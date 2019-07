Un défi d’Humains. Jeter 10 000 ans de Servitudes de l’homme

S'il est difficile d'établir avec certitude l'apparition de la servitude, sa forme esclavagiste se distingue suivant les régions au travers de découvertes de tombes.

Dans certaines, des défunts étaient "royalement" enterrés avec leurs "biens", dont des êtres jetés pèle-mêle tout autour sans considération, comme des objets sans valeur.

Dans d'autres régions lors de conflits au lieu d'asservir les vaincus ils les adoptaient ou les épousaient pour les intégrer au clan au groupe à la tribu.

Mais c'est l'esclavage des prisonniers et de ceux qui ne pouvaient rembourser une dette qui était le plus courant dans les deux Amériques avant leur conquête par l'Europe, qui importa ses pratiques de la servitude où le soumis n'a pas de valeurs humaines, s'il ne peut se convertir.

La lente sédentarisation à partir du néolithique, par le développement de l'agriculture et de l'industrie plus tard, en passant par le développement pastoral qui situe l'époque Abrahamique, a organisé la répartition des tâches, et avec elles toutes les castes productrices qui donnerons également les noms de familles.

La servitude usuelle est devenue une pratique installée durablement, entre 3000 et 2700 ans avant JC.

Il a fallu 5000 ans d' atermoiement social pour que la sépulture, l'emporte sur l'intégration.

Ce n'est pas pour étaler la culture que je fais cet état comparatif, car tout a une histoire et rien ne vient de rien.

C'est parce que choisir l'Humain D'abord, c'est choisir d'intégrer les Vaincus dans sa tribu, sa Nation, les regarder pour ce qu'ils sont sans exclusive.

Ne pas odieusement les laisser se noyer, mourir sous les balles douanières. Ou dresser des murs, qui chez les communistes étaient le rideau de fer totalitaire, et devient l'enceinte bénie de protection de la liberté. Chez les Trump et autres européens.

Comment est-ce possible que ceux, qui par l'exploitation de l'homme par l'homme ont créé des pauvres en s'appropriant leur travail, aient peur de leurs propres oeuvres.

N'y a-t-il plus de philosophes, d'intellectuels, de Jérémie, des Al-Farabi pour nous jeter nos soues à la cervelle.

Ils s'enferment dans des ghettos, des états aux cris de nous sommes libres. J'ai même connu des prisonniers dire qu'en prison ils étaient libres.

La liberté c'est donc la peur.

La liberté c'est donc s'enfermer chez soi.

La liberté c'est donc d'être sous surveillance.

La liberté c'est fuir le monde.

Comment peut-on porter au pouvoir ces citoyens, ces hommes qui ont toujours soutenu l'exploitation des autres, au point que quand ils en sont encore plus pauvres nous les noyons.

Des salariés exploités qui noient d'autres exploités.

C'est la solidarité de classe des xénophobes, des racistes, des égoïsmes.

Tous ceux qui au nom d'une haine, d'un ostracisme, d'une comptabilisation Dévoient la notion de Liberté, de fraternité, d'égalité.

La notion de RÉPUBLIQUE.

Bientôt sur les frontons des mairies sera écrit, Ghettoisme tribalisme, Égologisme.

À un moment il faut pouvoir mesurer ses peurs.

La France compte 67 millions d'habitants soit 104 habts au km2, au 100 rang des pays du monde.

Monaco au 2 ieme rang avec 15 883 hbts au km,2.

Nous voyons nettement que quand il s'agit d'accueillir la richesse du monde les difficultés de cohabitations s'aplanissent .

La Belgique compte 376 hbts, la Hollande 411, Italie 206 hbts, l'Allemagne 226 hdts, l'Angleterre 266 hdts, la Hongrie 106 hdts, l'Europe 113 hbts, les États Unis 31 hbts.

La terre a nourri 106 milliards d'Homo sapiens environ.

