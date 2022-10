La guerre de Poutine et la paix de Zelenski (Géopolitique, France Inter)

[ceci est une parodie]

- Bonjour Pierre Haski, aujourd’hui, vous allez nous parler, comme trois jours sur cinq, de la guerre de Poutine en Ukraine…

- Oui, Nicolas Demorand, vous faites bien de le souligner, cette guerre est la guerre de Poutine, elle n’est que la guerre de Poutine. Supprimez Poutine – et, comprenez-moi, ceci n’est pas un appel à l’assassinat, mais pas loin s’en faut - et la guerre disparaît : hop, magique ! [geste fanfaron] Retenez bien ce nom : Poutine, Pou-tine, POUTINE ! Ce nom doit vous obséder. Vous devez y penser au lever, au coucher, au baiser, sous la douche : “Prends-ça, Poutine !”, tandis que vous couperez l’eau chaude pour crier votre rage à la sensation vive de l’eau glacée sur vos organes vitaux ! Déchirez votre rideau de douche si vous le désirez, assommez votre voisin potentiellement pro-russe, pourquoi pas ?! Insultez les touristes à la tronche un peu trop slave (Dieu reconnaîtra les non-Russes), ça vous fera le plus grand bien ! En tout cas, moi, personnellement, j’aboie à la sonnerie de l’Elysée, je lèche les e-mails de Blinken, je jappe au SMS du Pentagone, je gémis aux communiqués hongrois, je mords rageusement mes fiches de Lavrov à l’ONU et je remue la q…. la casserole de pop-corns pour soulager ma colère et… figurez-vous que ça marche. Quand je viens à la Maison ronde, je suis très serein. Poutine, ha, ha… Poutine, hgnnn grrr… Pou-pou-pou….tiens, tiens et tiens !

- Ah, la porte de l’ascenseur gondolée, c’est donc vous !?

- Je ne suis plus tout seul : A mes injonctions, mes collaborateur et ma secrétaire aussi font du Poutchine Ball depuis cet été ! Il n'est plus question de prendre de gants, leur ai-je encore dit hier. Ils ont compris que ça allait saigner, désormais.

- A ce propos, Pierre, j'ai là trois lettres depuis ce matin...

- Je lirai mon courrier à tête reposée, plus tard. Au fait, personne n'a vu Sophie ? Normalement, c'est elle qui gère ça... Et mon documentariste, Edouard-Enzo, jamais à l'heure le matin ; à croire qu'il travaille à la cravache, toute la nuit à l'étage de France Cul... Quant au stagiaire analphabète de Sciences-Po, cuvée 93, j'imagine qu'il doit encore être à la cafèt à rigoler derrière mon dos avec les humoristes de la semaine, au lieu de faire ses photocopies des dépêches de l'AFP.

- Hum... Laissons Marlon à son Coca Diet et venons-en à votre chronique, Pierre…

- Figurez-vous qu'elle était déjà commencée, Léa Salamé, mais laissez-moi approfondir ma pensée. Poutine souhaitait cette guerre, depuis des années, 2014 ; avant même, dès son accession au pouvoir ; avant même encore, lors de la dissolution de l’Union soviétique : lui, ancienne petite frappe et employé-modèle du KGB, en poste à Berlin-Est ! Coloriait-il déjà des fonds de cartes de la grande Russie dans sa classe de maternelle ? Le doute n’est plus permis.

- Le doute n’est plus permis ? Meme dans les sabotages de North Stream 1, 2, 3, … soleil vert ! C’est lui aussi ?

- Bien sûr que non… que oui… heu… que non, enfin, non plus de doute permis dans tout ce qui touche à Poutine, en particulier, et à la Russie, en général, le doute n’est plus permis. Foin de recherche patiente de preuves, d’enquêtes interminables… Non ! Un seul mot : Poutine, Pou-tine, POUTINE !

- Poutine serait donc responsable de tout ? De A à Z ?

- De tout ! De A comme Arménie, où la Russie impérialiste cherche à serrer sa poigne d’une main de fer, à Z comme Zemmour, avec son délire nationaliste, un vrai sous-marin russe, en apnée depuis 8 mois, en passant par H, mes hémorroides douloureuses et P, comme Poutine, une fois encore ! Que voulez-vous de plus ?

- Mais encore ?

