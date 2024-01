Les Missiles Hypersoniques nous conduisent à l’holocauste nucléaire

Les missiles hypersoniques sont une nouvelle catégorie d'armes qui bouleversent les experts en sécurité. Capables de voyager à plus de cinq fois la vitesse du son (Mach 5) et d'effectuer des manœuvres évasives en vol, ils sont impossibles à intercepter à l'aide des systèmes de défense antimissiles conventionnels. Ajoutez à cela qu'ils peuvent transporter des ogives nucléaires, et il est immédiatement clair pourquoi ils ont suscité autant de préoccupations quant à leur impact sur la sécurité du monde. Les principales puissances militaires du monde (les États-Unis, la Chine et la Russie) comme tous les états capables de le faire travaillent à leur développement. Voici pourquoi les armes hypersoniques vont nous plonger dans l'apocalypse nucléaire.

Tous veulent des Missiles Hypersoniques



Par définition, les missiles hypersoniques sont des vecteurs capables d'atteindre des vitesses égales ou supérieures à Mach 5. Il existe deux sous-types de systèmes. Le premier est celui des véhicules hypersoniques à planer (HGV), qui sont lancés par des missiles balistiques et se séparent d'eux en vol pour planer à vitesse hypersonique vers leur cible ; le second est celui des missiles de croisière hypersoniques (HCM), qui sont lancés comme des missiles de croisière conventionnels et utilisent des moteurs scramjet pour atteindre la vitesse requise. Dans les deux cas, leur rapidité combinée à la capacité de réaliser des manœuvres évasives complexes rend l'interception presque impossible. À ce jour, aucun système de défense antimissile n'est considéré comme capable d'intercepter des vecteurs hypersoniques. Les États-Unis ont exploré diverses solutions anti-hypersoniques, mais elles en sont encore à un stade préliminaire de développement. En conséquence, il n'existe actuellement aucune défense efficace contre les attaques hypersoniques, et même si des progrès peuvent être réalisés à l'avenir, l'interception restera un défi technique redoutable, en particulier en cas d'attaque à grande échelle. De plus, le fait que les systèmes hypersoniques puissent être équipés d'ogives nucléaires élève ce problème technique au niveau de la dissuasion stratégique. Sans surprise, les États-Unis ont accordé une attention particulière au développement des missiles hypersoniques, surveillant à la fois les progrès réalisés par leurs propres programmes et ceux de leurs concurrents et alliés, comme le montre un récent rapport du Congressional Research Service.



La Russie et la Chine développent des armes hypersoniques dans le cadre de leur stratégie de déni d'accès et de zone (A2/AD) conçue pour éloigner les forces américaines de leur territoire et rendre impossible leur opération à proximité. Selon cette logique, les missiles hypersoniques seraient utilisés pour menacer les groupes de porte-avions américains, les bases avancées, l'infrastructure logistique, etc. De plus, les deux pays considèrent les vecteurs hypersoniques comme une mesure pour surmonter les défenses antimissiles balistiques américaines, qui, à leur avis, compromettent l'équilibre nucléaire en permettant (théoriquement) aux États-Unis de lancer leurs armes nucléaires sans craindre de représailles. En raison de leur capacité à contourner les défenses existantes, les missiles hypersoniques priveraient l'Amérique de son avantage perçu et rétabliraient l'équilibre traditionnel basé sur la destruction mutuellement assurée (MAD).

La Chine a développé, notamment, une arme hypersonique, le DF-ZF (précédemment appelé WU-14). Cet HGV est censé avoir une portée de 2 000 kilomètres et une vitesse maximale de Mach 10, et il est principalement conçu comme une arme anti-navire. La Chine n'a pas précisé si elle est capable d'emporter des ogives nucléaires, mais aurait testé des missiles balistiques pour son lancement, notamment le DF-21D. L'arme pourrait devenir opérationnelle d'ici la fin de cette année. Selon des sources américaines, la Chine aurait également testé un véhicule hypersonique Mach 6 appelé Xing Kong 2 (‘Starry King 2’) en 2018, mais il y a peu d'informations disponibles sur ce système.

De son côté, la Russie semble être en tête dans le déploiement de systèmes hypersoniques. L'Avangard (Projet 4202 / Yu-74) est un HGV capable de transporter des ogives nucléaires, entré en service en 2019. Avec une portée d'au moins 6 000 kilomètres, il est équipé de contre-mesures électroniques, peut effectuer des manœuvres évasives et atteindre théoriquement Mach 20. Le missile de croisière Tsirkon 3M22 (Zircon) a une portée estimée entre 400 et 1 000 kilomètres et une vitesse entre Mach 6 et 8. Il est principalement conçu comme une arme anti-navire tirée par des unités navales et aériennes. Le missile balistique hypersonique Kh-47M2 Kinzhal (‘Dagger’) est un système atypique, car il n'est ni un HGV ni un HCM, mais plutôt un missile balistique hypersonique. Avec une portée de 2 000 kilomètres, il peut atteindre théoriquement Mach 10. Il peut emporter une charge nucléaire et frapper des cibles terrestres et maritimes. Il est opérationnel.



