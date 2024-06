Ni Mélenchon, ni Mathilde Panot !

Si j’ai voté Glucksmann, ce n’est pas pour me retrouver avec Mélenchon ou Panot comme chef du Nouveau Front populaire, l’ex-NUPES.

La brutalisation de la vie : c’est génétique chez Mélenchon et chez Panot !

Je ne connais pas personnellement Panot. Je l’ai juste vu et entendu à l’Assemblée nationale. Je n’ai pas envie, durant plusieurs années, d’entendre la brutalité et la vocifération de l’expression de ses convictions… de vulgaire poissonnière.

Par contre, je connais bien Mélenchon pour avoir « cohabité » avec lui au Parti socialiste, de 1977 à 2008. J’ai subi de sa part, comme des dizaines d’autres camarades, son ton véhément et violent, hurleur, sentencieux et colérique. Déjà à cette époque, les germes de l’autocrate sommeillaient… bouillant en lui. Il est aujourd’hui ce qu’il a toujours aspiré à être : un dictateur, à l’image de ses modèles : Fidel Castro (Cuba) et Hugo Chavez (Venezuela).

Dommage pour LFI et ses personnalités bienveillantes : Ruffin, Corbière, Garrido, Simonnet, etc. !

À cause de Mélenchon, la mélenchonie n’a pas trouvé son public et ne le trouvera désormais jamais avec lui... en guide suprême.

L'individu est même un véritable refouloir pour 90 % du corps électoral et est considéré comme étant aussi dangereux pour la France que Marine Le Pen .

D’ailleurs, les travailleuses et les travailleurs, ouvriers et ouvrières, lui ont rapidement préféré la blonde Le Pen, en votant massivement pour le Rassemblement national dimanche 9 juin 2024. Elle, Marine Le Pen entend prendre le pouvoir de façon sereine et démocratique, avec un programme en apparence de gauche (qui ne sera pas appliqué, car il se heurtera aux réalités politiques, économiques et financières), sans appeler à la violence, à la brutalité et au chaos révolutionnaire, comme le fait Mélenchon.

Mélenchon, un politicien désormais aux abois qui n’a plus le temps de faire dans la dentelle : ça casse ou ça passe !

Selon moi, Mélenchon reste aujourd’hui encore le principal obstacle à la victoire de la gauche pour les législatives du 30 juin et du 7 juillet.

Un accord a été signé dans la nuit du 13 au 14 juin. Il ne sera pas appliqué, car Mélenchon et ses affidés feront tout pour cela. N’oublions pas que tous ses affidés lui doivent leur place et leur salaire.

Comment Mélenchon pourrait-il accepter que « le bruit et la ferreur » fasse place à la non-brutalisation de la vie politique, comme le veut Glucksmann ?

Comment pourra-t-il accepter, si le Rassemblement national a la majorité relative ou absolue à l’Assemblée nationale, le résultat des urnes ? Il demandera à ses amis, dont M. Panot et P. Poutou, de semer le chaos… afin que lui, Mélenchon se place en dernier recours en proposant une Assemblée nationale constituante, à l’image de celle faite par Nicolas Madura au Venezuela.

Comment pourra-t-il, lui Mélenchon, accepter durablement que le Hamas soit traité d’organisation terroriste et plus du tout de mouvement résistant ?

Comment pourra-t-il accepter que certaines personnes de LFI ne puissent plus tenir des propos antisémites et anti-européens ?

Et par ailleurs :

Comment les Écolos pourront-ils accepter que le nucléaire continue sa progression comme le souhaitent le PCF et notre économie en besoins énormes d’électricité, jour et nuit ?

Bref, le mariage des 4 partis formant le Nouveau Front populaire (Ex-NUPES), c’est le mariage d’une carpe, d’un lapin, d’une tourelle et d’un serpent à sonnette.

Je connais Mélenchon, mielleux quand il est face à un puissant, et brutal face à une personne qu’il considère inférieure. Beaucoup de gens de LFI vous le diront… en OFF bien sûr, car où pourraient-ils aller en dehors d'LFI ? C’est le cas aujourd’hui de Garrido, de Corbières, de Simonnet et consorts.

La confiance, ça se mérite ! Cela ne se décrète pas sur un coin de table, lors d’un communiqué ou d’une conférence de presse. Mélenchon ne renoncera jamais au pouvoir, à son égocentrisme !

Je ne voterai pas LFI pour cette élection législative.

Les valeurs de Mélenchon ne sont globalement pas les miennes. Je ne peux pas être antisémite, comme certains de chez LFI. Pas non plus antisioniste.

Par contre, je suis anti-Mélenchon !

Demain, le chaos est envisageable ! Le leader principal sera Mélenchon, car il a cela dans les gènes et c’est son objectif de toujours. Mais, je n’oublie pas que le fait générateur de ce chaos est indiscutablement Macron.

Quid des JO ? Quid du soutien à l’Ukraine ? Quid de la Russie, revigorée par la montée de ses futurs alliés putatifs de l’Union européenne ?

Quid du financement du programme économique du Nouveau Front populaire ? Je pense que Mélenchon sait très bien que le programme économique qu’il a réussi à imposer au PS, aux Écolos et au PCF, va affoler les marchés financiers et les taux d'intérêt... que la France devra payer pour financer sa dette actuelle et nouvelle.

Attention à l’effet Liz Truss ! Macron devra démissionner, et laisser sa place au LR Gérard Larcher qui nommera le social-démocrate François Hollande 1er ministre.

Pour conclure : je pense que Glucksmann a fait une énorme erreur, de jeunesse politique. Il le regrette certainement déjà, silencieusement. Il devrait rejoindre, dans les prochaines semaines, le Parlement européen… avant de quitter la vie politique, déçu par l’inertie, le monolithisme, la cupidité et les faux semblants profonds des appareils politiques.

Crédit photo : lien. lien, lien.

