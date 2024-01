@rosemar

A noter que pendant la période de la trêve hivernale, ENGIE ne procède à aucune coupure gaz et électricité pour aucun de ses clients.

«

Non mais vous rigolez ou quoi apres les gens sont saisis

Il y a déja 1/3 de la populmation Francaise qui n’a plus les moyens de faire 3 repas par jour et en saute plusieurs et n’en fais qu’un

la l’edf va encore réaugmenter de 10 % rien qu’en TAXES

(pour payer les moulins a vents improductifs de la Macronie et de leurs groupies) elle a augmenté en moins de 2 ansz de 44% !!!

Votre salaire à augmenté de 44% en deux ans ?

Cette année augment t’il de 10%

Le nombre de smicards à explosé, les pazysans s’en sortent plus, les routiers non plus qui rejoignent le mvmt, les atisants idems, les boulangers ferment (du au cout de l’energie)

Vos peytoits copains Ukronazis ont fait sqauter nos deux northstreams 1 & 2 qui alimentaient l’europe en gaz a un prix compétitif, gaz que nous payons désormais QUATRE fois plus cher QUE le rete de la planete

Et vous etes contente de vous ?



Tiens l’info qui date d’une journée

vcous savez lire ? allo allo ? le cervea est demandé à l’étage

»Un constat douloureux que Familles rurales met en parallèle avec la hausse de la précarité en France. « Près de 11 millions de personnes aujourd’hui, en France, au XXIe siècle, ne mangent pas à leur faim. »

https://www.lemessager.fr/649310722/article/2024-01-23/alimentation-des-francais-l-inflation-alimentaire-atteint-les-12-en-2023-contre

Alors se chaugger ma pauvre c’est encore bien plus

Pour revenir au pb de chauffage en Russie d’apres ce que j’ai pu comprendre c’est un systeme de type collectif (comme chez nous ou parfois aussi ca merde cher) et de ce que j’ai entendu le responsable de cette cata à été limogé pour votre information , apres ne suis pas russe je commence plutot a m’occuper de ce qu’il se passe chez moi plus que ce qu’il se passe en Russie ou chez vos Ukronazis qui petent nos Northstreams et qui ont été un des vecteur (pas que celui la) de cette inflation ici en Fr et en Europe..