La preuve scientifique de l’existence de Dieu, ou l’improbable apparition de la vie par elle-même

@lahalle

Vous dites que ce sont des dogmes. Moi pas ! Ce sont des résultats observables par ceux à qui Dieu s’adresse. Si vous ne faites pas cette expérience, c’est que Dieu considère que vous n’êtes pas prêt à entendre ce qu’il veut vous dire. L’absence d’observation de votre part n’est pas la preuve de l’absence. Etudiez les nombreux témoignages que nous pouvons trouver sur Internet. Cherchez-y des convergences et des divergences. C’est le début de la démarche scientifique. Nous ne savons de Dieu que ce qu’il nous révèle et rien de plus. Nous ne pouvons pas extrapoler. Après une rencontre avec Jésus ou l’Esprit-Saint, nous savons au fond de notre cœur qu’il est la Vérité, mais nous ne possédons pas cette Vérité. Le Dieu que nous observons n’est sans doute pas celui que vous souhaitez mais nous n’y pouvons rien. Cela fait 2000 ans que l’enseignement de Jésus est rejeté par une bonne partie de l’humanité, votre réaction n’a rien de nouvelle et quelque art, c’est votre problème. De toutes façons, vous êtes incapable de prouver votre position et donc de me convaincre. Le Dieu que j’ai rencontré m’a montré un amour infini et c’est la seule chose importante. Ce Dieu veut nous offrir une vie éternelle qui passe par l’acceptation de cet amour et c’est à cause de cela que tous ne recevront pas ce salut. Vivre dans l’intimité de l’amour de Dieu implique un chemin de pardon qui est un obstacle insurmontable à beaucoup, à cause de notre orgueil. St Augustin disait que l’enfer est le paradis des orgueilleux. Mettez-les tous ensemble et observez...

« il faudrait accepter l’inobservable sans moufter » Je ne vous demande pas une telle chose, mais ce n’est pas parce que vous n’observez rien que d’autres n’observent rien non plus. Etudiez les témoignages avec une méthode scientifique.

Dieu ne s’adresse qu’à ceux qui font une démarche vers lui pour les aider dans cette démarche. En particulier, il nous prépare à aimer ce qu’il veut nous donner. Les pédophiles ne vont pas dans ce sens et Dieu n’a rien à leur dire. Si les pédophiles ne demandent pas pardon à Dieu et à leurs victimes, c’est l’enfer qui les attend. Ceci dit, il me semble que 80% des actes de pédophilie ont lieu dans les familles, alors l’enfer risque de déborder et ce n’est pas parce qu’on ne croit pas à l’enfer qu’il n’existe pas.

« Pas pour l’église catholique, vaticane apostolique et romaine, en tous cas, puisque ses références sont toujours des textes écrits il y a près de 20 siècles » Vous oubliez l’Ancien Testament qui est encore beaucoup plus ancien. Ce n’est pas parce qu’un texte est ancien qu’il est obsolète. L’enseignement de Jésus n’a pas varié, mais notre compréhension de cet enseignement a muri. C’est pour cela que des dogmes ont été ajoutés. Jésus avait lui-même annoncé qu’il avait encore beaucoup à nous dire et qu’il le ferait par l’Esprit-Saint. Les Evangiles sont considérés comme authentiques par les historiens et sont de loin le texte le mieux attesté de toute l’antiquité. Pour l’Ancien Testament, il faut toujours comprendre le contexte pour séparer le mythe de l’enseignement de Dieu.

« Comme vous, lorsque vous soutenez le dogme numéro 3 » En fait, chaque fois que je dis que j’ai rencontré Dieu, il y a souvent un court-circuit dans le cerveau de mon interlocuteur qui refuse d’y réfléchir. Si vous voulez m’accuser de mensonge, apportez vos preuves, que je les examine. Je témoigne et je ne suis pas chargé de vous le faire approuver. C’est votre problème.

« C’est à la fois du sectarisme et de l’élitisme ». Ce n’est pas moi qui décide qui Dieu va rencontrer. Je connais beaucoup de personnes qui ont rencontré Dieu sans être chrétien, mais ils le sont devenus très vite. Ce n’est pas moi qui suis allé les chercher. C’est votre démarche spirituelle qui provoque la rencontre, mais ne demandez pas à Dieu de confirmer vos croyances. Si vous voulez rester athée, bouddhiste, musulman, hindouiste, gnostique, marxiste... (rayez les mentions inutiles), le Dieu que je connais n’a rien à vous dire. Si vous êtes ouvert à tout et prêt à être surpris, il peut faire la démarche. Dieu sait ce qui est au fond de votre cœur.

« qui prouve qu’elle descendrait d’un poisson » oui, ce n’est pas contradictoire avec ce que j’ai écrit. Nous savons qui y a des liens de parenté entre des espèces très différentes, mais nous ne connaissons pas les mécanismes qui permettent de passer d’une espèce à l’autre, d’autant plus que cela se passe toujours avec une augmentation de la complexité et que nous n’avons jamais observé ces passages. C’est cette augmentation de la complexité qui permet de supposer une intention. Il ne semble pas qu’une espèce nouvelle soit apparue (en dehors des adaptations) après l’apparition d’Homo sapiens. Si vous connaissez les statistiques, vous savez que c’est impossible par le hasard. Maintenant, si vous connaissez les mécanismes, faites une publication scientifique.

Si vous connaissez un traitement médicamenteux qui permet de guérir un cancer du foie avec des métastases, publiez vos résultats et vous obtiendrez un prix Nobel. Dans ces soirées de prières, il existe un mécanisme d’annonce des guérisons par l’Esprit-Saint appelé « paroles de connaissance » Celui qui fait l’annonce ne connaît pas la personne touchée. Dans le cas cité, la guérison a été annoncée alors que la personne ne pouvait pas être présente (pour cause) mais avait été représentée. L’annonce est suffisamment précise pour que la personne se reconnaisse et suffisamment floue pour qu’elle n’en soit pas certaine avant la guérison. L’annonce est toujours à destination de la personne touchée par Dieu. Aucune personne présente en dehors de cette personne ne peut identifier le destinataire. Ce sont des révélations privées mais il est demandé de venir témoigner ensuite pour s’assurer que ce n’est pas un canular.

Mais si vous voulez une guérison sans vous adresser à Dieu, tentez l’occultisme. Les esprits savent guérir mais vous ne connaissez pas les contreparties qui seront demandées.