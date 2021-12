NO PASSARAN

Et donc finalement, nous y voilà. Après quinze rounds d’observation (mai 2020 – décembre 2021) où les plus patients, les plus précautionneux, les moins pressés d’appeler un chat un chat des boxeurs de l’écurie complotiste ont retenu leurs coups par peur d’en faire trop, d’en dire trop, de s’égarer trop loin sur les chemins brumeux de l’accusation sans preuve, voilà que l’adversaire, de lui-même, s’est décidé à montrer son vrai visage. Quinze mois, pour reprendre l’expression de Barbara Stiegler, que nous vivions non pas une pandémie, mais en Pandémie, ce continent mental « aux contours flous et évolutifs » dans lequel « la pandémie n’est plus un objet de discussion dans nos démocraties, mais où la démocratie est elle-même devenue un objet discutable ». Rare lumière venue de l’intelligentsia de gauche, Barbara Stiegler décrivait en janvier 2021 le phénomène en ces termes (De la démocratie en pandémie, tracts Gallimard, numéro 23) :

Ce revirement n’est pas si brutal qu’il y parait. Se préparant à bas bruit depuis plusieurs années, il s’explique probablement par un nouvel état du monde. Pour une bonne partie des classes dirigeantes qui a assisté avec effroi à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et Boris Johnson, mais aussi au réveil des révoltes populaires un peu partout dans le monde, le modèle ne doit plus se chercher à l’Ouest, mais à l’Est. Ce tout nouveau continent mental, avec sa langue, ses normes et son imaginaire, ce sont les dirigeants chinois qui ont été les premiers à l’explorer. En Pandémie, c’est la Chine désormais qui domine. Non plus seulement économiquement, mais aussi moralement, culturellement et politiquement. Comme tout continent, la Pandémie a une langue qui se décline en idiomes nationaux. Mais ceux-ci traduisent des dispositifs inventés par la Chine : ‘confinement’, ‘déconfinement’, ‘reconfinement’, ‘traçage’, ‘cas contacts’. C’est une esthétique nouvelle qui de dessine, un monde cybersécurisé où chaque individu est suspect (d’être malade), fiché, tracé, code-barrisé. Puissance balistique de la peur (de soi, de l’autre, de vivre, de mourir) à l’ère du big data, géré par un algorithme psychotique qui rêve d’une humanité productive et épouvantée.

L’intuition était là. Le doute, déjà, avait fait son chemin. L’esprit d’analyse avait repris peu à peu le dessus sur l’état de sidération dans lequel étaient plongées les populations. Mais nous étions en janvier, nous sommes désormais en décembre. Le doute, aujourd’hui, n’est plus une option ; le temps de l’analyse est passé. Les Goliaths du mondialisme techno-covidiste étaient si pressés d’en finir et de mettre David au tapis qu’ils ont accumulé les bourdes et les imprudences au point de risquer de s’aliéner définitivement « la masse basculable » (concept de Pierre-Yves Rougeyron, du Cercle Aristote) : celle qui, le 29 avril 1945, est venue par milliers contempler le corps pendu de Benito Mussolini sur le place Loreto de Milan ; celle qui, depuis la réunification des deux Allemagnes, s’invite régulièrement au musée des statues déboulonnées de Berlin pour admirer la tête décapitée de Lénine ; celle qui demain ne s’émouvra pas plus que ça d’apprendre, au fil d’une dépêche AFP, que tel ancien ministre aura été mis en examen pour propagande mensongère, violation du secret médical, corruption caractérisée, mise en danger de la vie d’autrui, instrumentalisation des ressources et de l’appareil d’Etat au profit d’intérêts privés, travestissement et occultation de données scientifiques, mise à pied arbitraire de membres du corps médical, violation de l’avis du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel pour forcer à la vaccination de masse, but ultime et enfin avoué de cette mafia d’Etat dont les jours, n’en doutons pas une seconde, sont désormais comptés.

On pourrait se désoler, à juste titre, que nos concitoyens ne se soient pas mobilisés davantage pour dénoncer cette escalade totalitaire aussi grotesque que futile. A leur décharge, ils avaient (beaucoup) d’autres chats à fouetter, et le simple spectacle de voir ces clowns pitoyables s’enliser jour après jour dans les sables mouvants de leurs mensonges répétés suffit à excuser l’immobilisme d’une population qui sent – et qui sait – que le réel a déjà livré son verdict et que la liste de fumisteries leur tenant guise de chapelet est devenue si lourde à porter qu’on en viendrait presque à vouloir les plaindre et abréger leur calvaire avant même de penser à leur réclamer des comptes.

