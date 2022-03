C’est un truc d’hypermétropes : il faut toujours faire la mise au point pour y voir net ; au début, quand le cerveau est jeune et souple, ça se fait quasi automatiquement ; plus tard ça se fait consciemment, je suppose qu’à la fin ça se fait volontairement. Et pis plus du tout, quand le dégoût de tout submerge la bonne volonté, y voir ou ne pas y voir, quelle est la question ?

Mais ça donne une tout autre mentalité que les myopes par exemple, qui ne voient pas plus loin que le bout de leurs pieds ; protection et insécurité obligent, c’est très à la mode de nos jours.

D’un autre côté, il y a l’amour ; inconditionnel. L’amour est inconditionnel, qui que tu sois, ma mère, ma Patrie, mon père, mon Président, je t’aime, je te dois respect, servitude et fidélité.

Ben non. Je n’ai de devoirs que suite à mes engagements : si j’ai mis bêtement ma signature au bas d’un parchemin qui me lie à un abruti pour la vie, je ne m’en prends qu’à moi-même.

Ce n’est plus vrai, aujourd’hui, jusqu’à ce que le château de cartes s'écroule, on peut faire n’importe quoi : se faire élire sur un projet et faire l’inverse, ou ne rien faire ; on peut épouser puis en avoir marre, quand on est une femme on trouvera toujours une avocate féministe qui fera casquer le mâle au maximum.

Du coup, ça change un peu la donne, les gens n’ont plus idée que la droiture existe, l’honnêteté, la responsabilité… bref des vieilleries ensablées par LGTBQ ( c’est un générique pour dire que la déviance est devenue la figure de proue d’une société myope et abîmée par les propagandes bien agencées).

Voilà que j’ai appris hier que Poutine était fou, qu’il bombardait l’Ukraine alors que sa population avait enfin trouvé paix, miséricorde et abondance avec un président élu démocratiquement qui avait chassé la corruption. Qu’il bombardait les centrales nucléaires, prêt à tout pour faire la Grande Russie de sa nostalgie. De plus, bien fait pour lui qui était sûr d’être reçu à bras ouverts par les Ukrainiens de l’est qu’il venait soi-disant libérer, alors que ceux-ci se rebellent, le rejettent, et lui donnent du fil à retordre. On peut lire sur ce site qu'il est à ce point retors qu'il fait faire des corridors pour les civiles, couloirs qui les envoient directement chez leursennemis, les Russes ou les biélorusses. C'est quand on a tout compris qu'on s'autorise à affirmer.

Sauf que je ne suis pas myope, en vieillissant je ne perds pas l’ouïe ni la mémoire, ni ma capacité de mise en relation, de synthèse : bref quand les choses clochent, il y a des indices ; j’ai vu personnellement ces indices bien tardivement, en 2013 à peu près, mais parce que d’autres s’étaient éveillés plus tôt, ils balisèrent un chemin qu’il fut facile de suivre.

Aussi aujourd’hui, c’est vrai, j’ai plus confiance en la droiture et le sens des responsabilités de Poutine, que de Macron ou Biden, mais également de Hollande et Obama, et Trump ou Sarkozy et Bush. C’est dire si ça date.

Quand on dirige un empire on est forcément compromis, c'est bien pourquoi les étiquettes n'ont pas grand sens, elles sont un leurre ; quand on est l’annexe obséquieuse d’un empire, n’en parlons même pas.

La Russie n'est pas un empire ; rappelons-le pour les amnésiques.

Aujourd’hui ceux qui n’ont pas perdu la vue ni l’ouïe se font traiter de tout, avec beaucoup de mépris, d’arrogance, par les aveugles confortés dans leur certitude de grandeur d’antan.

Sauf, qu’ils ne voient pas que justement Poutine symbolise les valeurs qui furent les leurs ; que leur camp politique, que celui pour lequel ils votent en voulant se protéger de l’infamie fasciste, est plus fasciste encore ; et suivant myopément celui-ci, ils s’aventurent sans le (sa)voir dans des voies que si leur maman était encore là, leur seraient défendues.

Au point que ces gens qui ont perdu jusqu’au souvenir de leurs valeurs, voudraient m’exécuter de n’être pas obéissante à leur élu. Mais cet élu là, bien avant qu’il se présente, j’avais vu qui il était ; il n’était pas question que je me parjure. De plus il s'agit de la même chanson depuis les attentats pour lesquels l'urgence est devenue un ordinaire qu'il faut alimenter sans cesse. Il ne manque pas d'magination ni de moyens pour les mettre en œuvre.

