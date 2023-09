Vers la fin de la liberté d’opinion et d’expression en France et Occident

Les nations occidentales se présentent comme les héritières naturelles de la démocratie antique et des philosophes humanistes, et à ce titre, revendiquent les droits de l'homme comme consubstantiels à l'Occident. Aveuglé par son hubris, l'Occident a décrété quelle représente le camp du bien opposé au camp du mal et s'emploie à extirper en son sein tout ce qui n'est pas conforme à sa vision du monde .

Le foyer des philosophes et des droits de l’homme se transforme en foyer des fossoyeurs de la liberté au nom de la liberté, en fossoyeur des droits de l'homme au nom droits de l'homme.

Par exemple, la France de Macron n'est plus la France, et telles les grenouilles placées dans la marmite, nous nous sommes habitués à obéir à des injonctions antidémocratiques qui auraient été totalement intolérables il y a trente ans. Dans ce pays dont le président-roi met en œuvre les conditions pour pouvoir se présenter à un troisième mandat présidentiel, la liberté d’opinion et d’expression ne sont plus tolérées.

Jupiter n'a pas supporté les sifflets et les huées de son peuple rétif lors de l’ouverture de la coupe du monde de rugby au Stade de France et tout aussitôt son petit personnel et ses courtisans bouillonnent de propositions parlementaires pour bâillonné le peuple. « Sir, beau Sir, interdisons à ces mécréants les sifflets et les casseroles » !

Des députés macronistes proposent que soit votée l’interdiction du droit de grève et de manifestation pendant les événements sportifs. Cela préfigure certainement l’interdiction du droit de grève et de manifester pendant les Jeux olympiques de 2024. Comme ils l'ont naïvement avoué, il ne faudrait pas que le monde entier constate l'état réel du pays.

Il est insupportable pour ces gens là que le peuple exprime son opinion.

En conséquence, il faut bâillonner le peuple.

Gageons que s'il advenait qu'une telle loi passe, le droit de grève et le droit de manifester seraient définitivement enterrés. Nous serons a ce moment précis entrés en dictature.

Mais c'est pour la bonne cause, tout doit être mis en œuvre pour que le président-roi de la nation qui se prétend le phare du monde, des droits de l’homme et des libertés individuelles puisse se rendre à un match de foot ou de rugby sans avoir à craindre les quolibets de la populace.

Pour justifier auprès du troupeau des bien-pensants l'instauration de cette dictature, il faut au préalable stigmatiser les opposants.

Les gilets jaunes par exemple peuvent témoigner du traitement médiatique dont ils ont été l'objet. Aucune insulte ne leur a été épargnée, et après le traitement médiatique ils ont eu le droit au traitement de cheval par LBD et autres charges des brigades motorisés, avec yeux et mains arrachés.

Tous ceux qui ont eu l’audace d’exprimer leurs oppositions aux décisions du président-roi ont subi la mise au pilori : ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, ceux qui pensaient qu’il était illégitime de s'autoconfiner pendant deux mois, ceux qui se sont opposés à une réforme réactionnaire de la retraite. Tous ont été stigmatisés par les courtisans du Prince de la République.

L'entrée en dictature n'est pas une illusion, c'est maintenant qu'elle se prépare, et peut-être que Macron ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat, peut-être que les droits de grève et de manifestation seront sauvegardés provisoirement, mais la censure d'Internet est en passe, elle, d’être votée à l'Assemblée nationale. C'est, entre autre, le retour de la loi Avia augmentée par l'Union Européenne. En Marche vers La Dictature !

Mais rassurons-nous, cela n'est pas qu'un problème franco-français. C'est tout le monde Occidentale qui est concerné. Celui même qui ne cesse de délivrer des certificats de bonne conduite aux autres nations de la terre.

La société permissive des années 70 adepte des droits sociétaux en lieu et place des droits sociaux impose maintenant la dictature de la pensée prédite par Georges Orwell dans son livre : 1984.

Dans sa prétendue lutte du bien contre le mal, l'Occident révèle toute son hypocrisie.

Ils n'en sont pas encore à enfermer les déviants politiques dans les camps, mais ils ont déjà fait un grand pas dans ce sens avec les différentes lois et règlements qui sont peu à peu instaurés à fin de réglementer la liberté d’expression dans le monde occidental.

Le slogan de mai 68 : « il est interdit d’interdire », semblait préfigurer une société dans laquelle la liberté d’expression et d'opinion serait respectée.

Quelle naïveté ? « Il est interdit de penser différemment de ce que l’on vous autorise » telle sera la devise de l'Occident. Les droits fondamentaux et sociaux sont remis en cause en échange de la permissivité totale, vous pourrez vous marier avec une chèvre si cela vous chante tant que vous penser comme on vous dit ! Pas de contestation ! Et pendant que les pseudos philosophes vanteront les mérites de notre société libérée des entraves sociales, les véritables libertés, elles seront bafouées, foulées aux pieds et emprisonnées.

La liberté d'opinion et d'expression est en passe d’être sacrifiées sur l'autel de la solidarité inconditionnelle avec l'Ukraine. C'est non négociable !

Déjà, ne pas soutenir avec enthousiasme l’Ukraine fait de vous un agent de la Russie.

Et malheur à vous, si vous exprimez votre défiance ou incrédulité envers le récit imposé ! La meute sera autorisée à vous déchirer les entrailles.

Bienvenue dans le monde des transhumanistes transgenres.