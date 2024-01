2023 – 2024 Le vent tourne !

2023 Fin de la folie ??? - 2024 Vers le grand chambardement !

Fin décembre, début janvier !

Encore une fois, c’est l’heure des Boules de Cristal !

2023, quelle année !

En consultant le bilan de l’an dernier, on peut remarquer que la même formule fut employée !

L’an passé, nous disions : 2022 ! Quelle année ! [1]

Nous constations que 2022 était une année à demi perdue et que jamais l'humanité n'avait été devant autant d'incertitudes et de confusion.

Heureusement, 2023 nous a offert plus de lumière. Les incertitudes et la confusion se sont en partie dissipées. La réalité a légèrement pris le dessus.

Par contre, dans certains cas, le réel, malgré sa douloureuse intensité [2], ne parvient pas à sortir de leur léthargie, ces gens sérieusement endoctrinés par cette terrible et intense propagande des Cas Vides.

En 2022, nous notions la surmortalité. En 2023, elle s’est poursuivie [3]. Aujourd’hui, nous connaissons tous des gens qui sont décédés avant leur temps. Crises cardiaques [4], cancers fulgurants [5] ou alors terrassés par le nouveau syndrome de la mort subite « de l’adulte » [6].

Même morts, les gens ne se réveillent pas ! (Normal dirait La Palice ! [7])

En 2023, on a freiné la croissance de la population (comme le souhaitait Bill Gates [8]). Des centaines de milliers de morts par la guerre (Ukraine, Gaza, et autres) [9], des centaines de morts suite au manque de soin de santé [10], des centaines de milliers de morts par la faim [11] et des centaines de morts "inexpliquées" [12] !

En 2023, des parcelles de vérité sont péniblement parvenues à se hisser au sommet de la réalité pour contrer certains mensonges.

2023 fut définitivement marqué par l'éveil. Un éveil partiel, mais un éveil réel et encourageant. La propagande des Cas Vides est plus difficile à faire avaler. Les injections expérimentales ont fait leurs funestes preuves. Les gens injectés sont plus malades. Leur système immunitaire est affaibli. Les “Médecins de plateau”, ces Boni-menteurs des grands médias comme les Grimaldi [13], Lacombe [14], Deray [15], Marty [16] Marquis [17], Lamarre [18], Vadeboncoeur [19], Simon [20] et autres seront poursuivis pour manquements à leurs devoirs déontologiques.

La manipulation de masse est moins facile. Les gens sont de plus en plus conscients qu'on les prend pour des cons ! On aura eu beau tenter de tuer complètement leur sens commun [21], avec la force de la réalité, celui-ci resurgit avec une vigueur renouvelée.

Le sens commun ; une résistance à l’arrogance des « experts ».

Cependant, il ne faut pas croire que la partie contre le matraquage opéré par les covidistes et visant à manipuler la masse soit gagnée. Des techniques sophistiquées à peine imaginables [22] sont probablement à l'étude dans le plus grand secret.

Nous devons rester vigilants face à la manipulation de notre opinion. Il ne faut pas croire que la subjugation des esprits se fait uniquement à travers les mass-médias. Notre opinion peut être séduite par différents moyens. Toute personne en qui nous faisons confiance peut manipuler notre pensée. Les vedettes des réseaux sociaux peuvent glisser allègrement vers la manipulation de la pensée. Il est toujours dangereux de prendre l'opinion clef en main qu'on nous sert. On peut en venir à croire des théories douteuses parce qu'une personne en qui nous avons confiance et qui a gagné notre admiration en fait la promotion.

Il est plus sage de ne jamais croire aveuglément ce qui est dit. Il ne faut jamais faire confiance aux mots. Nous devons toujours faire reposer notre jugement sur des faits. Des faits véritables et surtout vérifiables. Nous devons, inlassablement, fouiller au maximum l'information, parce que notre opinion repose sur l’information que nous avons à notre disposition.

