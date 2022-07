Contre les virus multiples, prenez de bonnes résolutions et arrêtez vos cochonneries !

2020 a été une année du confinement tous azimuts de la population mondiale du à un virus venu de nulle part (le Covid-19 !) et dont je ne saurais trop vous dire la vérité sur la provenance, pour ne pas vous affoler sur la façon dont on démoli le vivant sur cette Terre, à coup de médicaments, de sur-médicaments et d’antibiotiques dans les élevages industriels gigantesques de nos frères les animaux encagés -que l’homme dévore ensuite en toute inconscience !-.

Et ce sont en grande partie les fameux antibiotiques destinés au départ à éviter les épidémies dans les super élevages industriels planétaires qui en seraient la cause et qui finissent quand même par être plus dangereuses les unes que les autres après leurs mutations respectives et que l’homme ne peut plus contrôler…



Et comme l’homme ne manque pas de toupet, il invente ensuite des noms de virus en référence aux animaux ! Un comble !

Probablement pour faire plus vivant et changer un peu de l’appellation Corona virus ou Covid-19 qui ne dit pas grand chose mais effraye grave les pauvres humains !

Ces virus ont donc des noms et le dernier en date qui ne manque pas de piquant est le virus de la variole du singe (mars 2022) ! On avait eu en 2019 (Covid-19) le Corona virus de la chauve-souris, du pangolin et puis d’autres noms d’animaux ! Non mais franchement, de qui se moque-t-on !

Nous savons tous que c’est une arnaque en règle contre les animaux provoquée par les humains (homo sapiens !) avec toutes leurs pseudos sciences prétentieuses, orgueilleuses et prédatrices uniquement destinée à faire fructifier les fortunes financières des puissants de ce monde (Industrie de la pharmacie comprise évidemment, car ils sont preneurs de toutes ces petites maladies en devenir… qui font leur fortune d’assurée pour l’avenir !)

Par exemple : A cause de la peste porcine, 350 millions de cochons ont été abattus en Chine au cours de l'année 2019 (sur les 600 millions que comptait leurs élevages). Ce pays a alors augmenté ses importations, ce qui a fait monter les prix de la viande : La plus grande épidémie animale jamais vue décime les élevages de porcs asiatiques. Et la crise s'aggrave.

L’année du cochon de terre chinois (5 février 2019 - 24 janvier 2020) portait décidément bien mal son nom puisque qu’à cause de la peste porcine les Chinois manquaient de viande… ( Peste porcine : la Chine a puisé 10.000 tonnes de viande dans ses réserves )

Sans vouloir en rajouter une couche, on pourrait quand même leurs conseiller de devenir végétariens pour que ce brave animal puisse retrouver une respiration plus saine… et nous aussi par la même occasion… ( Symphonie végétarienne… )



Un conseil salutaire donc que je vous offre : Prenez de bonnes résolutions et arrêtez vos cochonneries !

Car il y en a marre de tous ces porcs ! Non mais c’est vrai quoi !

Imaginez une seconde que l’on puisse inverser les rôles et se dire :

« Et si nous on les mangeait tous ces humains !

Ben oui on pourrait les dévorer comme ils nous dévorent depuis tous ces milliers d’années. Ce serait légitime après tout ! Œil pour œil, dent pour dent et en avant le carnage !

Bon en même temps à la réflexion, ce serait une vraie connerie de se bâfrer de viande d’homo sapiens !

Vous n’imaginez pas ce qu’elle contient comme pesticides, comme sources de cancers à tout va, comme pollution interne, comme dégradations dues à la nicotine, etc.

Bref ! De la viande avariée…

Non à la réflexion nous on ne bouffe pas de la merde !

D’ailleurs c’est pour cela que dans le cochon tout est bon ! On est clair et net nous…

On n’aurait d’ailleurs même pas l’idée de déglutir nos repas dans la soue des humains… Faut pas rêver…

Se faire bouffer à la limite car on leurs pardonne, mais nous, bouffer ces pourceaux… Ça jamais !

On n’est pas de la merde quand même ! »

Bon allez !



Revenons sur Terre et sa réalité : On a parfois de bonnes nouvelles à vous annoncer…

Si ! Si !

Rappel 2021 : VICTOIRE INÉDITE POUR LES ANIMAUX !

Le 30 juin 2021, est une journée qui rentrera, on l’espère, dans l’histoire !

En réponse à l’initiative citoyenne européenne (ICE), la Commission européenne a pris l'engagement historique de supprimer progressivement les cages en élevage dans toute l'UE. Elle prévoit d'interdire les cages pour les poules, les truies, les veaux, les lapins, les canards, les oies et d'autres animaux d'élevage, en envisageant une élimination progressive d'ici 2027.

Une réponse tant attendue par tous les citoyens européens qui se sont mobilisés dans le cadre de l’ICE « End the cage age » depuis 2018 ! (Source ici !)

Donc pour conclure :

« Bon prenez de bonnes résolutions et arrêtez vos cochonneries et ne nous prenez plus pour des porcs ! »

Non mais des fois !

C’est vrai quoi !

Et puis de quoi je me mêle d’abord…

Ah ! Juste avant de vous sauver :

Exigez un avenir sans élevage intensif en signant une pétition !

En effet, les experts s’accordent sur un point : l’élevage intensif pourrait provoquer une prochaine pandémie.

Les élevages intensifs sont des lieux de multiplication de bactéries, de virus et de maladies qui menacent la santé humaine. La taille des élevages, avec tant d’animaux enfermés et stressés, très proches génétiquement, leur rythme de croissance élevé et l’affaiblissement de leur système immunitaire, augmentent le risque que des maladies se propagent chez les animaux et soient ensuite transmises aux humains.

Ces mauvaises pratiques d’élevage augmentent les risques que les maladies se propagent chez les animaux, mutent et deviennent mortelles pour l'humain.

Nous appelons les organisations les plus influentes au monde, dont la Banque mondiale, les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé, à STOPPER l’élevage industriel, à REPENSER notre système alimentaire afin qu’il respecte les animaux, et à PRESERVER notre planète, afin de réduire les risques de pandémie.

A votre tour d’agir, ajoutez votre voix dès maintenant, rejoignez le mouvement !

Signez la pétition dès maintenant ! (Cliquez ici pour signer !)

Votre serviteur végétarien à 99,99 %,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 5 juillet 2022.

Note : Le 00,01 % restant du 99,99 %, c'est quand je suis poli et que j'accepte ce que vous m'offrez quand je suis invité chez vous ! Mais j'évite quand même de me faire inviter chez certains car c'est de la vraie cochonnerie… Et ça me fou des relents de virus à en tomber raide…