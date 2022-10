« Oui, sur cette photo, un soldat ukrainien porte un écusson tête-de-mort avec des motifs SS »

@Francis, agnotologue



on paye et on va payer, et cher https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/michel-drac-is-back-plus-95257



L’Occident est en déliquescence et les dirigeants Américains qui le savent très bien font seulement semblant de faire la guerre aux Russes, mais c’est une guerre par procuration contre l’Europe et qui vise à concentrer la ruine du camp occidental sur nous, leur fusible.

À la fin de cette guerre, les survivants serons encore plus pauvres et dépendants des USA ou de ce qu’il en restera. cf. le sabotage du gazoduc



« Nous sommes un empire, maintenant, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, judicieusement, comme vous le souhaitez, nous agissons à nouveau et nous créons d’autres réalités nouvelles, que vous pouvez étudier également, et c’est ainsi que les choses se passent. Nous sommes les acteurs de l’histoire (...). Et vous, vous tous, il ne vous reste qu’à étudier ce que nous faisons » ( Karl Rove conseiller de G. Bush)

« C’est l’idée que d’abord vous créez un spectacle médiatique (la doxa) et, qu’ensuite, la réalité le rattrape et prend sa forme. » (Naomi Klein)





nb. Je distingue deux sortes de réalité :

la réalité qui s’impose à tous = le réel, la contingence.

ma ou ta,ou sa réalité = vision personnelle et unique de la réalité.



Les réalités US que nous avons étudiées : les révolutions colorées, les guerres du Viet Nam, de la Libye, de la Syrie, l’assassinat de Kennedy, les promenades touristiques en bagnoles sur la lune, etc, etc.