A dire vrai, on se saurait même pas quelle épine leur enlever des pieds en premier pour les en soulager, et un séjour de dix-huit mois au monastère syriaque de Mar Moussa n’y suffirait pas à réanimer leurs âmes. Y a-t-il une abjection dont l’un ou l’autre de ces cerbères du Camp de la Raison ne soient pas rendus coupables en bientôt deux ans de Crise de la Déraison ? Jeter pêle-mêle les éléments épars du puzzle techno-covidiste sans même commencer à l’assembler (ce sera le rôle des historiens du futur) suffirait à donner une migraine de cheval à Michel Delvote, maquettiste et champion de la discipline avec son record à 33 600 pièces. Que les amateurs passent leur chemin et laissent aux vrais professionnels du complot le soin de mettre tout ça bout à bout pour donner du sens à l’insensé, maintenant qu’il est acquis que le procès pour incompétence ne tiendrait pas une minute de plus devant un jury sagace, honnête et dépassionné :

Pièce 1 : interdiction des traitements ambulatoires en médecine de ville sur foi d’articles bidonnés pour faire place à des « vaccins » en AMM conditionnelle

Pièce 2 : existence, apparemment, d’inoffensifs médicaments d’ « extrême-droite » comme l’ivermectine et l’azythromycine remettant sur pied en trois jours des personnalités comme Rioufol, Dupont-Aignan, Maïsto ou Asselineau mais inefficaces sur le reste de la population

Pièce 3 : consigne officielle, en 2021, de « vacciner » tout le monde pour prévenir des formes graves alors qu’en 2020, l’HCQ ne servait officiellement à rien puisque 90% des malades, nous disait-on, guérissaient tout seuls.

Pièce 4 : liens d’intérêt objectifs et avérés entre la présidente de l’Union Européenne et la filière pharmaceutique

Pièce 5 : aucune surmortalité en France, toutes causes de décès confondus, depuis avril 2021 ; aucune surmortalité en France des moins de 65 ans pour l’année 2020

Pièce 6 : rapport de l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation indiquant que le nombre de patients hospitalisés pour Covid en 2020 n'a représenté que 2% du total des hospitalisations, et 5% des patients en soins critiques

Pièce 7 : fermeture de lits et mise à pied de soignants en période dite de « crise sanitaire »

Pièce 8 : présence au gouvernement d’au moins deux membres, Jean Castex et Roselyne Bachelot, ayant œuvré au projet destructeur de tarification à l’acte dans l’hôpital public

Pièce 9 : censure dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux des voix dissidentes ; mise au pilori des médecins alertant sur les effets secondaires de la vaccination et l’existence de traitements précoces

Pièce 10 : omerta médiatique et/ou diabolisation des mouvements contestataires

Pièce 11 : tir à balles réelles, aux Pays-Bas, sur des manifestants, largement occulté dans les médias mainstream

Pièce 12 : mensonges et mises en scène répétés dans les médias de grand chemin pour pousser les adultes et les enfants à la « vaccination de masse »

Pièce 13 : refus répété des journalistes de demander aux médecins de plateaux télé leurs liens d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique ; choix des intervenants discutable mais jamais discuté

Pièce 14 : camps d’enfermement des « positifs » en Australie

Pièce 15 : accélération du projet de loi de pass vaccinal en France à l’arrivée d’un nouveau variant, Omicron, particulièrement peu létal et particulièrement résistant aux « vaccins », rendant inutile et contre-productive la « vaccination » de masse

Pièce 16 : écoulement à marche forcée des stocks de « vaccins » Pfizer élaborés dans la précipitation ciblant exclusivement la protéine Spike du premier virus de Wuhan (2019), les rendant très largement obsolètes sur les nouveaux variants

Pièce 17 : reprise massive de l’épidémie dans tous les pays ayant largement « vacciné » leurs populations, avec mesures de reconfinement pour certains d’entre eux (Autriche, Pays-Bas)

Pièce 18 : évolution du narratif du ‘sanitaire’ vers le ‘vaccinal’, et du ‘one-shot’ vers l’abonnement vaccinal, et cela en toute décontraction et sans aucune justification scientifique

Pièce 19 : ouverture à la vaccination des enfants sans aucune justification scientifique

Pièce 20 : dons massifs et récurrents de Bill Gates, fondateur de la GAVI (Alliance du Vaccin) à des médias du monde entier dont Le Monde , Der Spiegel , CNN et la BBC , fers de lance de la propagande vaccinale

, , et la , fers de lance de la propagande vaccinale Pièce 21 : Stratégie sanitaire du gouvernement français pilotée par le cabinet Mc Kinsey dont Victor Fabius, fils de Laurent Fabius, est l’un des directeurs associés. Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel, lequel a pour le moment avalisé toutes les mesures gouvernementales

Pièce 22 : Le cabinet Mc Kinsey est enjoint par la justice américaine de payer 570 millions de dollars de dommages et intérêts dans l’affaire de la crise des opioïdes. Journal Les Echos du 4 février 2021 : ‘Les autorités américaines reprochaient à McKinsey d'avoir fourni des conseils marketing aux fabricants de médicaments, dont Purdue Pharma LP et Johnson & Johnson, afin d'améliorer les techniques de vente de leurs produits opioïdes. (…) D'après les centres de prévention et de contrôle des maladies aux Etats-Unis, le nombre de décès chaque année par surdoses d'opioïdes sur ordonnance a quadruplé entre 1999 et 2018, avec plus de 232.000 Américains morts d'un usage abusif de ces substances sur cette période.’

