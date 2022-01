Le sondage de trop ?

Selon un sondage, pour 48 % des Français, Emmanuel Macron sera réélu alors que le président français actuel n’est pas encore officiellement candidat à la présidentielle 2022. Ainsi, selon ce sondage, les Français pensent qu’Emmanuel Macron remportera l’élection de la présidentielle 2022. Mais, des questions se posent sur ce résultat.

Emmanuel Macron déjà vainqueur ? D'après Le Point dans un article de ce mardi 18 janvier 2022, « moins de trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron jouirait d’une solide cote de popularité, rapporté par une pluralité de sondages ». Le magazine français précise que ce dernier sondage -Elabe Opinion 2022- qui célèbre la victoire de l'actuel président français a été « diligenté par BFMTV et publié mardi 18 janvier, révèle que près d’un sondé sur deux (48 %) prédit la victoire du fondateur de La République en marche (LREM) en avril prochain. Ce sondage précise que « pour les 1 003 Français interrogés, les chances que Valérie Pécresse, représentante des Républicains (LR), parvienne à obtenir les clés de l’Elysée sont plus minces. Comme pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national (RN), dont les citoyens saluent pourtant son image ''adoucie'', seulement 14 % des voix leur sont créditées ». « 6 % de ceux qui ont répondu à l’étude voient Eric Zemmour à la tête du pays, 5 % plutôt Jean-Luc Mélenchon, tous les autres candidats restent sous la barre des 3 % ».

Le sondeur rapporte qu' « une majorité de Français positionne politiquement Emmanuel Macron entre le centre et la droite, Valérie Pécresse à droite, et Marine Le Pen/Eric Zemmour très à droite » et « les 3 traits d’image les plus associés à Emmanuel Macron sont arrogant (68%), autoritaire (67%) et dynamique (63%) ». Cependant, « la perception du positionnement politique d’Emmanuel Macron est assez dispersée : 25% des Français le placent au centre-droit, 20% à droite, 18% au centre et 16% ni à gauche ni au centre ni à droite ». Pour les sondés, « Valérie Pécresse est perçue comme une personnalité plutôt courageuse et dynamique, mais les Français ont un regard plus négatif sur sa présidentialité et proximité ».

Le sondage indique que « les Français ont à l’égard de ces 4 personnalités [Emmanuel Macron, Valérie Précresse, Marine Le Pen, Eric Zemmour] un regard sévère quant à leur manque de proximité (proche de mes préoccupations, 27%-36%) et leur faible capacité à rassembler les Français (20%-32%).

La question se pose de savoir comment le sondeur a choisi le panel des sondés. Dans la vie réelle ou sur le Net, je ne vois pas des Français faire la promotion d'Emmanuel Macron pour être, de nouveau, président français. Est-ce que ce choix est l'effet miroir de la position des médias, ceux, qui ont, d'ailleurs, fabriqué le personnage Macron avant l'élection 2017 ? Ce candidat n'était connu de nulle part. D'ailleurs, ce sondage a été payé par BFTMTV, un média dominant, qui fait la promotion d'Emmanuel Macron et de sa politique, en particulier, depuis, pendant, la crise sanitaire. Avant la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était apparu de manière uniforme sur les couvertures de tous les média en France. Est-ce que ce sondage annonce, de nouveau, la construction du personnage Macron comme en 2017 pour devenir de nouveau le président de la France ? Dans les faits, la gestion de la crise liée à la Covid-19 et vue par les Français, du moins avec lesquels j'ai pu échanger, comme une gestion apocalyptique qui a participé à déstabiliser l'unité du pays et ses fondements démocratiques. Ces Français se préparent à une révolte. Ils font des réserves en eau, en nourriture mais aussi en armes et tentent d'acheter une maison à la campagne pour éviter les villes. Et, ils pensent que la présidentielle 2022 sera truquée, en particulier, si le gouvernement actuel met en place les élections par correspondance ou l'obligation d'avoir le pass vaccinal pour aller voter. Il semble bien que ce sondage soit celui de trop.

Pierre Duval

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3496