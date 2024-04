Considérations gauche-droite 2, ou plutôt woke-braque...

Psychanalyse des contes de fées...

1. Qu'est-ce qui peut bien animer psychanalytiquement la mentalité de gwoche ? Et celle de broite ? Mots-valises, mots-valises...

2. Quand la gwoche se soulève c'est très curieux parce que c'est comme si on l'avait vexée. Ce qui l'émeut c'est que les choses ne correspondent pas à ses prévisions quant à la taille de son phallus, surtout si ce phallus était antiphallocratique évidemment puisqu'il n'y a guère que le phallus pour croiser le fer avec le phallus, et il était très important de souligner que le clitoris est biodéveloppementalement un phallus inversé... sans préciser qu'il était non seulement inversé mais transformé à la manière des sculpteurs de ballons dans les foires... bref ça ne marche pas.

3. Le plus important dans le paragraphe précédent n'est pas la taille du phallus : personne à gwoche ne trouve officiellement que la taille compte. Le plus important le paragraphe précédent ce sont les prévisions, c'est-à-dire que seules les prévisions de la gwoche quant à la taille de son phallus compte, y compris lorsque la taille de ce phallus devrait être réduite à néant, comme c'est le cas d'un certain antiphallocratisme forcené jusqu'au gynarchisme, qui n'est autre qu'une forme de SM avec ses Dominas, appliqué à la sphère sociale. Il y a des hommes à qui ça plaît c'est certain.

4. Enfin bref (bref...) si ses prévisions sont mauvaises la gwoche se vexe et sur tous les sujets : le ou la gwochard(e) avait besoin que les choses correspondent exactement à ce qu'il ou elle avait prévu, c'est le même dynamisme que la planification soviétique c'est réel. Et si la prévision discorde avec la réalité eh bien tout est entrepris pour gommer, grimmer, refouler, dénier voire littéralement détruire, la réalité, si possible. La déception est trop grande et insupportable et suscite la vexation. Le ou la gwochard(e) c'est la personne qui raille la déception et les déçus. Pour le ou la gwochard(e), le ou la déçu(e) est un(e) perdant(e)... parce que l'affect de déception parasite l'activisme, or seule compte son activation pour mettre en branle son phallus antiphallocratique... c'est psychanalytique. "La gwoche" doit rester le signifiant-maître.

5. A broite (droite+braque, comme gwoche vient de gauche+woke, pour ceux qui n'avaient pas suivi...)... à broite "la broite" n'est pas du tout intéressante en tant que signifiant-maître. Le broitard (qui comprend très bien que le masculin générique est un neutre, et n'a donc pas besoin de marquer la différentiation homme-femme à l'écrit, surtout si c'est derrière pour transgenriser contradictoirement)... le broitard n'a cure de "la broite", et puis cependant que la gwoche veut se faire être le signifiant-mâitre, elle cherche à détruire vexatoirement le signifiant "broite" pour le camp des braqueurs braqués.

6. A broite se retrouvent les braqueurs (la finance) et les braqués (la réaction) pêle-mêle, qu'importe que les braqués puissent être braqués même contre la finance ou que les braqueurs s'avèrent activistes comme la gwoche, afin d'ouvrir de nouveaux marchés (au hasard, de la chirurgie transgenre, du mariage gay, etc.)... Le problème c'est que le broitard n'a pas du tout le sentiment de correspondre à ce que lui inflige le ou la gwochard(e), et c'est logique puisque sa vérité est ailleurs.

7. Le broitard c'est X-Files, parce qu'il suscite les cris d'orfraies de la gwoche face à son phallus. Le broitard a soigneusement mesuré la taille de son phallus et c'est pour cela qu'il cherche éventuellement à l'augmenter. Mais c'est toujours sur la base de la conscience de sa taille. Or des petits budgets et des petites réactions, il y en a des tonnes, pour la simple raison que les multimilliardaires sont moins nombreux que les populaires. Le ou la gwochard(e) veut alors assurer au broitard que la vérité est à gwoche, pour augmenter la maîtrise du signifiant "gwoche", que cela ne peut décidément pas intéresser le broitard, puisqu'il voit bien la réalité de cette démarche, qui ne peut que se vexer de manquer ses prévisions quant à la taille de son phallus, sans tenir compte de la taille de son phallus.

8. Alors évidemment, le broitard fait moins rêver parce qu'il rêve lui-même moins, et c'est dans son rêve de signifiant-maître que le ou la gwochard(e) se révèlent les plus vexés, tandis que leur vexation leur procure littéralement un sentiment de puissance. En rêvant moins le broitard est caricaturé pour moins créatif donc intelligent, mais il n'y a aucun lien de cause à effet puisque la prise en compte de la taille actuelle réelle, investigue, justement, le réel, sans le mêler de prévisions quant à ce qui seul vaudrait absolument d'être...

9. Le broitard, dans les conditions de sa forclusion gwocharde, exprime sa créativité et son intelligence en inventant des complots, que cela l'illustre auprès des siens ou le ridiculise auprès des gwochard(e)s. Et il y a au centre, celui qui a fait de la gwoche une éthique quoi qu'il pratique les choses avec un oeil de broite. C'est évidemment le plus coincé de tous. Le centre est de gwoite... Enfin à ce stade on atteint des sommets, tels que les antiques électriciens égyptiens pyramidaux de Maître Gims.

11. Il n'y a aucune symétrie entre la gwoche et la broite, et le gwoite n'en est pas la possibilité, mais un bubon, comme la peste.

12. Bref, l'échiquier politique, pour le redire, n'est pas pertinent.

13. (PS : Faut arrêter avec les Sophie Robert et les Michel Onfray activistes, contre les psychanalystes caricaturés...)