Vous êtes donc invités à remettre en question tout ce qui est soulevé dans cette revue annuelle. Il faut toujours chercher, creuser, approfondir et analyser. Il faut toujours savoir sur quoi repose notre opinion. Il est trop facile et surtout trop dangereux de répéter comme un perroquet.

Géopolitique

Le monde est en changement. L'unipolarité américaine est chose du passé [23]. La superpuissance impériale du US dollar s'efface [24]. La dédolarisation est en marche [25]. On aura eu beau assassiner Hussein et Kadhafi qui voulaient transiger [26] en monnaie autre que le dollar sacré [27], la volonté internationale remet les pendules à l'heure. Le dollar s'effondre et lorsqu’un "empire" s’écroule, la stabilité et la sécurité internationale peuvent subir de graves contrecoups. Heureusement la pluripolarité des BRICS et cie semble reposer sur le pacifisme, la bonne entente, le respect des souverainetés et la coopération.

Les "Warmongers", ces bellicistes va-t-en guerre sont avant tout américains. Sans les avancées soutenues de l'OTAN vers la Russie [28] et les politiques ukrainiennes de soumissions des russophones du Donbass [29], la guerre d'Ukraine n'aurait pas eu lieu. La Russie, tout comme la Chine ne recherche pas la guerre et la domination mondiale. Ces puissances ont recours au militaire pour se protéger et se faire respecter. La Chine tout comme la Russie peuvent intervenir pour protéger les Pays menacés d'une invasion de l'OTAN [30]. La Russie est intervenue en Syrie pour sauver ce Pays du sort qu'a subi la triste Libye ainsi que l'Irak et l'Afghanistan.

Si les grandes puissances des BRICS avaient été le moindrement bellicistes, une grande guerre aurait eu lieu. L'État profond, le "Deep State", a tout fait pour le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Je vous invite à écouter l'excellent Florian Philippot qui, aujourd'hui, 30 décembre 2023, décrit de brillante façon la situation actuelle et passée [31]. Heureusement ce plan machiavélique d'une 3e grande guerre a échoué à deux reprises. Échec en Ukraine et double échec au Proche-Orient. Plusieurs s'attendaient à ce que l'Iran et le Hezbollah libanais entrent dans la danse et créent des tensions pouvant démolir les puissants liens entre les membres du BRICS et cie. Il n'en fut rien. L'Iran et l'Arabie saoudite sont restés solidaires et les BRICS demeurent intacts.

2024 risque d'être l'année des BRICS. Le 1er janvier six nouveaux Pays seront accueillis par ce club pluripolaire : L’Argentine, l’Égypte, l'Iran, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces six Pays ajoutés au Brésil, à la Chine, à la Russie, à l'Inde et à l'Afrique du Sud représentent une force mondiale notable tant au niveau économique qu'en termes de population. L'appellation ronflante de « communauté "internationale" » doit donc être redéfinie.

Pour refléter la nouvelle donne, le Conseil de Sécurité de l'ONU devra être réorganisé [32]. Et avec l'aide des BRICS et cie, l'Afrique devrait pouvoir accéder à cet important Conseil [33] qui a le pouvoir de déterminer la guerre ou la Paix [34].

2024 sera l'éveil africain [35]. L'ère de l'exploitation occidentale du continent africain devra faire place à une nouvelle ère de coopération [36] et de réel développement. Bien sûr, le pessimisme est au rendez-vous. Plusieurs voient la Chine et la Russie comme étant les nouveaux "exploiteurs". La réalité aura comme toujours le dernier mot. La marche de l'Afrique sera donc un point à scruter l'an prochain lors du survol de l'année 2024.

Les BRICS et cie se sont unis [37] pour trouver le moyen de contrer les puissantes institutions financières dictatoriales comme le FMI et la Banque mondiale ainsi que le contrôle commercial joué par l'OMC. Les BRICS et cie travaillent à mettre en place une économie internationale favorable aux Pays émergents [38] et ainsi à se soustraire des contraintes impériales mondialistes et néolibérales.

