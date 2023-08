La planète Terre en héritage !

Notre planète terre est géniale, elle abrite le monde des vivants, végétaux, animaux, humains ; en effet, ailleurs dans l'univers et à ce jour, nous n'avons découvert aucune autre trace de vie.

La vie c'est-à-dire une cellule et des ensembles de cellules qui naissent puis qui meurent un laps de temps plus tard.

La Bible dit : croissez et multipliez-vous, et c'est là le mystère de la vie qui se transmet d'un vivant à un autre vivant avant la mort du premier. S'il devait advenir que notre planète explose ou bien si le soleil ne produisait plus de lumière ni de chaleur, la vie s'arrêterait...forcément, et, s'en serait donc fini de présence vivante dans cet univers infini…peut-être jusqu'à ce qu'un pouvoir "divin, surnaturel" ne crée une nouvelle cellule vivante ?

Pour ceux qui m'ont suivi jusque là, la bonne question qui va orienter mes choix est : que font les Hommes dans cet Univers ? que faisons nous dans cet univers, Moi, César, Toi Jules etc.., minuscules poussières de vie sur l'une des innombrables planètes parmi d'innombrables galaxies, qui existent et qui évoluent depuis l'éternité dans une immensité infinie, que faisons-nous dans cet Univers ?

Bien sûr, il n'y a pas de réponse pragmatique, alors, le plus simple pour nous est d'oublier tout ce contexte tellement loin de nos préoccupations quotidiennes. Mais, ce faisant, nous devrions opter pour une grande modestie vis-à-vis de cette planète qui n'a surement que faire de nos pensées pour elle.

Cependant la nature humaine est dotée d'un orgueil inouï qui nous pousse à nous conduire en maîtres de notre planète, à vouloir contrôler la marche inexorable, pour le moins, de la Terre. Oh oui, j'entends déjà votre pensée : Nous devons transmettre à nos successeurs humains notre lieu de vie dans le meilleur état possible ! et ceci comme des parents souhaitent transmettre un héritage à leurs enfants.

Les générations qui nous ont précédés nous ont laissé une grande aisance de vie (surtout dans le monde occidental) avec un habitat confortable, une nourriture assurée, et des moyens de communications qui relient toutes les populations. Qu'elles en soient remerciées.

Mais notre planète, elle, est indomptable, Nous avons actuellement 70% de mers et seulement 30% de terres, qui se déplacent constamment, plaques tectoniques, volcans, raz de marée, érosion permanente par les vents, les pluies, le gel, la chaleur, la création de chaînes de montagnes, le massif armoricain presque aplati tandis que les Alpes sont encore hautes, nous pouvons recevoir des astéroïdes perdus dévastant d'immenses régions, les dinosaures ne se sont pas éteints par suicides collectifs ! Notre humanité peut aussi s'éteindre sous l'effet d'un virus majeur par rapport au modeste covid 19.

Maintenant que nos besoins vitaux d'humains du 21ème siècle sont, pour les occidentaux au moins, résolus, nous pensons être les maitres de la terre, au moins quelques temps. Cet orgueil collectif qui est la somme de nos orgueils individuels, nous a conduit à décider de prendre la vie de la Terre en mains. Dans le même temps, cet orgueil collectif alimenté par la satisfaction de nos besoins courants a conduit nos nouvelles sociétés (occidentales) à se détourner des religions traditionnelles.

La nature ayant horreur du vide, cet éloignement des Dieux de nos anciens, associé à notre orgueil collectif, a laissé une porte grande ouverte à la (presque) déification des "savants". Aussi, le monde prudent des chercheurs d'autrefois a quitté les laboratoires discrets pour les plateaux télévisés et de nombreux savants, fort heureux de cette reconnaissance, font diligence pour "guider" les populations vers le bien être de notre Terre.

Aujourd'hui, le monde politique occidental, qui s'est longtemps appuyé sur le monde religieux et considérant que ce dernier tombe en désuétude, a choisi de glorifier le monde scientifique. ( Ex : Ronald Reagan et Margareth Thatcher ont œuvré à la création du GIEC ).

Autrefois nous cherchions tous à plaire à Dieu ou aux dieux et aujourd'hui notre objectif collectif est devenu tout simplement la chasse au CO2 (carbone), gaz "non grata". Et, à partir de cette décision devenue impérieuse, nos "savants" et nos "grandes prêtresses" nous expliquent la marche à suivre.

Pour autant, bien que cette nouvelle religion contente notre orgueil collectif (nous nous sentons plus forts que la nature) dans la lutte contre le carbone, cet orgueil n'est pas pleinement satisfait et en notre qualité de "maîtres de la Terre" notre responsabilité s'étend à la défense des animaux, des terres humides, etc..

Nous souhaitons transmettre aux générations qui nous suivront une Terre "propre", c'est-à-dire propice au bonheur de ces futurs humains et, en ce sens, notre orgueil collectif est louable. Nous notons cependant que les religions avaient le même but : permettre aux populations de trouver un bonheur dans la vie présente et future.

Si, sur le fond, notre idéal est estimable, les moyens définis par nos scientifiques et grandes prêtresses sont purement humains (comme le sont les textes d'applications des religions) et donc, sujet à interrogations pour le moins, ce que récuse, bien entendu, l'intelligentsia actuelle.

