Esséniens de la diaspora juive en Gaule. Le malentendu évangélique. Chalon-sur-Saône, Sainte-Foy de Conques, Autun

La Table de Peutinger indique deux temples en Gaule : Chalon et Reims. Dans le Panégyrique de Constantin, « le plus beau temple de l’univers » est éduen. Il s’agit donc vraisemblablement de celui de Chalon mais comment l’expliquer ?

L’empire gaulois a été court et chaotique, il semble douteux qu’un tel édifice ait pu être construit à cette période. Dans les textes attribués à Eumène, c’est Autun qui est restaurée en priorité dès l’époque de Constance Chlore mais l’auteur prie à plusieurs reprises Constantin de s’occuper des autres villes éduennes.

A Autun, les temples dits d’Apollon et d’Athéna dans le Discours pour la réparation des écoles devraient correspondre respectivement à l’ancienne église Notre-Dame-du-Châtel et à l’ancienne cathédrale Saint-Nazaire. Saint-Lazare a été bâtie plus tard. Plusieurs indices dans les chapiteaux indiquent l’époque de Gontran.

Dans une notice du 17ème siècle, Saint Nazaire est décrite comme un des plus belles cathédrales si elle avait été achevée.

Politiquement, le plus beau temple de l’univers aurait dû se trouver à Autun, fidèle soeur de Rome et non à Chalon. Les Eduens ont-ils volontairement saboter le chantier de Saint-Nazaire à Autun et détourner les financements vers Chalon ? La question mérite d’être posée. Dans un souci d’apaisement et aussi parce que Chalon est militairement plus importante qu’Autun, Constance Chlore puis Constantin ont pu fermer les yeux sur la destination réelle des sommes accordées aux Eduens.

Dans une perspective similaire, le temple de Reims pourrait bien correspondre à l’église contruite par Flavius Jovin et qui existe peut-être encore dans la basilique Saint-Rémi. La construction de l’abbatiale de Tournus aux proportions identiques à celles de la basilique de Maxence est également à situer à cette époque.

Les édifices comme la cathédrale de Chalon ou Notre-Dame-du-Port à Clermont marqueraient ainsi l’apparition d’un nouveau style architectural remplaçant l’ancien modèle basilical. Par contre, je pense de plus en plus que ce sont les édifices comportant des scènes bibliques qui sont les plus anciens. Les personnages y ont été sculptés comme des héros de l’Antiquité classique.

Pour faire simple, la cathédrale de Chalon et Notre-Dame du Port précèdent Mont-Saint-Vincent et Le Crest où les motifs des chapiteaux deviennent plus symboliques et allégoriques. On construit d’abord de grandes églises dans les villes des populations à évangéliser avec des personnages bien reconnaissables. Ce n’est qu’ensuite qu’on construit des églises dans les campagnes. Dans un troisième temps arrivent les cathédrales gothiques et leurs chapiteaux à motifs purement végétaux remplaçant les anciens grands temples païens reconvertis entretemps en églises mais se dégradant au fil des siècles.