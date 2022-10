Sommes-nous vraiment décadents ?

@Massada

Intéressant quand on se pense « élu » d’évoquer le mépris de certains vis-à-vis d’autres . Qui méprise qui ? A nouveau dans l’inversion, il parait que c’est tendance, l’inversion, d’ailleurs, « on » essaie de nous la vendre (bah oui, donner, ça rapporte rien...) tous azimuts .

On vous vend des « vaccins » qui n’en sont pas, ne vous sauvent pas, ne protègent pas, et vous tuent plus ou moins vite .

On vous vend des « progrès » consistant à changer de sexe au prétexte que vous ne seriez pas bien dans votre peau naturelle ou à changer d’orientation (on vous y aide un peu avec une promotion forcenée dont les Russes ne veulent pas, on se demande bien pourquoi...) .

On vous vend des interventions humanitaires qui tuent plus de monde que ne le faisait le vilain dictateur qui ne méritait pas d’être sur Terre et laissent généralement le pays sauvé en proie au chaos et à la guerre (ça rapporte, la vente d’armes)...

On ( y compris nos chers intervenants parfois ) vous vend aussi, accessoirement, des salades par douzaines, pour tous les (é)goûts ...

Et rosemar qui (quand elle ne joue pas à la vendeuse) achète tout, sans compter, la cliente modèle...