Économie

Le système économique risque d'exploser. Imaginez, votre carte Visa ou Mastercard ou American Express ne fonctionne plus. Le système SWIFT [39] devient inopérant. Les transactions bancaires sont hors contrôle et votre argent "numérique" inscrit sur votre compte de banque se retrouve gelé !

SWITF c'est 11 000 organisations bancaires dans plus de 200 pays. Peut-être que l'an prochain, nous dirons : SWIFT c'était…

Juste un exemple parmi tant d'autres, les cartes de crédit à Cuba ou au Venezuela ne fonctionnent pratiquement plus. Plusieurs autres Pays vont abandonner SWIFT, tout comme ce fut le cas pour l'Iran et la Russie [40]. La Russie, la Chine et l’Inde travaillent depuis un bon moment à mettre en place leur propre système de paiement afin de se libérer du dollar et de la suprématie occidentale. La Russie a construit une alternative à Swift sur la blockchain [41].

Il faut donc être conscient que notre avoir en dollars numériques peut subir des fluctuations inattendues [42]. Rien ne vaut le solide, l'or, les métaux précieux ou une bonne vieille maison bien payée. L'avoir tangible est une meilleure garantie que tout compte visible à travers un écran (de fumée).

Élections

2024 Une année d'élection présidentielle américaine.

Trump sera élu, tout comme en 2016 [43] et en 2020 [44].

On ne peut imaginer qu'ils puissent refaire le coup de la fraude électorale massive [45].

Lors des dernières années, la famille Biden a clairement démontré sa malhonnêteté [46].

Nous assistons présentement à un cirque politique jamais vu aux USA. L'élection de Donald Trump est assurée. Tous les sondages le confirment.

Le seul moyen pour le Deep State d'empêcher le peuple de ré-élire Trump, c'est de le retirer des bulletins de vote. Jusqu'ici, le Colorado a échoué [47], le Maine va échouer [48], le Michigan a échoué [49 ] et la Californie a aussi échoué [50].

Les preuves de la corruption des Biden sont aujourd'hui étalées au grand jour [51]. Le mandat du sénile Biden a permis à une forte portion de la population des États-Unis d'ouvrir les yeux.

L'inflation vertigineuse ainsi que le retour de la guerre et des dépenses associées à ces tueries immondes favorisent un haut-le-cœur des citoyens. Le résultat électoral est indéniable. C'est d'ailleurs pourquoi le clan démocrate corrompu tente d'enlever le candidat Trump des bulletins de vote. Il est clair que la population américaine va voter massivement pour Donald Trump. Trump prône la PAIX, la vitalité économique locale, le retour des emplois, la fin de l'inflation et une énergie abordable.

L'élection de Milei

L'impérialisme mondial a réussi à faire élire un clown grossier à la tête de l'Argentine. Ce clown ne sera pas là l'an prochain. Il va rapidement plonger l'Argentine dans le chaos et la violence.

Milei est le Zélenski de l'Amérique latine [52]. Un imbécile malléable qui sert les intérêts de l'oligarchie locale et mondiale.

Ils vont probablement tenter de faire élire ce genre d'abrutis dans d'autres Pays, entre autres, probablement au Venezuela.

C'est à suivre…

L'escrologie (terme employé par l'excellent Florian Philippot [53])

Nos grands médias vont mettre l'accent sur le climat. C'est la propagande en cours pour justifier le green business et surtout les taxes ascenseurs [54] qui n'atteignent finalement jamais le dernier étage.

Le climat, le climat, le climat !

Les exploiteurs politiques utilisent ce prétexte pour littéralement vider les poches des citoyens.

Le green business, c'est arnaque par dessus arnaque !

Pensons aux voitures électriques et à la tentative d'interdiction prochaine des véhicules à carburant fossile !