- Voilà, vous aviez un pays magnifique, l’Ukraine... imaginez ça : de grands champs de blé, un ciel bleu azur, des jolies fillettes blondes avec des fleurs, un calendrier Hamilton, plus soft, cela va de soi, on n’est jamais trop prudent de nos jours ; de braves paysans musclés qu’on croirait sortir d’un poster des Village People, souvenirs, souvenirs… des villes européennes en voie d’intégration aux normes de chez nous, avec leurs ONG colorées et signe d’une étonnante diversité : Soros is Watching You, National Fund for Blaming Moscow, Dismember & Democratize Russia, ses boutiques déran... dégenrées : NazovStyle, Gangst’ & Bandera, Black Sun Fashion, Woman in Battledress, Guns for Kids…

- Et une main d’oeuvre bon marché, de la corruption, des réseaux putaclic-clacs…

- Léa, cessez de m’interrompre et de noircir sans raison mon story-telling à faire rêver les ménagères de moins de deux neurones. Tant que vous y êtes, pourquoi pas des labos secrets et des usines à GPA ? Peut-être aussi des nostalgiques du Troisième Reich ? Des criminels de guerre réhabilités, des simulacres de procès, des retraites aux flambeaux, des assassinats de journalistes et des listes noires ?

- Ben… hum…heu...

- Eh bien tout ça, c’est chez Poutine qu’il faut chercher, parce que, comme je le disais à l’instant, notre chère, très chère d’ailleurs, Ukraine… Voila un pays démocratique, radieusement enoseillé… heu... ensoleillé et par Bruxelles, cherchant un nid au sein de la grande famille européenne, becquetant à l’aigle protecteur d’Outre-Atlantique. Un tel bonheur aurait de quoi faire sortir les mouchoirs à tout un chacun.

- En effet, vous m’avez tiré une larme.

- Nicolas, je crois que c’est la première fois que je vous vois sortir votre mouchoir. Et ce n’est pas fini, car ce beau pays, prospère et béni des dieux, un pays de cocagne où les habitants vivaient dans une harmonie exemplaire, a été brusquement et sauvagement envahi par une infâme soldatesque eurasienne, gavée de vodka et le couteau à patate entre les dents ; violant femmes et enfants, poneys et tortues, bouches d’égout et boîtes aux lettres !

- Je visualise la scène… Quelle horreur ! Et tout ceci est avéré ?

- Peu importe, Léa ! Si Kiev le dit, c’est que c’est donc vrai. Pourquoi mettre en doute des faits détaillés de façon si réaliste qu’ils ne peuvent avoir été inventés. Qu’importe les preuves puisque les faits sont là : la BBC récolte chaque jour de nombreux témoignages anonymes. Tenez, quel courage a-t-il fallu à cette femme ukrainienne qui a assuré avoir été obligée de voter une Kalashnikov sur la tempe ! Respectons son anonymat, car elle est en grand danger ; même cachée derrière une couveuse dans une maternité de Londres, elle ne serait toujours pas en sécurité face aux sbires de Poutine ! Il suffit de se rappeler l’affaire Skripal : empoisonnés, lui et sa fille au Poutinium, un terrible poison qui tue à 10 mètres à la ronde. Seul un esprit maléfique russe peut inventer une telle chose. Par miracle, ils ont tous les deux survécu et vivent aujourd’hui quelque part au Royaume-Uni, sous bonne protection 24 heures sur 24. Bref, seul un complotiste de la plus basse extraction peut imaginer qu’un service public aussi respectable que la BBC puisse produire ou diffuser de faux témoignages. Tout est vrai dans la presse anglaise ! C’est comme dans le cochon. Et en revanche, tout est faux dans RT France ; c’est bien pour ça qu’on leur a cloué le bec. Et, au nom de la liberté de la presse, j’applaudis des deux doigts et je souscris les oreilles fermés. Je vous le répète, bon sang : Poutine, Pou-tine, POUTINE ! C’est pourtant simple.

- Et Zelenski ? Est-il le leader qu’il faut pour sauver l’Ukraine ?

- Certainement. Volodymyr a toute l’étouffe d’un grand héros, le paniche d’un Churchill vaillant sous les bombes, la presture d’un De Gaulle intransigeant, non pas en veste kaki, mais en pull vert horizon. Grâce à son courage, l’Ukraine n’a pas flanché et depuis le début, depuis toujours en fait, Volodymyr souhaite la paix, toute la paix et rien que la paix.

