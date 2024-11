Le grand Alexandre

comme quoi on peut être un génie en mathématiques et un idiot fini en politique et économie. Ce n’est pas le premier. Combien de « beaux esprits » ont soutenu (et continuent de soutenir) les doctrines collectivistes et constructivistes les plus ineptes et tyranniques ?

Le problème vient du déclin intellectuel et spirituel. Ces gens placent leur spiritualité ici-bas, sorte de néo-paganisme, et sont conduits à vouer un culte à « la société » ou « la nature ». On sait où ça mène : communisme et nazisme. La spiritualité cherche la perfection, et l’ici-bas offre l’imperfection (corruptibilité, finitude, incomplétude, péché originel, etc.). En cherchant établir la perfection sur Terre, on est obligé de violenter l’ordre naturel de la vie et de l’humanité (qui est « imparfait » — du moins selon nos critères humains) et de créer à cette fin une tyrannie policière.

Ces gens confondent Dieu et leur « idée de Dieu ». Ils croient que Dieu est une création des hommes (et non l’inverse !) et qu’il suffit donc d’établir Dieu sur terre par un décret des hommes. C’est d’une naïveté confondante ! Mais nombre d’intellectuels y succombent.

Pourtant, il devrait appliquer à Dieu et à la société la même rigueur qu’il semble avoir appliqué aux mathématiques : l’homme n’invente pas le monde mais le découvre. C’est cela que le libéralisme classique.