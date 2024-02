Archimède, Homère, Pythagore, Platon, Thalès, Socrate, Euclide, Aristote, Ératosthène, Hippocrate, etc. :

... quel était le célèbre dieu de leur époque ?

Pour beaucoup d’entre nous, la réponse n’est pas évidente. Nous devons aller chercher dans Wikipédia ou ailleurs.

Cela n’est pas le cas pour la plupart des chrétiens et des mahométans, habités qu’ils sont par une croyance religieuse qui n’a que des certitudes immuables érigées en Vérités. Pour eux, dieu est dieu et… unique. Il est donc le même pour toutes et tous, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la création de l’Univers, il y a environ 14 milliards d'années.

Alors, leur réponse est évidente : c’est Jésus et Allah, bien sûr !

Aparté : ne dites surtout pas à un mahométan que son dieu est Jésus, et inversement, à un chrétien que son dieu est Allah !

Pour eux, c’est tout aussi évident et irréfragable que la Terre a été créée avant le Soleil, que la course du Soleil autour de la Terre fut arrêtée par leur dieu à la bataille de Gabaon... ou bien que l’homme fût créé pour dominer la femme, femme qui accouchera dans la douleur, etc. !

Laissons ces enfantillages de côté, disait Albert Einstein, en avril 1955, en parlant de la Bible comme d'un recueil de fables enfantines et primitives 1.

Comme nous le savons vous et moi, la réponse à la question, posée dans le titre de ce papier, est : Zeus.

Le très célèbre Zeus ! Dieu que notre école publique n’ose plus enseigner afin de ne pas déclencher des émeutes, voire des assassinats !

Aparté : pourquoi ne pas mettre au programme de 6ème ou de 5ème l’étude des principales croyances religieuses contemporaines : hindoue, bouddhiste, chrétienne, taoïste, juive, confucianiste, mahométane, shintoïste,… ? Cela permettrait aux élèves, uniquement ceux ayant l’esprit critique, de s’interroger et de se poser les bonnes questions. Ne restons pas enfermés dans le dualisme mortifère Jésus VS Allah, et inversement.

Zeus était le grand dieu de l’époque de tous ces illustres et irremplaçables savants : Archimède, Aristote, Euclide, Ératosthène, Hippocrate, Homère, Platon, Pythagore, Thalès, Socrate, et bien d’autres encore.

Pour preuve, nous avons les « minutes » du procès de Socrate faites par Platon.

Lors de son procès, Socrate nomme Zeus à plusieurs reprises, notamment : « Ces gens-là n’ont donc, je le répète, rien dit de vrai ou presque, …, … non bien sûr, Athéniens, ce ne sont pas, par Zeus, les discours élégamment tournés… »2.

Le culte du dieu Zeus a été pratiqué pendant des siècles et fut très important.

Zeus avait un fils, le dénommé Apollon. Oui ! Zeus comme d’autres dieux d’hier et aussi d’aujourd’hui avait un fils.

Depuis l’aube des civilisations, il y a environ 10 à 12 000 ans, les dieux se sont succédé plus ou moins durablement. Cela continue actuellement où le nombre de dieux n’a peut-être jamais été aussi important, sur toute la planète. La grande différence entre « nos » nouveaux dieux et les anciens dieux, c’est que les nouvelles adorations sont généralement mortifères.

Le culte de Zeus n’a, lui, à ma connaissance, jamais provoqué de guerres ou de morts pour être imposé à tel ou tel groupe humain.

Pour Friedrich Wilhelm Nietzsche, dieu est une erreur de l’homme 3.

Je dirai même que le dieu nouveau est l’une des pires inventions de l’homme ! Pourquoi ?

Pour étendre le contrôle de l’État sur sa population. C’est ce qu’a fait, il y a quelque 1 700 ans, Constantin 1 er en faisant du christianisme la religion de l’État romain ;

Pour permettre à un quarteron de dominer des masses d’individus mal dans leur peau et/ou en recherche d’un ailleurs qui les fait rêver… avec la promesse que dans l’au-delà la vie sera merveilleuse ;

Pour faire de l’argent. En effet, quelle église est pauvre ? Aux USA, au Brésil comme en Afrique des pasteurs évangéliques sont multimillionnaires.

Etc.

En Occident, cela a commencé grâce ou à cause d’un quarteron d’Hébreux qui a eu la très mauvaise idée de révéler les fables enfantines contées par leur dieu, YHWH, dans un texte mondialement célèbre, celui évoqué par Albert Einstein1 : la Bible hébraïque ou Tanakh. Les sectes chrétiennes s’en sont rapidement emparées. L’ont honteusement rebaptisée Ancien testament, et y ont ajouté quelques feuilles nommées évangiles, feuilles faisant naître une nouvelle religion et un nouveau dieu : Jésus (le successeur d'Appolon).

C’est alors que les épopées mortifères ont commencé, partout en Occident, en son nom. Combien de morts : des millions !

C’est alors que l’antisémite est apparu 4, véritable fléau pestilentiel occidental. Combien de morts : déjà 7 millions, assassinés dans l’Allemagne très chrétienne d’Hitler ! Et combien demain avec la renaissance, un peu partout, de la droite extrême et de sa fille nauséabonde : l’ultra droite ?

Réveille-toi Zeus, ils sont devenus fous ! Reviens avec ton fils bien-aimé Apollon, comme au temps d'Archimède, d'Homère, de Pythagore, de Platon, de Thalès, de Socrate, d'Euclide, d'Aristote, d'Ératosthène, d'Hippocrate, etc. !

1 : Albert Einstein : « Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l’expression et le produit des faiblesses humaines, la Bible, un recueil de légendes, certes honorables, mais primitives qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut selon moi changer cela. » lien.

2 : Platon œuvres complètes : Apologie de Socrate – 17a-17c. Édition Flammarion, Paris 2011.

3. Dieu une erreur de l’homme lien

4. Prochain article : « Antisémitise : genèse ».

Crédit photo : lien.