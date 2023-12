Attention Hitler nous regarde

Le vote de l’assemblée ne me paraît pas particulièrement être une victoire sur le projet de loi sur l’immigration.

Ça fait la Une, c’est formidable, entre 600 et 800 000 immigrés mettent la France sens dessus dessous.

Normal, 68 % des citoyens sont méfiants envers les autres, alors, les immigrés, il vaut mieux ne pas en parler. Seulement 34 % sont satisfaits de leur vie et 23 % mécontents. Les salariés en haut de l’échelle sociale diminuent depuis 2021 – 5 %, ceux d’en bas augmentent +5 % et la classe moyenne + 4 %. Le niveau de confiance dans les institutions pour les maires, 6%, 2 % pour l’Assemblée nationale, politiquement c'est catastrophique. Sincèrement je ne sais pas pourquoi les citoyens vont les élire.

Nous comprenons que l’un va avec l’autre, 66 % ne sont pas satisfaits de leur vie ou y sont indifférents. Pour le niveau de confiance dans les personnalités politiques selon les fonctions, c’est du même niveau sauf pour le maire 12 %. Sur une période de 20 ans, ce sont les montagnes russes, une véritable instabilité d'opinion, un jour oui un jour non. Dire que les citoyens ne savent politiquement pas, où ils vont c’est un euphémisme. Cela s’entend dans les commentaires des faiseurs d’opinions et autres, quand il s’agit de qualifier qui est de gauche.

L’on est de gauche, si on lutte contre l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est-à-dire qu’on lutte politiquement contre le système qui organise cela, le capitalisme. Les citoyens seraient déjà mieux éclairés si on leur expliquait cela, plutôt que de les maintenir dans la confusion. À chaque élection ils sont accrochés à leur télé, comme d’autres à leur GPS où aux réseaux sociaux qui « perroquettent » pour trouver leur route dans le labyrinte de leur cerveaux.

Leurs espérance comme le démontre les statistiques évolue au gré des personnalités et des programmatiques qui se ressassent depuis plus de 30 ans à droite sans rien changer. Et nous nous demandons pourquoi les citoyens en ont après les immigrés.

Que feriez-vous, si vous saviez que vous ne pouvez rien changer à la vie socio-politique que vous défendez ? Diriez-vous que c’est de votre faute ou chercheriez-vous un bouc émissaire ? Le FN en a fourni deux, l’insécurité qui n’a pas évolué depuis 1995 https://www.observationsociete.fr/ et l’immigration, présentés comme responsables de l’insécurité et du chômage. Et honte à tous ceux qui se sont inscrits dans ses thèmes pour se faire élire. Le résultat est éloquent, leur confiance envers les hommes politiques est entre 6 et 2 %. Et nous espérons redresser quoi avec de tels comportements ? L’on comprend facilement que les votes ne sont que des votes du moins mauvais. Je dis cela, car je ne sais vraiment pas comment les qualifier, hormis ceux de la LFI, du NPA, de Lutte ouvrière et du PC au total 9 millions d’électeurs sur 48 700 000 d’inscrit qui luttent contre l’exploitation de l’homme par l’homme, ça ne fait pas grand monde. Et dans l’Europe encore moins, bien que les citoyens aient les mêmes soucis. Dans la comparaison avec l’Angleterre l’Italie, l’Allemagne, nous sommes, bons derniers dans les comparaisons des tendances citées. Ce qui est normal puisque c’est la communauté européenne qui gère avec l’accord des chefs d’État.

64 % considèrent que la démocratie fonctionne mal. Alors j’ai rencontré, monsieur, la démocratie pour lui dire de faire quelque chose, car les Français n’ont pas compris que ce sont eux qui vont mal.

Dont il m'a répondu qu'il ne pouvait rien y faire, mais que c'est déjà bien, qu'ils aient trouvé une tête de Turc, en se fédérant contre les immigrés.

Il y en a 7 millions d’immigrés, dont 840 000 au chômage

et 3 173 900 qui travaillent, la différence étant femme et enfants. Comment, alors, pouvons-nous accepter des mesures restrictives de la vie de ces humains ? Allons-nous en faire une sous humanité qui n'aura pas le droit de se faire soigner comme tous les Hommes quand ils le peuvent. Ce serait bien alors si l’on en fait une sous classe de les envoyer se faire soigner chez les vétérinaires.

Allons-nous en faire des Hommes de deuxième rang, de deuxièmes zones par mis les humains. Attention, Hitler nous regarde. Si nous ne sentons pas que nous sommes en train de passer du fascisme au nazisme peut-être qu’il faudrait, que d’éminents spécialistes viennent l’expliquer dans les médias ! Cela me fait songer au livre et au film de « La Vague », où les élèves ne comprenaient pas qu’ils devenaient ceux qu’ils avaient condamnés. À quoi ça sert de diffuser des films sur la Shoah, et s'apprêter à la construire chez nous, voire l’étendre en l’Europe ?

