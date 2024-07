JO Paris 2024, entre Déviance, Sexualité perverse, Satanisme et Apocalypse, une honte internationale

« Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre ; celui qui le montait, on le nomme : la Mort ; et l'Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste, et par les fauves de la terre. » Apocalypse, 6 :8 Bible de Jérusalem « Tout ce que touche Macron se transforme en merde" Donald J. Trump, cité par J. Bolton in "La pièce où c'est arrivé : mémoires de la Maison Blanche", 8 Août 2019

On aura assisté à une destruction de l'esprit Olympique.

Certes, le cadre magnifique de Paris, de la Seine, les prodigieux éclairages, les lumières, les manifestations d'allégresse des délégations présentes sur leurs bateaux glissant sur le fleuve, tous les clichés de la vitrine de la France étaient réunis...

Jusqu'à l'étalage d'images profondément choquantes et troublantes, en total décalage avec ce qui était normalement attendu par les 2 milliards de téléspectateurs invités à la fête Olympique des Jeux de Paris 2024.

Jusqu'à l'exhibition des pires poncifs de la "diversité dite inclusive" enfermée dans l'image du ghetto banlieues, comme s'il n'y avait pas d'autres qualités et talents à promouvoir que le krump, le hip-hop et la break-dance dans une sinistre copie "street culture" d'une Amérique en pleine dérive urbaine et ethnico-raciale.

Jusqu'au recyclage d'un répertoire musical et d'une imagerie usée jusqu'à la corde d'un "Paris-Paname-Moulin Rouge" sur fond de Zizi Jean-Maire, d'Edith Piaf, de Claude François ou de Johnny mis à toutes les sauces.

Jusqu'à l'humiliation, comme par hasard, de la France blanche et chrétienne.

Jusqu'aux dérapages pensés d'une manière plus que perverse en une suite de tableaux plus incongrus les uns que les autres et en complet décalage avec l'esprit comme l'essence de la fête olympique, cette réunion des athlètes du monde entier venus montrer leurs talents et leur excellence dans toutes les disciplines sportives :

-Une séance de décapitation de l'Ancien Régime, manière de rappeler au milieu des flots de sang les méthodes horribles du jacobinisme républicain. Quel pouvait être le message "olympique" lié à l'évocation de cette barbarie révolutionnaire ?

-Une délégation algérienne dont le comportement insultant et historiquement erroné en jetant des fleurs dans la Seine à la mémoire des morts du Métro Charonne i jusqu'à l'extension mémorielle des algériens jetés dans la Seine le 17 octobre 1961ii, n'avait manifestement pas sa place en ce lieu et en ce moment, ne traduisant rien d'autre qu'une provocation et une vindicte et une haine recuite qui, en d'autres circonstances et avec d'autres hommes politiques, mériteraient une rupture immédiate des relations diplomatiques avec un pays dont tout montre que ses dirigeants détestent la France. Une rupture des relations diplomatiques avec dénonciation unilatérale des Accords d'Evian et expulsion immédiate des ressortissants Algériens vivant en France, cet affreux pays-hôte, comme chacun sait, constitueraient la seule réponse adéquate possible, qui serait parfaitement comprise, comme si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour célébrer le centenaire de leur célébration à Paris en 1924 sous les vertus de l'Olympisme, justifiait pareille provocation politique en un écho permanent relayé par M. Macron lui-mêmeiii , personnage en désordre exalté par un confusionnisme dont le but unique est, encore et toujours, l'avilissement et l'expiation éternelle de l'Histoire de France.

-La Garde Républicaine en uniforme et avec ses instruments de musique, version parisienne des soirées chaudes et moites de Kinshasha et de Bamako , invitée à « ambiancer » la chanteuse Aya Nakamura sur le Pont des Arts, devant l'Académie Françaiseiv, en un « medley » à la gloire de la francophonie revisitée à base de « DjaDja 'ya pas moyen » et de « J'ai pas à changer mon vocabulaire pour te plaire ». Pauvres Aimé Césaire et Léopold Sedar Senghor ! Mais comment le général de division commandant cette unité de la Gendarmerie nationale française a-t-il pu accepter de se prêter à pareille manifestation ?

