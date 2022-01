Passe vaccinal (2) : Claude Malhuret charge lourdement les antivax.

Il est de plus en plus évident que ces injections n’ont pas vraiment évité la propagation du virus et qu’il est par conséquent inutile de les imposer aux gens qui ne risquent aucune forme grave, mais ils faut marteler, marteler, il en restera bien quelque chose. Au moins, ça pourra contribuer à remplir les poches de certains, à défaut d’autre chose.

Souhaitons que le flop de plus en plus pattant de ces injections, vaccinera la population contre les vendeurs de piquouses pour tout et n’importe quoi, et ce pour au moins 10 ans, s’ils voient la débâcle arriver...