L’opinion publique et ses très coûteux errements

Les errements datent du choc pétrolier du début des années 70.

Depuis, la politique énergétique a consisté à diversifier la transformation de l’énergie et non les sources d’énergie pour ne pas se risquer à brusquer une société qui avait découvert les délices de la société de consommation et du confort. Sans pétrole, les cathédrales de béton que sont les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques et les moulins à vent éoliens n’auraient jamais vu le jour.

La vérité est que les 30 glorieuses avaient déjà ramollie la société et qu’il était désormais préférable de continuer coûte que coûte sur la même lancée plutôt que d’anticiper l’avenir.

C’est dans les années 70 qu’il fallait déjà préparer l’après fossile à une époque où les politiques industriels et de la construction étaient encore modulable avant d’être irréversible à cause de l’impossibilité de tout démonter et de tout refaire ( avec des coûts abordables et une volonté sans faille ) l’étendue de tout ce qui a été fait à partir d’un temps où l’espace territorial était encore vierge.

Maintenant il est trop tard...