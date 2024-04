« Transformons l’élection Européenne en référendum pour ou contre l’impérialisme sioniste »

Je me souviens des paroles d'une habitante de Gaza au tout début de la répression. Alors que les premières bombes s'abattaient sur sa ville, elle disait, à propos des Israéliens : ''Qu'attendent-ils de nous ? ''. Cette petite phrase, qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête, résume à elle seule, les 76 années de tragédie vécues par le peuple palestinien.

Peut-être attendent-ils, que, frappés par le syndrome de Stockholm, ils leur jettent des fleurs par-dessus le mur de leur prison ?

En dehors de l'époque, il n'y a pas de réelle différence entre les génocides perpétrés par les impérialistes européens sur les populations amérindiennes et le génocide soigneusement orchestré par Israël sur le peuple palestinien, avec la complicité des occidentaux.

Dans les siècles passés, des massacres ont eu lieu sur l'ensemble du continent Africain, au nom de prétendues missions civilisatrices et de pacification, mais aussi en Indes, en Indochine, en Chine ou en Australie. Condamner cet impérialisme passé est tout à fait cohérent avec la condamnation de l'impérialisme sioniste actuel et n'a strictement rien à voir avec un quelconque antisémitisme.

J'invite toute personne qui a en elle, un sentiment d'humanité, à voter aux prochaines élections Européennes pour une liste qui soutient la Palestine ; ou pour ceux qui ne veulent pas voter pour ces listes, à barrer le bulletin de vote et d'en indiquer la raison, par exemple '' Free Palestine''. Ainsi, le bulletin sera considéré comme nul. Ça ne changera pas le sort de l'Europe, mais peut-être celui des palestiniens.

Cet appel s'adresse en priorité aux abstentionnistes, qui pourraient trouver là une raison de se déplacer. Si la participation pouvait passer de 40 à 70% avec 30% de bulletin '' free Palestine '', cela ne passerait pas inaperçu et la classe politique réfléchirait à deux fois avant de s'engager auprès d'Israël. Le problème est que tant que les peuples ne leur en tiendront pas rigueur, ils continueront à s'aligner sur la politique sioniste Étasunienne, à livrer des armes à Israël et à se rendre complice de crimes contre l'humanité. Tous nos dirigeants ont du sang sur les mains, mais les peuples ont malheureusement du mal à se souvenir que ces dirigeants, c'est nous qui les avons élus.

Le but de cette démarche va au-delà de la question palestinienne, il est aussi de montrer notre rejet du système. La question doit dépasser les clivages politiques, on est là sur un problème d'ordre éthique et moral. Il faut montrer à nos dirigeants soumis aux lobbies sionistes et au politiquement correct, que le peuple n'est pas dupe. Adhérer au sionisme est une règle d'airain pour tout politicard qui souhaitent faire carrière. La plupart d'entre eux adoptent les règles de bonne conduite dès leur entrée dans le parti. Mais il en a d'autres qui prennent un mauvais départ, tel Manuel Valls qui vira cuti en cours de carrière, mais ça ne lui a pas réussi. Ou encore Marine le Pen, qui compte tenu de ses origines politiques, et pour parvenir à ses ambitions profondes, a dû manger son chapeau, pour faire semblant d'être '' du bon côté ''.

Ceci tend également à prouver que les juifs orthodoxes ont raison en affirmant que les véritables antisémites sont les sionistes. C'est ce qu'oublient de nous dire les éditocrates dans l'accomplissement de leurs missions.

Maintenant, il est bon de rappeler quelques évidences. Ce sont les puissants, élus ou non, qui font la guerre. Ils ne la font jamais eux-mêmes, mais toujours par procuration, en envoyant les pauvres se faire massacrer à leur place. Ils font la guerre par ivresse du pouvoir, pour s'enrichir, et pour se maintenir au pouvoir. L'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent. S'il y a une seule chose que l'on devrait enseigner à nos enfants, c'est de ne jamais donner du pouvoir à ceux qui le veulent ; au contraire, ces gens-là, il faut les en écarter. Une personne normale, saine d'esprit, n'a pas d'autre ambition que de se gouverner elle-même et ne cherche pas à imposer sa volonté aux autres. Le problème vient donc de l'élection, et il faut la bannir quand elle donne aux élus le pouvoir de faire la loi. L'élection doit être réservée au pouvoir exécutif, les élus doivent être des serviteurs et non des maitres, ils exécutent mais ne décident pas. Pour ma part, je suis convaincu qu'un autre modèle de société, basé sur la participation citoyenne est possible, c'est ce que j'ai exprimé dans plusieurs articles.

Le tirage au sort, à travers les Conventions Citoyennes, est la seule procédure véritablement démocratique. Il a l'immense avantage de donner peu de pouvoir, à des personnes qui n'en veulent pas, pour des mandats courts et non reconductibles. Les élections, c'est exactement l'inverse, elles donnent tous les pouvoirs à des personnes hors de contrôle, qui fixent elles même les règles du pouvoir.

Il y a réellement peu d'occasion, au cours de notre vie, où on peut dire à tous ces politicards ce qu'on pense d'eux et que ça ait un impact. Ne manquons pas celle-ci.

-De la manipulation à la participation : Pourquoi les conventions citoyennes sont essentielles pour l'avenir de la démocratie

-Mon utopie

-Alternatives démocratiques

-La vraie démocratie, une idée qui pourrait réunir les Français (à condition qu'on leur explique)

-La guerre en Ukraine ou le triomphe du politiquement correct