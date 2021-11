7 idées fausses sur le passe sanitaire.

@phan

A propos de l’ivermectine et de Haruo Ozaki (président de la Tokyo Medical Association)

AFP :

« The Tokyo Medical Association is an independent organization with more than 20,000 members as of December 2020, according to an AFP journalist in Japan. Its parent organization, the Japan Medical Association, lobbies and provides recommendations to government officials. »

La Tokyo Medical Association est une grande association (de médecins certainement) qui donne des conseils au gouvernement japonais, à travers son organisation parente la Japan Medical Association.

Haruo Ozaki, Tokyo Medical Association’s chairman Haruo Ozaki a déclaré :

« We can do other studies to confirm its efficacy, but we are in a crisis situation. With regards to the use of ivermectin, it is obviously necessary to obtain the informed consent of the patients, and I think we’re in a situation where we can afford to give them this treatment »

Haruo Ozaki semble favorable à une utilisation large de l’Ivermectine, avec consentement et information des patients, mais sans certitude encore établie sur son efficacité (plutôt une hypothèse d’efficacité à partir de son usage en Afrique).

Pour l’autorisation de L’ivermectine en traitement du Covid-19, le Japon semble être dans une zone grise : traitement en cours de test clinique mais pas encore ’recommandé’, c’est à dire autorisé mais en phase de test.

Le site http://www.zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/24501 a raison en ce que la mortalité Covid officielle s’est écroulée du 12 septembre au 7 novembre au Japon (divisée par 10), en France aussi mais dans de moindres proportions (divisée par 5).

Quant au lien direct entre Ivermectine et baisse de décès Covid il faudrait savoir combien (ou quelle proportion) de patients ont reçu ce traitement au Japon...