-Et puis, Citius, Altius, Fortius, une cérémonie blasphématoire ridiculisant l'image-même du Sacrifice, du Sacrement et du Mystère de la Sainte Cènev, événement cardinal malgré sa complexité théologique pour l'Eglise, le Christianisme et ses fidèles, avec l'annonce du Christ aux douze apôtres, lors de son Dernier Repas, de sa Passion prochaine, mais surtout manifestation religieuse sacrée entre toutes qui ne saurait être impunément tournée en dérision dans la production sexualisée dépravée et sacrilège d'une pseudo bacchanale orgiaque avec drag-queens et Dionysos obscènes, manifestation étrangère à l'Olympisme, véritable excrément d'un paganisme woke où l'invertisme, le transgenrisme, la femme à barbe, les drag-queens, la déviance et l'obscénité d'un monde décadent n'ont même pas su s'inspirer du « trip hallucinatoire aux tréfonds du vice » dont avait fait preuve Fellinivi en donnant avec talent sa propre interprétation baroque et homoérotique du roman de Pétrone, tableau hédoniste et dionysiaque dont les organisateurs du Paris olympique version Suburre 2024, incultes et ignares, n'ont probablement jamais entendu parlervii Laideur absolue d'une humanité décadente et perverse, déviante et obscène, à l'image d'un pays et d'une société privés de normes comme de repères et dont les dirigeants sont psychologiquement gravement malades, est-ce cela la vitrine de la France olympique, voire de la France tout court ?

-Et enfin, dérapage suprême qui montre le caractère profondément malsain sinon antéchristique et en tout cas inexplicable par son incongruité, l'apparition de ce véritable Cavalier de l'Apocalypse au visage dissimulé par une capuche, sorti des Ténèbres, porteur du drapeau olympique qui finira par être hissé à l'envers, cavalier et sa monture dont on aura longuement suivi le galop infernal sur la Seine.

Quelle signification, quelle volonté sinon la manifestation d'un occultisme malsain, morbide, précurseur et annonciateur d'un destin funeste, de l'imminence inéluctable d'un combat eschatologique des Fins Dernières, les organisateurs et instigateurs de ce tableau ont-ils eues en privilégiant cette scène ?

On écoutera très attentivement l'analyse et les commentaires que donne de cette manifestation empreinte d'occultisme et de satanisme, version païenne du Great Reset, l'excellent Aldo Sterone et les commentaires de gens unaniment affligés de voir la France devenue un pays profondément dégénéré consumé par le wokisme et le lgbtisme, avec une cérémonie bien éloignée des manifestations extraordinaires que furent les cérémonies d'ouverture des JO à Pékin et à Londres :

Le fait est qu'entre débauche et satanisme qui traversent cette cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, il est difficile de percevoir la beauté de l'hymne olympique viii- Ολυμπιακός Ύμνος -, Olympiakos Hymnos, et de ses paroles inspirées des odes pindariques du poète Kostís Palamás comme de la musique du grec Spýros Samáras en 1896 :

"Esprit antique et éternel, créateur auguste,

De la beauté, de la grandeur et de la vérité

Descends ici, parais, brille comme l'éclair,

Dans la gloire de la terre et de ton ciel.

Dans la course et la lutte et le poids

Des nobles jeux éclaire l'élan,

Prépare la couronne

Faite de la branche immortelle,

Et donne au corps la force

De l'acier et la dignité.

Les campagnes, les monts,

Les mers brillent autour de toi,

Comme un grand temple fait

De pourpre et de blancheur,

Et dans le temple ici accourent tous les peuples

Pour se prosterner devant toi,

Esprit antique et éternel"

Et comme l'écrit un commentateur : « Tout est dit dès le début, dans la mesure où cette caste a pris le pouvoir, tout en découle... y compris l'amateurisme et la médiocrité technique, bravo de l'avoir souligné. En effet le monde entier sait, au moins inconsciemment, que la France était la patrie des Arts et a par exemple inventé le cinéma. Au moins ça de positif, la caste a eu beau jeter des milliards dans l'opération, elle n'a pas pu cacher au monde son visage de méduse. Elle sort un truc qui pue l'entre-soi et a des relents de fin de régime, ceaucescueques. Les lubies du régime au premier plan et les athlètes relégués au second plan. C'est désespérant mais pas une raison de désespérer, la France était tout à fait capable de faire quelque chose de grandiose et regardable par toute la planète, en réunissant les bonnes volontés, les techniciens compétents du pays, les équipes du Puy du Fou, par exemple, ou Barbara Pravi à la place de cette chanteuse illettrée, etc. »

Un combat entre le Bien et le Mal, donc, avec comme prétexte la prise en otage politique de la Fête Olympique.

Une déviance et une perversion d'un idéal, de l'idéal olympique, donc.

Comment ne pas imaginer que tout cela finira par se payer avec un châtiment qui sera infligé à des malades mentaux de cet acabit ?

