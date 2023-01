Il faut sauver les milliardaires de l’abolition !

De Marine Tondelier : "Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire ? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire ? On répond : 'Ruissellement', c'est faux. On nous répond : 'Ils créent de l'emploi', non. Celles et ceux qui en créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail".

"On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant, LVMH, made in France. Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour ne pas payer les droits de succession. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'un milliard ne sont pas des talents mais des vampires. Ce ne sont pas génies, mais des égoïstes".

Quant au rapport de l'Oxfam, il utilise l'expression "abolir les milliardaires". Comment fait-on pour "abolir" plus de "100 milliardaires" Français, ainsi que tous les autres dans le monde, à commencer par Bernard Arnault en priorité puis le martien Elon Musk.

Définition d'abolir : Annuler une loi, une coutume, etc., les supprimer.

Donc, s'en débarrasser, bien entendu sans faire couler une goutte de sang, rouge comme tout le monde, du corps de ces privilégiés de l'ère moderne sous la protection d'un ersatz du roi de France. Un monarque sans une goutte de sang bleu, élu deux fois tout de même n'en déplaise aux nostalgiques du marxiste.

Purger le pays de nos milliardaires pourrait se faire relativement facilement avec comme outil la faucille de la taxe. Mais alors, une taxation lourde, très lourde. Ainsi, le milliardaire redeviendrait un simple millionnaire, puis après de nombreuses taxations un type plus trop riche, pour un jour faire grève et réclamer du pain ! Bon, là l'auteur exagère un peu. D'ailleurs, dans le cas d'une surtaxation de la richesse de nos très riches, nos milliardaires prendraient certainement la route de l'exil vers un pays moins hostile.

Ainsi, se réaliserait le rêve de Tondelier et de Cécile Duflot la directrice d'Oxfam, de voir enfin un territoire sans riche, mais avec probablement encore plus de pauvres sans emploi.

Question idiote, pourquoi cette haine contre nos riches ? Alors que tant de pays aimeraient les recevoir chez eux avec leur coffre-fort plein d'or. La réponse claire comme une "Eau de Rochas" se trouve dans ce rapport de l'Oxfam qui pointe des inégalités criantes. Pour l'anecdote, pour les hommes il existe une "Eau de parfum" au doux nom de "Fleur d'Anus" ; ça ne s'invente pas.

Redevenons sérieux. Nous sommes dans une situation grave mais peut-être pas totalement désespérée. Regardez ce qui semblait presque inimaginable hier devient réalité aujourd'hui. Au Forum économique mondial de Davos, "200 millionnaires issus de treize pays (dont deux Français) réclament d’être davantage taxés". Enfin, voilà des gens responsables pour qui les États ne doivent plus tolérer que certains se goinfrent alors que :

« la pauvreté augmente, les inégalités se creusent, que le nationalisme antidémocratique monte, que le climat se réchauffe dangereusement et la biodiversité décline et que les possibilités pour des milliards de personnes ordinaires de gagner un salaire décent s’amenuisent »

Ces milliardaires sont-ils sincères et arriveront-iis à convaincre les 2668 autres cousus d'or dans le monde de changer de comportement et de donner une partie de leur immense fortune. Certes, pour les écologistes l'abolition des milliardaires ne sera jamais suffisante. Les riches au pain sec et à l'eau, un point c'est tout !

Dire qu'en France, une petite taxation des milliardaires de seulement 2% suffirait à résoudre le problème des retraites. Utopie ! Trop de pingres, de Picsou et d'Harpagon jouent à celui qui sera le plus riche sans se soucier le moins du monde du commun des mortels. Pourtant, "Vous ne verrez jamais un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard" (Frédéric Sengho).

Pourtant, les milliardaires avec un coeur en or existent ; mais si ! Tenez, pour preuve...

Certes, le milliardaire généreux donateur sera toujours soupçonné, souvent avec raison "de faire des affaires à travers la générosité en utilisant les méthodes du capitalisme". Sans jamais la moindre remise en question d'un système devenu fou. Et le président Emmanuel Macron dans tout ça ? Lui, qui du haut de sa pensée complexe encourageait les jeunes à s'enrichir : « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires » disait-il. Macron, "président des riches" selon le bon sens populaire, qui avait supprimé l'ISF pour garder nos riches au chaud dans la maison France. Monsieur Macron, pendant qu'il est encore temps avant que les écolos ne prennent le pouvoir. Pour sauver les riches de l'abolition, pourquoi ne pas créer pour eux une petite taxe de 2%. Vous feriez ainsi un beau geste en supprimant votre réforme des retraites injuste. Et peut-être, qui sait, si vous décidiez de revenir 2027...

Photo - Jacques Witt/Pool/