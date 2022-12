Que la honte submerge les gaspilleurs d’électricité !

Ce matin dans la cuisine, oublieux que les temps ont changés et sans doute trop nonchalant, j’ai commis une abomination : faire fonctionner simultanément le grille-pain et la bouilloire électrique. Oui, il fallait à mon confort que mes tartines acquièrent une température suffisante pour que le beurre fonde et les bonnes odeurs de pain se dégagent, et la préparation de mon café (en poudre, je suis feignant) a nécessité l’adjonction d’eau frémissante. J’ai donc abusivement sollicité le réseau électrique national par frimas. J’en suis contrit. J’espère que cette confession coram populo servira à l’édification de tous et que mon repentir sincère et public m’obtiendra la miséricorde des autorités de l’État en charge comme chacun sait de notre bien-être et tout dévoué à cette noble cause.

Réfléchissant à cette mésaventure, et dans un zèle citoyen et rédempteur dont j’espère qu’il sera apprécié de tous, j’en ai déduit qu’il faudrait éviter que ce déplorable incident se reproduise de façon trop fréquente dans la population. Et j’ai trouvé la panacée qui correspond au génie français ! Demander à chaque français (ou à chaque résident permanent ou épisodique, ils sont sommés de respecter nos lois quand ils sont sur notre sol) de remplir une attestation dérogatoire à chaque fois qu’ils souhaiteront faire fonctionner simultanément deux (ou plus) appareils électriques. Le procédé sera bien sûr didactique : à chaque formulaire à remplir, ils se poseront la question essentielle pour éviter la saturation de notre réseau électrique : « est-il indispensable que ces appareils fonctionnent en même temps ? » Voici le modèle de cette attestation, imaginé par mes soins.

Mais comme nous sommes une start-up nation (bien prononcer star-teup-nayyy-cheune), alors il nous faut impérativement digitaliser ce formulaire. Après le précdent de l’application "tous anti-covid" et ses avatars, je suis heureux de proposer aux services de l’état le développement gratuit du portail en ligne « TousAntiGaspi » servant à la collecte des données et les applications mobiles IPhone et Android, moyennant l’engagement de l’état de rémunérer la maintenance logicielle de ce portail et ces applications pour la modique somme de € 200 000 € par mois, hors taxe, avec un engagement de 24 mois minimum. (Les coûts d’hébergement, de stockage des données, d’administration de la plateforme technique, de conformité à la CNIL, etc. restant bien évidement à la charge de l’État). Je ne doute pas que la générosité de ma proposition fera trépigner de joie et d’enthousiasme les ministres concernés qui m’épargneront dès lors les diverses tracasseries liées au code des marchés publics somme toute bien tatillon.