Lyon-Turin sur une voie de garage ?

Alors que les polémiques vont bon train, il est temps d’évoquer la farce quasi tragique du Lyon-Turin, ce projet de TGV lancé il y a 33 ans, (auquel s’est ajouté plus tard un projet fret) qui a suscité une vague d’indignation, et dont je suis fier d’avoir été l’un des fers de lance, sinon à l’initiative de la contestation : une journaliste d’Aix les Bains m’avait transmis une petite plaquette, un format A4 plié en trois, qui évoquait le projet de TGV destiné à relier Lyon et Turin. C’était fin 1991 !

J’eus l’idée d’agrandir le document qui décrivait grossièrement le tracé, puis de le calquer sur un plan au 25 millième, afin de montrer toutes les communes menacées...le Dauphiné Libéré publia le document, semant un vent de panique dans le Nord Isère, et au-delà...

En effet peu de temps après cette publication, des dizaines d’associations se créèrent, se regroupant plus tard en coordinations allant de la vallée de la Maurienne à l’Est Lyonnais.

Élus et associations obtinrent une expertise indépendante, dont ils avaient rédigé le cahier des charges, choisis ensemble le cabinet d’experts, et la région accepta de financer cette expertise.

Le résultat fut accablant pour les promoteurs du projet : coût largement sous-estimé, impossible rentabilité... (1)

En effet, ce projet à plus de 30 milliards, (estimé à 12 milliards) dont plus de 80 km se passent en tunnels, ou tranchées couvertes, soit plus du tiers du parcours, (bonjour le tourisme ferroviaire), était voulu d’abord par Louis Besson qui rêvait d’une gare TGV au cœur de "son" Chambéry, puis suite à des petits arrangements entre amis, obtenait l’aval de la région, puis enfin du gouvernement.

Or, depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et les élus écolos de la Région ont rejoint la contestation (2), Grenoble n’en veut plus, (3) Lyon non plus (4), d’autres ont suivi, notamment en Maurienne (5) et ne parlons pas de l’Italie qui le conteste plus que jamais.

Puis est venue la Cour des Comptes qui n’a pas hésité à déclarer que le Lyon-Turin était « en retard, trop cher, pas si écolo », étant, le moins qu’on puisse dire, dubitative sur le sujet. (6)

En France, malgré tout, nombreux ont baissé les bras, d’autres continuent la lutte avec des arguments parfois trompeurs, comme le fait d’assurer que la voie actuelle suffit à reporter le trafic fret de la route vers le rail, (7) sachant que ce mode de transport ne peut survivre sans subventions, étant souvent trois fois plus cher que la route, d'autant que le fret ferroviaire se traîne à 15km/h en moyenne, incapable de franchir des pentes de plus de 1%.

La seule solution connue est le procédé R-shift-R, lequel permet une rentabilité du fret ferroviaire, vu la technologie qu’il développe.. : en effet ce procédé révolutionnaire permet un chargement très rapide du fret, tout en roulant à 130 km/h, franchissant des pentes de plus de 3 % (8) mais certains opposants ne veulent pas l’évoquer.

Pour l’instant, Lyon-Turin est donc dans une impasse, et on n’est pas prêt d’en voir le bout du tunnel, d’autant qu’il y a peu, le ministre de l’environnement émettait des doutes sur les priorités (9), le gouvernement évoquant plus tard « une pause » (10)...d’autres ont suivi au point ou aujourd’hui, l’enquête d’utilité publique sur le tunnel de base est en train d’être invalidée, suite au temps qui passe... (11)

comme rien n’a été décidé avant la fin 2022, le projet vient de perdre l’argent européen promis, ce qui laisse mal augurer de la suite. (12) Lien

D’autant que la suite qui se profile est encore moins encourageante pour les lobbys de ce projet pharaonique : le COI (Conseil d’Orientation des Infrastructures) s’apprête à rendre sa copie à la première ministre, proposant ni plus ni moins que d’enterrer le projet Lyon-Turin. (13)

N’est-il pas grand temps que cette sinistre farce s’arrête ?

Comme dit mon vieil ami africain : « dans ce monde, il y a les idiots sûrs d’eux et les sensés qui doutent ».

le dessin illustrant l’article est de Chaunu

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

sources