Les États-Unis ont commencé à développer des armes hypersoniques comme une possible mise en œuvre du concept de frappe mondiale prompte conventionnelle (CPGS), destiné à permettre aux forces américaines de frapper n'importe quelle cible dans le monde en une heure. Datant de 2008, il a été relancé pour contrer la stratégie A2/AD de la Chine et de la Russie en permettant aux forces américaines de frapper des cibles sensibles telles que les centres de commandement, de contrôle et de communication (C3), les bases militaires, les nœuds logistiques, les infrastructures critiques et d'autres installations stratégiques pour affaiblir les capacités de combat de l'ennemi. Actuellement, les États-Unis ont trois programmes de missiles hypersoniques. Le premier est le programme Conventional Prompt Strike (CPS) dirigé par la Marine, destiné à équiper un sous-marin de classe Virginia avec des HGV. Ce vecteur sert également de base au Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) de l'Armée, visant à développer un vecteur terrestre mobile avec une portée de 2 200 kilomètres. Enfin, l'armée de l'Air développe l'AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), de taille plus réduite et destiné à équiper les bombardiers stratégiques B-52. Selon les déclarations officielles, aucun de ces programmes ne vise à développer des vecteurs capables d'emporter des ogives nucléaires.



D'autres puissances développent des armes hypersoniques. L'Australie coopère avec les États-Unis dans le cadre du programme Hypersonic International Flight Research Experimentation (HIFiRE), qui a abouti à plusieurs tests de HGV et de scramjets. Le Japon travaille également sur des HGV et des HCM ; les premiers sont destinés à être déployés entre 2024 et 2028, avec des variantes anti-porte-avions et de suppression de zone. L'Inde a coopéré avec la Russie sur le BrahMos II HCM, et certains rapports indiquent qu'elle développe également un système national de même type. La France a également cherché une collaboration russe sur les systèmes hypersoniques et modifie son missile de croisière ASN4G pour atteindre des vitesses hypersoniques dans le cadre du programme V-max (Experimental Maneuvering Vehicle). La nouvelle arme est peut-être destinée à une frappe nucléaire. L'Allemagne a testé le HGV SHEFEX II en 2012, mais le gouvernement a perdu du temps en réduisant le financement du programme. Enfin, d'autres pays ont expérimenté les technologies hypersoniques, comme la Corée du Sud, Israël et l'Iran.



Les Missiles Hypersoniques augmentent le stress des stratèges

La première préoccupation découlant du développement et du déploiement de systèmes hypersoniques est leur effet sur l'équilibre nucléaire. L'argument avancé par la Russie et la Chine selon lequel les vecteurs hypersoniques rétablissent l'équilibre grâce à leur capacité à pénétrer les défenses antimissiles américaines est valable. Alors que les systèmes hypersoniques sont actuellement impossibles à intercepter, les missiles ordinaires sont déjà difficiles à détruire en vol et une attaque de masse serait tout aussi invincible.

De l'autre côté, de nombreux experts estiment que les systèmes hypersoniques ont des effets déstabilisants en raison de l'impossibilité de déterminer s'ils transportent des charges conventionnelles ou nucléaires (ambiguïté). Cependant, ce problème n'est pas propre aux systèmes hypersoniques, car de nombreux missiles balistiques et de croisière traditionnels sont également touchés par le même problème. Par conséquent, les missiles hypersoniques n'apportent pas de changements significatifs aux capacités d'attaque nucléaire et, plutôt que des vecteurs nucléaires, ils semblent principalement conçus comme des armes conventionnelles pour effectuer des frappes rapides contre des cibles critiques.

Cependant, en cas de crise entre grandes puissances déclenchée par des facteurs externes, ils peuvent favoriser une logique d'escalade. Dans de telles conditions marquées par un niveau élevé de stress causé par une menace armée (perçue) imminente pour des intérêts nationaux vitaux laissant peu de temps pour une réponse, la communication entre États se détériore et les décideurs utilisent des raccourcis mentaux pour accélérer leurs choix, rendant ainsi le processus de prise de décision moins rationnel. Dans de telles circonstances, chaque partie sera tentée d'utiliser des missiles hypersoniques pour lancer une première frappe rapide et débilitante afin d'obtenir un avantage décisif, ou d'utiliser ses actifs hypersoniques pour une attaque préventive pour empêcher l'adversaire de le faire. Cela entraînera les belligérants à tirer les premiers pour écraser l'ennemi. Et cela conduira à une escalade nucléaire. Les systèmes hypersoniques vont donc entraîner cette troisième guerre mondiale, déjà entamée depuis la planification de la pandémie mondiale par l’État Profond américain, dans un holocauste nucléaire.

