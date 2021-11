Odeurs de châtaignes...

Troletbuse, Pemile, Clocel salut !

Mon grand père disait ceci → « le châtaigner c’est un bon bois, il pousse vite, plus vite que le chêne et ne pourrit pas vite. On peut faire des piquets et ils peuvent rester plus 25 ans enfoncés dans le sol. On peut faire des poutres si par malheur il y a une gouttières à cette endroit et qu’on ne la voit pas il y aura moitié dégât. Mais surtout il m’aide à m’endormir la nuit et à me rappeler les saisons qui passent au fil du temps et puis les chênes sont parfois si majestueux que ça fait mal au cœur de couper des arbres que nos aïeux ont vus grandir ».