Entre l’obéissance aveugle à des ordres iniques, injustifiés, inexplicables, juste appuyés par des mensonges dont on se donne à peine la peine de les déguiser, et l’élan agressif prétendu spontané d’un peuple face à un ennemi donné, on a mal à son humanité.

J’écris depuis plus de quinze sur l’artifice qui ne remplacera jamais les bases, les racines des valeurs d’une société ; s’il ne m’avait pas échappé que cet artifice nous déglinguait, je ne m’étais pas imaginé à quel point la nasse endormirait la peur d’une majorité de mes concitoyens, comme par hasard issus de ma classe sociale ; car il est clair que ceux qui en bavent dans leur vie n’ont pas le loisir des œillères : la vigilance est vitale, personne derrière pour assurer. Ma classe sociale ne m’ayant pas protégée, je fais partie dorénavant de celle qui-en-chie-dans-sa-vie ! Je n’ai pas d’œillères, je n’ai pas de principes fondamentaux indéboulonnables, surtout s’il s’agit de principes ethniques, car le racisme que nos progressistes inhibent quand il s’agit des populations faibles et fragilisées par les abus de nos "élites", ne s’adressent pas à d’autres qui ne demandent rien mais imposent leur territoire et leur liberté comme inviolables. Aussi, on se demande si le bon cœur de nos concitoyens qui se voient bien accueillir tout le malheur du monde provoqué par les leurs, se porterait aussi, sur les mêmes, s’ils s’en étaient défendus. Ce bon cœur n'est qu'un résidu de charité chrétienne qui n'a pas empêché de traquer les hérétiques ; il suffit de vous faire croire que les Russes en sont ( et les moyens sont énormes pour vous le faire croire) et le tour est joué.

Les ressortissants africains, passant par la Libye, sont accueillis à bras ouverts par les bonnes âmes, les mêmes qui, ignorants de la réalité et croyant les bobards de la propagande européiste, condamnaient Kadhafi. Et ils se sont réjouis de la destruction de la Libye ! Un véritable rival à l'empire, soudain, fait peur ; il faut le diaboliser ; il n'est plus communiste ? Qu'à cela ne tienne, il est fou !

Aussi la bien-pensance dicte-t-elle : on accueille volontiers nos victimes, pour faire mea culpa, mais on ne respecte pas ceux qui s'imposent, ceux qui bravent l'empire, ceux qui se battent pour leur liberté. C'est pas beau comme vertu ?

Si l’assurance des défenseurs des ignominies de l’empire occidental naissant depuis 1945 ne tenaient pas sur des mensonges, dont ils sont dupes, et dont nous croyons bêtement que l’on pourra les éclairer, il s’agirait de deux camps pour des mondes opposés.

Or il est clair que nos mondes désirés ne sont pas opposés, ils sont même très semblables.

Il y a longtemps que je sais et dis que je ne peux pas ne pas savoir ce que je sais ni ne pas voir ce que je vois ; aujourd’hui je peux assurer que je ne peux pas lever un tant soit peu le voile de l’ignorant qui se protège derrière.

Pourtant tous les éléments sont là, dans une logique avérée.

Où est-ce que ça bloque ? Dans quelle partie de leur psyché infantile ? Quelle névrose ? Et qu’ils ne croient pas, ceux qui ne manqueront pas de me lire de travers pour déverser leur venin, que je démontre ici, que c’est une insulte : nous sommes tous, influencés, victimes, de notre enfance, de notre éducation, de notre généalogie.

Seulement il y a, en chacun d’entre nous, un petit coin qui a envie que ça aille, et pour se faire s’ouvre à l’autre. L’intelligence sert à ça.

La curiosité, l’intérêt… mais non, ils restent coincés dans leurs médias de prédilection et vous accusent de folie. C’est leur mot : folie !

Leur arrogance nous toise, et ils rêvent que Macron, tel Napoléon vengé, écrase la Russie, éternelle !!

Notre petit napoléon était déjà si minable à côté d’elle !! alors, macro-minus... que ceux qui se font croire que Poutine par folie veut recréer la " Grande Russie" ( entendre l'URSS), se méfient de la folie chez eux plutôt.