lié dans sa globalité et que dans cette communauté, l'individu ne peut être dissocié de l'ensemble pour un destin commun qui est, a été et sera en toute éternité comme les autres espèces vivantes puisque nous serions régit par une quatrième ou cinquième dimension ? (voir les récentes expériences sur la téléportation quantique)



Je vous propose un élément de réponse très personnel :

Quand un proviseur passe dans le couloir des classes d'une école et regarde par les fenêtres des classes, il peut très bien "pré-"voir ce qui se passera dans cette classe suivant le comportement des individus et de l'ensemble des composants de la classe… Le proviseur peut alors devenir "pré-"voyant et faire ce qu'il convient de faire pour "tenter" d'influer sur la destinée de la classe… (Pour éviter de répéter les éternelles conneries de l’histoire, voir aussi à ce sujet l’une de mes pages parue sur Agoravox sur les prévisions de Nostradamus à propos du dictateur Napoléon : Napoléon Bonaparte : Ce triste prédateur et grand exterminateur ! Et il semble que des dictateurs, on en compte à la pelle tellement il y en a… même en ce moment…)

Je vais en rajouter une petite couche pour ceux qui ne comprennent pas que l’on puisse percevoir l’avenir sans être pour le tout rationnel. Ils verront que l’on peut connaître les tendances du cheminement de l’humanité et s’en servir pour orienter son chemin terrestre :



Si votre chemin est basé sur l’égoïsme, vous faîtes régresser l’humanité et inversement, si vous “Partagez les richesses” vous faîtes évoluer celle-ci. A vous de choisir.

De toute façon tous les hommes sont tous frères, alors autant s'en souvenir…

La panique des chrétiens craintifs devant la fin de la papauté…

Mais revenons à nos moutons de la religion : A propos de la fin de la généalogie des Papes (1) et la panique de la chrétienté… Vous y apprenez donc qu'il ne nous reste que peu de temps pour nous convertir avant la fin de la papauté diraient certains.

Mais il y a une autre explication que je vous donne gracieusement (vous me remercierez plus tard !) pour vous détendre l'atmosphère :

S'il ne nous reste que un ou deux Papes, cela ne veut pas dire que c'est la fin des Temps.

Ce n'est seulement que la fin d’un monde, qui ne fut d’ailleurs guère humanitaire, ni très charitable.

Donc on ne regrettera pas ces temps d’égoïsmes meurtriers… (guerres de religions, de pouvoirs, d’intrigues, d’assassinats de Papes, etc.)

Mais cela signifie donc aussi probablement que la gouvernance suivante de cette sainte église catholique et romaine pourrait être gouvernée en collégialité (comme les protestants, avec une présidence tournante). Je vous mentionne en passant, l'adresse du centre mondial des Protestants (2). Vous pouvez aussi lire l'intéressant testament de l'un de ses anciens présidents (3) (les Protestants élisent un Pape tous les 5 ans).

Bref, rien de bien original là aussi. Ce qui serait nouveau par contre, ce serait que les femmes deviennent effectivement les égales de l'homme dans les faits et même plus, dans cette nouvelle démarche de(s) l'Eglise(s)…

Arrêtons-donc d'angoisser et reprenons nos esprits, le Ciel ne va pas nous tomber tout de suite sur la tête vu que nous marchons déjà sur la tête !





Participons à un monde plus solidaire et humains et l’avenir sera plus serein…

Et si on rénovait ce monde d’égoïsme voué à sa perte, en en faisant un monde vivable et agréable pour tous !

Pour cela, il convient d’avoir un minimum de souplesse et ne pas nous arrête au dogmatisme, formalisme rigide et stérile… des religions…

Par exemple, quand je creuse des puits dans le désert pour abreuver et alimenter les enfants de mes sœurs et de mes frères, je ne cherche pas à savoir quelle est leur race, leur religion, ni quel est leur Dieu. Qu’ils soient dans ces régions-là, musulmans, animistes, Dalits (intouchables), catholiques, chrétiens, “réducteur de tête”, “mangeurs de blancs” ou d’une autre envergure spirituelle et sociale, cela m’importe peu.

Le sang qui coule dans nos veines est de la même couleur pour nous tous ici-bas.

Ce qui compte, c’est que notre travail commun nous permette d’avoir de l’eau pour que ces enfants puissent survivre (cf. : Vers la paix : “Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants !”).

Là est l’essentiel et là est la quintessence de la religion (universelle) où Dieu (toujours universel) est présent dans sa forme la plus lumineuse et épanchante !

En bon jeux de mot, je dirais, qu’il convient de ne pas être trop “gourde” !

Bref ! On ne doit pas travailler pour les Eglises, mais pour le développement de l’Humain avec l’aide des outils des églises quand il y en a !



Et oui, et oui, les esprits cartésiens n'ont qu'à bien se tenir, certains ne marchent pas encore tout à fait sur la tête et c'est tant mieux, pour voir plus loin que le bout de son nez, comme le disait très justement le vieux sage millénaire chinois dont le nom parfume parfois mon esprit !

A propos du Ciel qui nous tombe dessus, si l’on se réfère aux informations prophétiques de la Sainte Vierge depuis 1917 à Fatima, il serait peut-être temps également de se purifier, car la montagne de conneries accumulée depuis 1917 par les puissants et par les gouvernants actuels, pourrait bien aussi nous entraîner dans un nouveau cataclysme !

Pour finir, ne manquez pas de voir aussi la page sur l’énigme de la Dame de Guadalupe au Mexique et les apparitions de la Sainte Vierge en Egypte, et d'écouter aussi la vidéo sur le sujet présenté par François Brune) histoire de reprendre une meilleure respiration, du recul et de la hauteur sur les réalités bassement matérialistes de ce monde !

Bien courtoisement,

votre serviteur de service, pisteur de l'éternel,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 13 mai 2022.

Légende des illustrations :

Les clés du Paradis… Merci de transmettre les clés au successeur pour éviter que la Connaissance reste interdite aux êtres humains qui sont d'une stupidité effrayante au regard de ce que l'on peut constater actuellement…

La clé c'est l'amour ! En un mot : "Fichez-nous la paix !"