2,173 milds de chrétiens, 1,598 milds de musulman, 1,126 milds athées, agnostiques et autres, 14 millions de juifs.

Avec les densité de population que j'ai donné, vous y croyez toujours que l'on n'a pas la place d'accueillir des humains.

Et quand ils en parlent c'est pour nous dire qu'il faut ouvrir des fours IVG.

La nature n'a pas besoin de nous pour s'autoréguler (un jour il faudra que je me fende d'un article pour l'expliquer)

Ces quelques chiffres montrent où se situe la problématique.

Nous fantasmons allègrement autour de la xénophobie, du racisme et de l'ostracisme.

Nous écoutons la merde que nous distillent les médias au-travers de tous leurs politologues à La noix qui analysent la vie des banques au lieu de celle des humains.

L'asservissement à la VOIX de son MAÎTRE est catastrophique.

Et tous les abstentionnistes qui ne veulent plus l'écouter, sont incapables de sortir de leurs invalidités cérébrales.

Nous en avons fait des handicapés de la réflexion.

Ils sont comme les juifs ils attendent le Messie Politique qui viendra les sauver.

Je veux bien le jouer le temps d'un article.

Alors au-lieu d'écouter la merde qui se raconte sur les hommes politiques, dont la malveillance de certains est entendue, lisons leurs programmes, et les 4 milliards de Chrétiens et de Musulmans trouveront leurs places dans la France Insoumise qui place l'Humain au centre de son action.

Mais pas pour retourner au temps du Déluge comme certains immobilistes qui attendent un Sauveur, un Roi.

Mais pour sur des fondements Républicains humanistes d'inventer demain pour virer l'asservissement de notre monde, en commençant par le capitalisme.

Il nous faut arrêter d'avoir peur de tout.

D'écouter ces médias qui nous rongent, l'humanité que nous portons en l'espèce unique que nous sommes, par des faits divers qui sont bien moins Pires que par le passé.

Ce n'est pas avec la peur au ventre que nous gagnerons la lutte contre l''asservissement.

Bien au contraire elle nous y aliène qu'un peu plus. L'épisode des gilets jaunes l'a mise à jour. L'utilisation des casseurs pour annihiler la Jacquerie populaire.

l'Humain est au centre de tout.

La vie se compte en humain, pas en monnaie.

Ce n'est pas le capitalisme qui a produit notre bien être qui a produit ce que nous avons. C'est l'homme qu'il soit patron ou salarié, et il n'y a aucune raison que l'un asservisse l'autre.

Faut-il encore apprendre que la liberté et la démocratie c'est vivre ensemble et pas seulement pour un égoïsme egotiques, mais Solidaire.

Ce que le capitalisme fait toujours éclater.

Il devient inacceptable qu'au 21 siècle la vie en commun nous fasse PEUR.

Que les communautés qui sont le fruit de la terre où elle sont nées. Qui sont le reflet de la diversité de notre planète, soit de sources d'affrontements, de ghettos des pauvres.

Alors que leurs histoires n'est que le reflet de la richesse des territoires qui ont accueilli les hommes pour les nourrir.

Qu'est-ce donc qui nous MUTILE cette réflexion. Qu'est-ce donc qui nous empêche d'appuyer sur le clic des Sciences Humaines plutôt que d'aller sur les mails fachos du RN.

2,5 milliards de personnes sont pauvres avec 2€ par personne. S'ils voulaient venir chez nous on le saurait.

Je le dis souvent, la vitesse n'est pas La liberté.

Aller je fais un effort je donne la clé de la mutilation cérébrale. Soyons rassurés ce n'est pas une maladie.

Notre cerveau Stocke les souvenirs

Quand on les appellent ils suivent une voie. Admettons pour la première fois un sentier, au 2e rappel il élargit son sentier au cas où il serait rappelé. Au 3e rappel il en fait un chemin, au 4e une départementale empierrée, au 5e il la goudronne pour aller plus vite encore, au 6e il fait une nationale, au 7e rappel une autoroute, c'est fini, le souvenir ne peut plus être distrait par d'autres, car il ne peut plus en croiser, alors la voie est large, on peut y installer un TGV à la place.