Pendant ce temps, nos orgueils individuels continuent à proliférer en entrainant le gâchis de la vie de nombre de nos concitoyens.

Le pire de cette gabegie est la guerre armée comme celle qui sévit toujours et toujours en Europe et en Afrique en ce moment.

Mais il y a aussi cette gigantesque différence entre le train de vie des pays riches et celui des pays pauvres, et c'est cette différence là qui est le moteur des immigrations forcées avec les très fâcheuses conséquences que nous ne connaissons que trop dans notre pays.

Il me semblerait infiniment plus profitable que notre orgueilleuse société humaine s'occupe prioritairement du bien de nos humains contemporains notamment (de l'est, de l'ouest ou du sud) avant celui des animaux ou des terres humides, certes l'un n'empêche pas l'autre mais les financements n'étant pas illimités, nous devons toujours faire des choix et, pour ma part, je préfère aider un village Indien (par ex.) plutôt que de construire des ponts pour animaux sur les autoroutes françaises.

Il est évident qu'un rapprochement économique et politique de tous les humains qui peuplent aujourd'hui la Terre ne peut être que très favorable à ces humains, nous, mais également au bien-être des générations futures. J'imagine volontiers, que ces générations futures nous remercieront davantage d'avoir favorisé l'établissement d'un monde pacifié entre humains plutôt que d'avoir réintroduit des loups en France (par ex.).

Dans le cadre de la pacification de la communauté humaine, nous devons considérer aussi la pacification quotidienne, les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Notre relation avec notre employeur ou notre employé, notre relation avec les administrations ou encore notre acceptation d'un pouvoir politique démocratique.

Sur tous ces sujets, le Viatique citoyen apporte une réponse efficace.

Notre orgueil collectif, qui nous pousse actuellement à orienter notre vie commune en suivant les prescriptions de nos grands prêtres de l'écologie, ne doit pas nous faire oublier le travail des générations qui nous ont précédées et les en remercier. En effet :

- Sans le machinisme agricole, les pesticides, les canaux d'irrigation, les serres etc.. nous serions contraints d'aller prier Saint Eloi ou saint Loup ou saint Angradrême en cas de sécheresse ou Saint Mamer en cas de gel etc…, nous ne serions pas certains de pouvoir manger à notre faim quoiqu'il arrive.

- Sans l'industrialisation nous n'aurions ni voiture, train ou avion etc.., outils qui nous ont permis d'échanger avec facilité depuis tous les points de la Terre.

- Grace à internet, nos relations nationales et internationales sont disponibles à tous, riches ou pauvres.

Les premiers humains avaient comme principale préoccupation de se nourrir et de s'abriter des intempéries qui existaient déjà en ces temps anciens car jamais la météo n'a suivi la moindre norme, ce que n'apprécie pas notre monde actuel orgueilleux et entiché des réglementations, et qui crée chaque jour de nouvelles règles.

Mais nous avons beaucoup tendance à oublier le côté humain de nos ancêtres qui nous ont laissé des œuvres d'art dans de multiples grottes comme celle de Lascaux. Ces œuvres ont pourtant été réalisées dans des conditions pratiques très difficiles et à une époque de grands froids en France (Lyon était sous un glacier alpin il y a quelques 20 000 ans seulement). Lascaux c'est 35 000 ans.

Le côté, humain, de nos ancêtres, c'est-à-dire la culture, les échanges entre eux, tout ce qui est "le plus" de l'Homme sur l'animal, tout cela est profondément enfoui dans l'effacement du temps.

Pourtant, c'est bien cet aspect de notre humanité qui fait notre originalité et nos générations futures nous seraient immensément reconnaissantes si nous leur transmettions plutôt des valeurs universelles de tolérance. Cela leur permettrait de vivre dans la bienveillance plutôt que dans la vanité et la guerre ou la guérilla.

Parmi ces valeurs de tolérance, il y a aussi le triste comportement quotidien du patron qui ne paye pas assez son employé ou de l'employé qui travaille à minima. La vie collective serait considérablement améliorée si notre société d'humains s'employait à tenter une correction de ces comportements misérables.

Mais, au lieu de lutter contre cette dérive de nos égoïsmes, nous préférons détourner notre énergie dans une lutte religieuse contre le carbone qui engloutit des sommes financières vertigineuses au détriment de la lutte contre les inégalités entre les humains de la planète.

Internet et la communication moderne éclairent tous les jours les tonitruantes inégalités entre les humains des différents continents et pourtant c'est bien ce triste et dangereux héritage que nous laisserons aux générations futures.

De plus, notre civilisation occidentale s'est lancée dans une course à la vanité individuelle qui se rassemble en associations décidées à utiliser la brutalité pour imposer aux autres citoyens les lumières de leurs clairvoyances. Nous faisons maintenant l'éloge de la colère alors même que cette "colère" est l'antichambre de la violence qui est, elle-même, l'antichambre de la guerre.

Frères humains qui après nous vivrez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis… (F.V.) Nous ne sommes que des humains orgueilleux.

Peut-être que dans quelques années, le nouveau mode de vie en société autour du Viatique citoyen saura apporter un peu de paix à la vie sur Terre.

César Jules

août 2023