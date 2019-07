Tempête dans une piscine

L’an dernier j’ai voulu accompagner mes petits enfants à la piscine municipale du village à coté de chez eux, un peu moins petit qu le leur. Je n’avais qu’un « short-maillot » et on m’a tout bonnement interdit l’entrée en me précisant qu’il y avait dans le hall un distributeur ou je pouvais acquérir un maillot de natation, appelé parfois « moul’bit », obligatoire en ces lieux. Hélas mon tour de taille imposant ne m’a pas permis cette opération, il n’y avait pas ma taille dans la boi-boite.

J’ai donc essayé de négocier avec la dame de l’entrée en précisant que je ne me baignerai pas, promis juré, et que je me contenterai depuis les plages de regarder mes petits enfants s’amuser et se rafraichir sans moi. Nouveau refus !

Et donc comme je ne suis un citoyen lambda bien sage et respectueux des règles de vie en société, j’ai laissé mes petits enfants se baigner sans moi et je suis parti « à la ville » ou chez Decathlon ils avaient en stock, oh miracle inespéré, des maillots de natation dans lesquels j’ai pu entrer mes fesses. pas très seyant mais bon, pas le choix ! Et je suis revenu au village (sans prétention !) pour finir l’après midi, dans l’eau cette fois, avec Mathieu, Nicolas et Olivier !

Voila voila ... Si elles veulent se baigner, comme tout un chacun et comme moi en particulier, z’ont qu’à respecter les règlements ces mousmées ! Point barre ! On va pas en faire un fromage quand même ! Et surtout ne pas parler d’islamophobie ! Ais-je soulevé un problème de vieux-pépé-phobie quand on n’a pas voulu de moi juste parce que je n’avais pas la tenue idoine ?