Peut-être que si Hitler avait eu un pays où renvoyer les Juifs, il ne les aurait pas brûlés. Au moins nous savons que nous ne brûlerons pas les immigrés africains. Mais pour ce qui est d'en faire une sous-catégorie d'humain, c'est en cours. Vive le pays des lumières qui s'éteignent et qui a inventé le terme de Bougnoule, car ça a commencé là.

Parmi les immigrés originaires d'Europe âgées de 15 à 64 ans, 26,3 % sont inactifs et 67,7 % sont en emploi. Nous imaginons si c’était le cas des africains, arabe en plus. Parmi ceux qui sont actifs, 8,1 % sont au chômage. Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, de 15 à 64 ans. Source : Insee, enquête Emploi.

Plus d'une personne active sur dix est immigrée, soit 3 173 900 immigrés actifs sur 29 345 800

Chômage selon l'origine migratoire

Unité : % Taux de chômage Immigrés 12,7 – Donc nés en Afrique 15,3 – Donc nés en Europe 8,5 Descendants d'immigrés 11,6 – Dont au moins un parent né en Afrique 15,6 – Dont au moins un parent né en Europe 7,7 Sans ascendance migratoire 6,8 Ensemble 7,9

Lecture : 12,7 % des actifs immigrés sont au chômage.

Source : ministère du Travail — Données 2021 — © Observatoire des inégalités

La proportion des personnes en situation irrégulière est bien plus infime. S’il est difficile d’avancer un chiffre, il est en revanche possible de se baser sur le nombre de personnes bénéficiant de l’Aide médicale d’état (AME), un dispositif d’accès aux soins de base dédié aux personnes en situation irrégulière. Au 30 septembre 2020, 370 000 personnes étaient bénéficiaires de l’AME, ce qui correspond à environ 0,52 % de la population totale. Récemment, monsieur Darmanin a évoqué le chiffre de 600 000 à 800 000 personnes en situation irrégulière, ce qui représenterait 0,89 à 1,19 % de la population totale. Même avec cette fourchette haute, nous serions bien loin de l’idée d’une France dépassée par des « flux d’immigration irrégulière ». Chacun de nous peut suivre cela sur le site de l’INSEE, mais les données ne peuvent pas être de 2023 ou 22 suivant celles que l’on souhaite.

Naturellement, dans un contexte de baisse du niveau de vie, de large diffusion de fausses informations intensifiant les amalgames, et les préjugés, le Sénat avait adopté un texte législatif aux mesures indignes absurdes et dangereuses qui va encore accroître la précarité des personnes migrantes et exilées. Que même le LR trouvait trop mou et c’est pour celui-là qu’ils ont voté la motion. Quant au RN n’en parlont pas, il ne dit toujours pas, par qui l’on remplacera les immigrés africains que l’on renverra chez eux. S’il faut les dédommager du travail qu’ils ont fourni depuis qu’ils sont en France, l’on demandera à Zemmour, au RN et à tous ceux qui soutiennent cette problématique de le financer. Je plaisante un peu sur un sujet grave, juste pour faire toucher du doigt l’absurdité de cette chasse à l’immigré en France comme en Europe parce que les citoyens n’ont pas les C pour prendre leurs responsabilités, afin que les politiques d’aides aux pays qui alimentent l’immigration se développent pour que leurs citoyens puissent y vivre. De plus ce ne serait que justice de les renvoyer chez eux avec le montant de la richesse qu'ils nous ont faite gagner, à moins d'être des pourraves.

C’est ainsi qu’ils se plaignent des conséquences politiques des partis pour lesquels ils votent, et qui gèrent le capitalisme. L’on ne sort pas du capitalisme seulement par un vote. Mais quand l’on comprend que nous l’entretenons par nos comportements. Que nous sommes encore à l’âge où il nous faut une motivation, une carotte pour fabriquer tout ce dont nous avons besoin, qui pourrait être fait sans cela, et nous pourrions faire mieux, car il n'y aurait pas de limites financières ni d'égocentrisme. Pour y parvenir, il nous faut sortir de cet égocentrisme et partager une vision holistique du monde. Le réchauffement climatique et la pollution vont nous y obliger, car il faut qu’égoïstement les choses nous touchent pour nous y intéresser. C’est cela qu’il faut changer et passer à l’étape au-dessus devenir civilisé, devenir un Homme adulturant, (adulte dans le temps géologique). Renvoyer à leurs études Adam Smith et tous les économistes libéraux qui nous y ont conduits. Bon pour finir sur une note d’humour, ceux qui sont morts ont les déterrera, comme, à Madagascar, et on leur nettoiera le crâne.

Une dernière statistique sur le niveau de confiance des Français dans certaines organisations, indique une tendance à l’autarcie en privilégiant les petites entreprises et les artisans. C’est-à-dire ceux qui sont les sous-traitants des grands groupes industriels, soit parce qu’ils sou traitent avec eux soit parce que nous dépensons les masses financières qu’ils distribuent et qu’ils tiennent des salariés, qui leur rendent leurs investissements ou leurs capitaux majorés d'intérêts.