Heureusement, de plus en plus de citoyens prennent conscience de cette escroquerie des voitures électriques ! Cette volonté de limiter les déplacements ne passera pas facilement. Il serait surprenant qu'on puisse faire avaler facilement la limite des quatre voyages en avion lors d'une vie [55] !

On parle aussi d'instaurer un passeport sanitaire très restrictif. Et que dire des villes 15 minutes, pour bien contrôler le troupeau dans son enclos ! Voici comment la propagande nous présente ce projet bien emballé dans le plus grand "bien" ! [56]

On parle de villes où les déplacements de plus de 15 minutes seraient mal vus ou même interdits.

Bref, la folie des contraintes a le vent dans les voiles.

Something Big is coming !

Ça fait 4 ans que les rêveurs nous la sortent !

Il va y avoir quelque chose de gros !

Mais, le problème, c'est que le petit train-train du confort et de l'indifférence suit son cours. Bien sûr, il risque d'y avoir des changements politiques et économiques majeurs, mais le tout se fera comme cela s'est toujours fait. Les populations réagiront en improvisant selon les changements et l'apocalypse ne surviendra pas.

L'élection de Donald Trump favorisera sûrement une donne mondiale différente. La mise au rencard du système SWIFT va nous brasser l'économie, mais l'économie réelle restera réelle. Les envolées négatives de la bourse ne rejoignent pas beaucoup de citoyens. C'est du domaine de l'économie virtuelle.

En janvier, on nous annonce une grande divulgation ! La liste de notoriétés pédophiles [57] qui furent adeptes des lieux de jouissance de Epstein. Ce serait bien, mais je crains que cesdites révélations soient un pétard mouillé comme le fut le film « Sound of Freedom » [58]. Bien que ce film ait le mérite de mettre le sujet dans l'actualité, aucune révélation pouvant importuner les pédophiles de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie oligarchique n'a été révélée. Les gens de pouvoir ont encore trop d'influence pour être punis de leurs actes.

Dans le désordre !

En scrutant le fond des choses, on pourrait encore rédiger des pages et des pages d'observations. Le monde est essoufflant.

Nous aurions pu parler du vocabulaire qui sert à orienter les esprits, les mots courants et les néologismes comme nous le faisait remarquer George Orwell en 1949 dans son roman 1984. Remplacer un bulletin de nouvelles par l'écoute de ceci : « La novlangue, instrument de destruction intellectuelle » [59]

Nous aurions pu parler du chemin Roxham [60] et de l'utilisation des invasions d'immigrants [61] pour détruire l'homogénéité des populations et ainsi mieux régner en utilisant les divisions.

Nous aurions pu parler des dépenses militaires !

Nous aurions pu parler de la cryptomonnaie insécurisante, mais qui nous libère du contrôle des grands banquiers qui nous exploitent et contrôlent nos finances.

Cryptomonnaies et Blockchain [62]

Nous aurions pu parler de la gauche et de la droite, de leur "dénaturation" jusqu'à leur redéfinition en passant par la manipulation des concepts et des opinions.

Nous aurions pu parler des familles désunies et/ou réunies !

Nous aurions pu parler du Coup d'État en cours en Serbie [63] et de cette nouvelle révolution de couleur qui s'installe.

Nous aurions aussi pu parler du sort d'Israël ! Un sujet sensible et important. 2024 risque d'être une très mauvaise année pour Israël. Mais bon !

Laissons la réalité s'exprimer. C'est elle qui a toujours le dernier mot.

Observons, analysons, réfléchissons.

Souhaitons-nous LA PAIX.

Souhaitons-nous LA SANTÉ, malgré les coupes dans les budgets de santé pour alimenter les budgets de la guerre.

Souhaitons-nous de retrouver L'HUMAIN et le "BON SENS" .

Bonne Année 2024 à vous tous.

Et je vous souhaite à tous, le paradis avant la fin de vos jours… parce qu'après ! Qui sait !

Serge Charbonneau

Québec