- Mais n’est-ce pas lui qui a rompu les négociations qui étaient en cours à Istambul ?

- Léa, cessez de relayer les Fakes news de RT France, Volodymyr n’a cessé de réclamer la paix ; il a d’ailleurs été élu pour ça au printemps 2019 ! Voilà la réalité ; Poutine voulait absolument la guerre et Volodymyr désirait ardemment la paix ! C’est pourtant simple à comprendre ! Pas besoin d’avoir fait Saint-Cyr pour voir où se trouvent la blanche colombe et le noir vautour ! On se demande comment des millions de complotistes croient l’exact inverse ! C’est à vous désespérer d’exercer honnêtement votre métier de journaliste…

- Qu’allons-nous faire maintenant que Poutine a annexé les quatres régions ukrainiennes sous son contrôle ? Pierre, dites-nous tout. Le feuilleton s’annonce palpitant et je sens que je pourrais défaillir au prochain episode !

- Ne vous évanouissez pas encore, ma chère Lea, car, pour une fois d’accord avec l’abominable Poutine des neiges, vous n’avez encore rien vu !

- Un missile nucléaire tactique ? Une attaque chimique ? Un troisième gazoduc troué ? Un virus issu de la marmotte des steppes ? Depardieu parachuté nuitamment en Transdnistrie, avec pour objectif la prise des caves à vin de Moldavie ?

- Nicolas, ce n’est ni l’heure ni l’endroit pour plaisanter. Deux heures moins le quart avant la 3e guerre mondiale et dans le studio si respectable de Monsignore Guetta, aujourd’hui en pré-retraite.

Je ne sais pas ce que le Tsar aux mains tachées de sang nous prépare, mais rassurez-vous des dizaines d’officines de l’OTAN s’activent déjà en secret à la lutte finale contre l’ogre russe !

- Après les gazoducs qui menaçaient les intérêts russes, les bombardements de civils pro-russes, de centrales et de ponts, en se faisant sournoisement passer pour des tirs ukrainiens, quel pourrait être le nouveau False Flag imaginé par les cerveaux malades de Moscou ?

- Léa, vous touchez du doigt un point sensible !

- Quel est-il ?

- Si vous ne retirez pas votre doigt immédiatement, je vous sors ma réthorique la plus dure !

- Allez-y, Pierre, je ne crains que le ciel bleu ukrainien qui pourrait nous tomber sur la tête !

- Eh bien, vous l’aurez voulu ! Argh… Poutine envisage de bombarder une escadre états-unienne.

- Nooonnn ? Sérieusement ?

- Avec des missiles hypersoniques, tout est possible ! Vous voyez le résultat ?

- Oh oui, c’est impressionnant ! C’est même indécent, pour tout dire. On est à deux doigts d’une réaction incontrôlée, d’une fuite en avant, d’une explosion tous azimuts ...

- Léa, vous imaginez les conséquences de cette incessante escalade ?

- C’est verg… vertigineux ! Cette soudaine montée de tension...

- Mon Dieu Léa, et si c’était déjà trop tard...

- Ce n’est plus de l’anticipation ! C’est ici et maintenant. C’est ma tâche présente et je ne cesse de m’y frotter…

- Je m’excuse d’avoir été un peu trop projectif sans avoir eu le temps d'apporter de l’eau à mon...

- Pierre , vous êtes tout… pardonné ! C’est l’excitation d’un jeune puceau en géopolitique découvrant avec délice son premier atome trop chu, l’angoisse terrible seul face à sa première bombe dans le plus simple appareil, l’émotion qui explose à l’apparition d’un arsenal fourni, si bien dissimulé. J’ai déjà vu ça. A votre âge, Pierre, c’est plus surprenant ; mais il n’y a pas d’âge pour s’initier à la non platitude des deux hémisphères, au verrou de la sublime porte d’Istamboul et aux stratagèmes fleuris de l’Orient extrême. Mais d’où tenez-vous ça, Pierre ? Je veux dire… cette information ? Moi, je suis une instinctive et je navigue plutôt au doigt mouillé, mais vous ?

