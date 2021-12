Peu importe le candidat unique de la gauche pourvu qu’il soit unique et puisse aller au second tour !

NON AUX CANDIDATS ÉGOTISTES, INCONSCIENTS ET IRRESPONSABLES ! Il y a urgence et obligation à faire barrage à l'extrême droite et bien évidemment à la droite réactionnaire et celle a-démocratique macronasse. Il est INDISPENSABLE d’entraîner les abstentionnistes sur le sujet et DONC soutenir un candidat unique de la gauche choisi par un processus citoyen ET non partisan. Si la priorité est au barrage à l'extrême droite, il n'y a pas à soutenir un candidat mais le processus de choix d'un candidat unique. Sans candidat unique, la droite passera et il y a grand risque qu'elle soit extrême.

La campagne est désormais asphyxiée par des débats aux relents de haine. Telle que la campagne est partie entre extrême droite excluante et gauche des égos, la démocratie suffoque et court grand risque d'étouffement jusqu'à l'oppression.

Il n'y a pas à questionner les candidats mais de les placer devant des EXIGENCES, NOS EXIGENCES, CELLES DU PEUPLE DE GAUCHE qui va de plus en plus se dire que "peu importe le candidat unique pourvu qu'il soit unique et puisse aller au second tour !" Au point où on en est, on se fout pas mal de qui sera le candidat unique de la gauche. On votera pour lui ou elle de toute façon parce que la patrie est en danger.

La première des préoccupations des Français va au pouvoir d'achat. Le pipeau de Macron disant que le pouvoir d'achat a augmenté inclut (on croit rêver) le pouvoir d'achat des plus riches, celui des milliardaires. C'est sur ce thème qu'il faut concentrer l'énergie de manière à brasser très, très large, c'est-à-dire chez les abstentionnistes et donc insister sur le changement de constitution pour abattre ce système qui fait que rien ne change quel que soit le président.

Aucun de nos candidats de gauche n'a à avoir d'exigence envers ceux qui ne veulent pas laisser passer l’extrême droite (LR étant désormais la synthèse entre la droite a-démocratique de Macron et l'extrême droite haineuse de Zemmour). Le mieux placé, Mélenchon n'obtient pas une majorité absolue parmi les électeurs de gauche. Il n'a rien à dire, et en tout cas, pas plus que les autres à ce niveau dérisoire des sondages. Jadot est quant à lui encore plus stupide puisqu'il n'est que second. Quant aux autres, ils sont ridicules de se maintenir. Pour la gloire car, en fait de gloire, ils récolteront le déshonneur.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun candidat de droite ne peut prendre une seule voix chez les abstentionnistes. Il n'y a que la gauche qui peut le faire, si, bien entendu, elle veut le faire et se tourne vers ce vivier qui est LE PLUS IMPORTANT du corps électoral.

La Primaire populaire va avoir de plus en plus de succès, car il n'y a pas besoin d'être d'une organisation de gauche pour sentir le roussi qui empeste de plus en plus les débats que relaient les médias des milliardaires, tous complaisants. Les candidats peuvent hurler tant qu'ils veulent, c'est le peuple de gauche qui leur fera entendre raison. Leur inflexibilité sera perçue comme une allégeance à la droite et, à tout le moins, une inconscience et une irresponsabilité politique. Mélenchon nous fait le coup de "qu'est-ce que diront les adhérents de LFI si je déroge au programme". Mais, les électeurs de LFI ne suffiront pas à le faire élire. Ils ont bien bossé, tant mieux. Leur travail ne sera pas perdu de toute façon si le futur président est de gauche.

NON AUX CANDIDATS DE GAUCHE ÉGOTISTES, INCONSCIENTS ET IRRESPONSABLES !

NON A L’EXTRÊME DROITE !