Pièce 23 : prescription massive de Rivotril dans les EPHAD pendant la vague de mars 2020. Contre-indication mentionnée dans la notice : ‘ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant : insuffisance respiratoire grave’

Pièce 24 : Avis du Conseil d’Etat du 19 juillet 2021 : ‘ l’application du passe sanitaire à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, au vu des critères mentionnés précédemment et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner .’

Pièce 25 : Déclaration du ministre de la Santé le 18 décembre 2021 sur Brut : ‘Le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale’

Pièce 26 : Qui a dit qu’une puce sous-cutanée était un délire complotiste né dans des cerveaux malades ? Pas eux en tout cas : « En Suède, une entreprise spécialisée dans les implants à micro-puces a mis au point un pass sanitaire à porter sous la peau, dans un pays déjà en pointe en la matière. » (CNews, 23 décembre)

Pièce 26bis : Qui en avait rêvé ? Surtout pas Bill Gates, nous certifiait BBC Reality Check le 30 mai 2020. A croire que pour une fois, il a été devancé.

Pièce 27 : Palmarès Covid Le Point des établissements de santé les plus touchés ; APHP : taux de mortalité Covid de 15,8% ; APHM : taux de mortalité Covid de 4,4% (du premier janvier 2020 au 31 mai 2021). Certes l’IHU n’est pas toute l’APHM, mais surtout Didier Raoult n’est pas Martin Hirsch. Grand bien lui en fasse, à lui et à ses malades. L’un soigne et rassure les Français, l’autre s’étouffe dans son masque sur France Inter pour raconter du vent tous les premiers samedis du mois.

A ce petit jeu-là, notre puzzle pourrait facilement atteindre 100 ou 200 pièces. Un jeu d’enfants pour notre champion du puzzle Michel Delvote, mais un vrai casse-tête pour tous ces honnêtes gens qui, croyant encore que milles coïncidences n’en font qu’une, auront bien du mal à assembler tout ce bazar pour lui donner un sens autre que les « délires » complotistes qui circulent sur la Toile. A supposer que la recherche d’un sens, caché ou non, intéresse encore quelqu’un à l’âge de l’indifférence et du suivisme bien-pensant. Que ceux, en tout cas, qui pensent – et c’est leur droit – que Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan et les autres ont perdu une occasion de se taire, se demandent comme l’ont fait Barbara Stiegler, Aude Lancelin, Etienne Chouard, Laurent Mucchielli et bien d’autres, si la gauche intellectuelle n’a pas perdu une chance unique de parler. Le No Pasáran glorieux des antifascistes d’hier risque de sonner bien creux aux idéalistes de demain si le plus grand putsch techno-libéral de l’histoire du capitalisme ne leur inspire rien d’autre que des demandes de « vaccins » gratuits pour les pays africains dont les courbes de contamination et de mortalité sont cinquante fois inférieures aux nôtres sans que Pfizer, Moderna & Co y soient pour quelque chose. Comme l’expliquent Toby Green et Thomas Fazi dans un article de QG Media (30/11/2021) :

‘Un facteur expliquant l’adhésion de la gauche aux « mesures Covid » est sa foi aveugle dans la « science ». Celle-ci trouve ses racines dans la foi traditionnelle de la gauche dans le rationalisme. Cependant, une chose est de croire aux vertus indéniables de la méthode scientifique, une autre est d’être complètement inconscient de la façon dont ceux qui sont au pouvoir exploitent la « science » pour faire avancer leur agenda.’

Et si pour cela il faut en revenir à Gaston Bachelard et à sa Formation de l’esprit scientifique (1969), une dose de rappel épistémologique, en cette période de fêtes propice à la lecture, ne saurait faire de mal à personne :

‘Le réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser. La pensée empirique est claire, après coup, quand l’appareil des raisons a été mis au point. En revenant sur un passé d’erreur, on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel.’

N’attendons rien des médias. N’attendons rien des politiques. Mais acceptons déjà, et comme une bonne nouvelle, le repentir à venir d’avoir été trop naïfs, trop passifs, trop spectateurs d’une tragi-comédie qui ne fait plus rire ni pleurer personne. Ils mentiront jusqu’au bout. Ils tricheront jusqu’au bout. Leur survie est à ce prix. A nous de leur faire comprendre, de gauche, de droite, du centre et d’ailleurs, qu’ils ne passeront pas l’hiver au chaud.

