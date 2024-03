Voter une loi pour interdire tout militantisme dans les écoles et universités

Saviez-vous qu'à science Po, le collectif #Hijab_day avait sa journée annuelle encourageant (militantisme assumé au sein de cette école) le port du Hijab dans tous les lieux possibles ?

Saviez-vous qu'à science Po, il y avait aussi un week-end #Queer annuel ? Mot emprunté de l'anglais signifiant « étrange », « peu commun » ou « bizarre ». Il est utilisé pour désigner tout ou partie des minorités sexuelles et de genres, c'est-à-dire les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différentes de l'hétérosexualité ou la cisidentité.

Saviez-vous tout simplement que le wokisme avait infiltré depuis longtemps l'université et les écoles privées proposant un modèle déconstruit du type : "On ne fête plus la fête des mères pour éviter de répondre à cette sacro-sainte norme qui voudrait que chacun ait une mère à fêter ?"

Peut-être vous en moquez-vous ?

Peut-être n'en voyez-vous pas le danger ?

Peut-être qu'il ne faut pas se poser de questions et se laisser entraîner par cette évolution des sociétés après tout. Cette belle évolution multiculturelle condamnant nos esprits rétrogrades, frileux, conservateurs.

Peut-être que c'est ça l'humanité : tolérer celui qui ne nous ressemble pas. Accepter qu'il se conduise chez soi comme s'il était chez lui... Accepter qu'une minorité #transgenre bouleverse toutes les normes afin qu'elle se sente mieux dans sa peau ? Accepter, accepter, accepter.

On dira évidemment que #Zemmour est un #raciste, #obsédé, #haineux, pas suffisamment ouvert ou woke avec son prochain !

Mais si l'on dépasse cette pensée simpliste, ce fameux procès en islamophobie ou racisme, on peut AUSSI penser à réclamer une loi au parlement afin que plus aucun militantisme (écologie comprise), ne soit possible à l'école ou à l'université.