OUI A UN CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE QUI REPRENNE LE SOCLE COMMUN DE LA PRIMAIRE POPULAIRE (ici) :

Une grande loi de transition alimentaire vers une agriculture paysanne et écologique

Accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur reconversion vers une agriculture paysanne notamment par : la socialisation de la dette des agriculteurs et agricultrices qui passent à une agriculture bio ; le plafonnement des marges de la grande distribution pour garantir des prix équitables aux producteurs ; la protection des agriculteurs et agricultrices de la mondialisation en refusant les traités de libre-échange ne respectant pas les accords de Paris ; et la garantie de la vente libre des semences paysannes.upture 2

Une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner nos entreprises dans la transition

Reprendre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, dont notamment la mise en place d’un grand plan de rénovation thermique des bâtiments à travers une relance verte et socialement juste, porteuse de centaine de milliers d’emplois non délocalisables. Cet investissement permettra une baisse des factures énergétiques, une amélioration du confort et une nouvelle politique d’aménagement du territoire portée par les collectivités locales.Rupture 3

Permettre à chacun et chacune de couvrir ses besoins essentiels

Mettre en place un revenu de solidarité dès 18 ans ; garantir une forme de sécurité alimentaire ; assurer un volume minimum gratuit pour l’eau/gaz/électricité avec une progressivité des tarifs pour les ménages ; et abandonner la réforme de l’assurance-chômage.Rupture 4

Un emploi et un salaire juste pour toutes et tous

Garantir un emploi pour toutes et tous ; et favoriser une forme de diminution du temps de travail (différentes selon les candidats et candidates : semaine de quatre jours, 32h, davantage de congés payés ou retraite à 60 ans). Pour un travail digne : rehausser le SMIC ; réduire les écarts de salaires ; relocaliser les activités et accélérer la transition écologique. Renforcer l’égalité salariale entre femmes et hommes et instaurer le congé parental égalitaire et obligatoire.Rupture 5

Investir massivement dans le social, prioritairement dans la santé et l’éducation

Augmenter les salaires des professionnels et professionnelles de santé : après avoir applaudi à nos fenêtres, le temps de la valorisation réelle. Lutter contre les déserts médicaux (personne ne doit être à plus de 15 min d’un ou d’une médecin), et investir dans le système hospitalier et les métiers du soin, essentiellement assumés par des femmes.Rupture 6

Redonner le pouvoir aux travailleurs et travailleuses

Instaurer la représentation à 50% des salariés et salariées dans les CA et les CHSCT pour la fonction publique, et le pouvoir de veto du Comité Social Économique (CSE). Garantir l’égalité des salariés et salariées en faisant primer la loi sur les accords de branche et les accords d’entreprises.Rupture 7

Un big bang pour une fiscalité plus juste et écologique

Restaurer et moderniser l’ISF pour qu’il génère 10 à 20 milliards d’euros par an (au lieu de 4 milliards avant la réforme Macron).

Une nouvelle taxation des revenus du capital à 40%, alignée sur la proposition de J. Biden.

Imposer les multinationales qui ont une activité en France.

Prélever un impôt sur le revenu (IR) plus progressif.

Renforcer les moyens de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.Rupture 8

Restaurer la confiance dans notre démocratie par des mesures d’urgence

Instaurer par une loi organique : la reconnaissance du vote blanc contraignant ; la proportionnelle aux législatives ; la limitation à deux mandats consécutifs pour toutes les charges publiques ; le changement en profondeur des modalités de financement des partis pour plus de transparence et d’indépendance ; et la création de bons pour l’égalité démocratique, que chaque citoyen et citoyenne pourra allouer chaque année au mouvement politique de son choix lors de sa déclaration de revenus.Rupture 9

Vers une sixième République écologique et la fin de la monarchie présidentielle

Dès l’été 2022 : convoquer une convention citoyenne pour le renouveau démocratique – sur le modèle de la Convention Citoyenne Climat – destinée à déterminer comment : rééquilibrer les pouvoirs du ou de la présidente et du Parlement ; permettre l’intervention populaire, dont notamment la question du RIC délibératif ; changer les visages du Parlement grâce à des critères de représentativité ; réduire la technocratie ; mieux prendre en compte le long terme ; poser la question du droit de vote à 16 ans ; et constitutionnaliser la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif.Rupture 10

La reconquête et l’élargissement de nos libertés

Faire discuter une grande loi cohésion nationale incluant l’indépendance du parquet, le remplacement de l’IGPN/IGGN par une autorité indépendante, la revalorisation du métier de policier, la formation – notamment des forces de l’ordre – à la prévention des violences racistes, sexistes et sexuelles, et l’élargissement des prérogatives du Défenseur des Droits pour lutter contre toutes les discriminations. Abrogation de la loi sécurité globale.