Ainsi quand un JT commencera par "un drame" Il n'aura pas fini sa phrase que tous les souvenirs dramatiques enregistrés se précipiteront si rapidement qu'ils dépasseront tous les autres de vitesse et mutileront une réflexion que chacun a de disponible.

Nous avons compris que chaque rappel renforce le souvenir.

Qui pensez-vous qui ont mis en place ce processus de la restructuration de l'information dans les années 90, des sots.

Sarkozy en avait fait un large usage en voulant se faire passer pour monsieur Sécurité, et Macron prend le relais.

Mais ce qui est inquiétant et que je souhaiterais faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui même si l'on n'a pas le bac ou un diplôme universitaire, les informations sur le monde existent.

Peu vont les chercher.

Il est évident que cela demande une aptitude à l'investigation, mais c'est toujours possible même avec des erreurs.

Il vaut mieux encore se tromper comme cela, que de prendre pour argent comptant la "mésinformation" des JT et laisser se dissoudre sa réflexion dans des pièges Pavloviens ou autres de ceux qui savent.

Nous ne les égalerons pas en ne consommant que des loisirs, plutôt que les Sciences Humaines.

Cela ne signifie pas qu'il faille penser comme moi.

Mais dire à ceux dont vous partagez les convictions, de penser aux hommes pour les libérer de la Servitude Volontaire dans laquelle nous sommes élevés au bénéfice de quelques Maîtres que chacun rêve de devenir.

C'est difficile de penser cela ?

La destruction créatrice, ou la succession des civilisations

Je souhaiterais que chacun comprenne, que ce n'est pas un hasard si Schumpeter (economiste) met l'accent sur intelligence des entrepreneurs, des innovateurs, et qui comme Marx annonce l'effondrement du capitalisme, car les bienfaits qu'il génère le rende hostile par son appropriation du capital par une caste d'aristocrate qui ne s'enrichit sur la production de la rareté.

C'est la dépossession de la valeur du travail de ceux qui le produisent qui reste un problème, pas le concours des hommes à former du Capital pour entreprendre et innover à leurs Usages.

Virer le capitalisme asservissant c'est changer de civilisation.

Passer de l'homme asservi à l'Humain libre entreprenant.

Il faut les virer.

Alors si les détenteurs du capital privé ne veulent pas l'admettre, il faut prendre la Bastille qu'est la BCE pour disposer d'un capital public.

Pour qu'il y ait plus de citoyens qui puissent entreprendre et innover, non pour créer des emplois si nous n'en avons pas besoin, mais entreprendre et innover pour vivre et se réjouir de nos capacités humaines.

Pour imaginer un monde sans Travail.

Pour penser, réfléchir avec notre tête et non avec un portefeuille à sa place. Celui qui nous maintient dans la servitude, car ce sont ces portefeuilles qui font les JT.

En rejetant les élites nous nous affaiblissons, car ceux qui n'en veulent plus, ne sont pas capables de les remplacer.

Ou ils se réfugient dans l'abstention. Ou vont dans la rue réclamer la Charité à leurs Maîtres.

L'aide est dans leur tête.

Ils cherchent en vain le Salvateur qu'ils sont, et n'ayant pas compris, en ignorant, qu'il s'appelle leurs intelligences et les Savoirs.

Alors de dépit, d'invalidité cérébrale ils réélisent leurs dictateurs capitalistes au lait duquel ils ont été asservis depuis 5000 ans.

Excepté quand Dieu en a sorti quelques-uns en Égypte pour 40 ans. Sur 5000 ce n'est pas grand chose.

À nous de faire mieux.

C'est le défi que lance la France Insoumise aux citoyens. Nous verrons s'il y en aura beaucoup pour vouloir être libre ou continuer de bénéficier de la charité du maître en s'asservissant volontairement.