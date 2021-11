500 signatures pour Z ?

@Fergus

élus — des gens manipulables ou exposés à la vindicte de leurs électeurs —

Drole vision sur nos représentants. Mais bon ...

Personne ne peut envisager qu’il n’y ait aucun « filtre » pour les candidatures à l’élection présidentielle. Enfin, je crois ... Il me semble qu’il faut être d’une grande prudence avant de changer le mode actuel, critiquable c’est vrai mais cette volonté de vouloir changer notre constitution et les lois en terme d’élections est assez ... dangereuse ou tout du moins risquée.

La constitution actuelle a subi l’épreuve du temps et elle a démontré son aptitude à favoriser la stabilité de nos institutions. On y attribue bien vite la crise de la démocratie, crise indéniable et mis en évidence par l’abstention. Pour ma part, je crois que le changement de constitution et des lois électorales n’est pas le signe de progrès, souvent cette volonté de réforme dissimule assez mal un vrai abandon sur les problèmes qui sont les raisons de cette désaffection. Et les raisons sont à mon sens multiples et la première est le sentiment d’inefficacité de nos politiques a prendre en compte le réel et à répondre aux vrais questions qui se posent.

On assiste en ce moment à une course à l’échalotte assez ... affligeante. Chacun des candidats vendant son programme, programme érigé en une liste à la Prévert de mesures ou de mesurettes, ou mieux un catalogue impressionnant de réformes impossibles et de vœux pieux.

De Zemmour en passant par Le Pen, les LR et autres Jadot, Roussel, Mélenchon, Montebourg, Hidalgo, ... tous, oui tous participent à cette mascarade électorale. En face, un Macron encore plus insipide que sa politique. Et on va s’étonner que les électeurs ne soient réellement motivés pour aller voter !!!