- Figurez-vous que je la tiens de source sure. D’abord, celle provenant d’Ukraïnska Miroflorès, un site internet de blogueurs kiéviens. Vous vous souvenez des martyrs de l’île aux serpents, des mille et un viols commis par les forces russes, des camions-fours crématoires pour faire disparaître les cadavres, de l’attaque chimique imminente sur la rivière Prout, bref, que du très lourd à la Bellingcat, pour qui s’intéresse à cette guerre infâme. Donc, ce site bien informé cite une source anonyme au ministère ukrainien de la défense, rapportant une discussion enregistrée dans un lounge café de Krasnapetass, en Balachtoungie du Sud, où se trouve la base aérienne secrète 666, d’où opèrent les drones geants XXXL777, nom de code OTAN : Belzébuth ; lequels drones pourraient effectuer cette opération.

- Inquiétant, en effet ! Et vous nous affirmez avoir croisé vos sources ?

- Tout à fait. L’autre source est notre bonne vieille BBC. Figurez-vous que le général Nougatchuk, un ancien du train d’artillerie soviétique en Afghanistan, aujourd’hui consultant à Nextwar Solutions Inc., et commentateur bénévole dans le service public britannique, a révélé que la flotte US de la Mer Caspienne pourrait recevoir une frontal nuke dans les 3 prochaines semaines. Ses sources au Pentagone lui ont demandé d’en avertir le monde, mais sous le sceau du secret-défense. Le War Office de Londres n’a pas souhaité commenter, mais a dit étudier sérieusement la question.

- C’est vraiment affreux de connaître cela à l’avance et de ne pas pouvoir réagir !

- Léa, essuyez vous les petons, vous adhérez à tout, littéralement. Mais, Pierre, vous nous parliez de la Mer Caspienne… N’est-ce pas là quasiment un “lac irano-russe” ?!

- C’ est tout comme, mais quelques navires US sont amarrés dans le port de Bakou... sous pavillon kosovar.

- Mais enfin... vous… vous nous dites qu’ils sont sous “faux pavillon” !?

- Non, je n’ai pas dit ça. Il s’agit en fait de la future flotte US en Caspienne. Il suffit d’une main tremblante de Biden pour signer un décret et l’affaire est réglée en trois jours, 48 heures tout au plus.

- Ah, vous nous rassurez ; un moment, j’ai eu l’impression que Washington avasse…ayasse…euyasse… bref, qu’elle ait eu de mauvaises intentions dans la région.

- Comment le camp du Bien – remarquez c’est un anagrame de Biden, sans le D, quelle coïncidence heureuse – comment les “gentils” pourraient-ils avoir de mauvaises intentions ?

- Mais je ne vous suis toujours pas. Les Etats-Unis ne sont-ils pas les nouveaux amis de l’Arménie et donc maintenant opposés à Bakou, depuis la visite surprise de Nancy Pelosi à Erevan ? Un retournement d’alliance, en quelque sorte ?

- Nicolas, vous ne lisez pas suffisamment. Et sûrement pas en anglais. Me détromperez-vous ?

- Heu… quand même, si : la collection complète de Harry Potter, prêtée par Léa et heu… ben Courrier International en english, parfois…

- C’est insuffisant pour un journaliste de votre trempe. Faites comme moi, abonnez-vous à US Proxynews Digest et vous serez au courant des dernières initiatives de Washington aux quatre coins du monde !

- Mais en bombardant cette flotte, dans le port de Bakou je le rappelle, la Russie déclarerait, de fait, la guerre à l’Azerbaïdjan !

- D’une pierre deux coups. Non seulement l’Arménie a déjà un pied avec nous contre les Russes, mais aussi l’Azerbaïdjan qui sautera à pieds joints dans notre giron et peut-être même, dans la foulée, le Kazakhstan opportuniste qui suit instinctivement sa rose des vents…

- Mais les navires battent pavillon kosovar, nous avez-vous dit, et non la bannière étoilée !

- D’abord, le Kosovo est en quelque sorte le 53e Etat des Etats-Unis ; après Porto Rico et Israël, et avant l’Ukraine, le futur 54e bien sûr. En tous cas, dans la liste des financements, pas sûr qu’il ne passe pas avant le Delaware. Ensuite, qui vous dit que lorsque les pompiers azerbaïdjanais interviendront, ils ne trouveront pas un drapeau aux treize bandes rouges et blanches, avec 53 étoiles blanches, sur fond bleu, flotttant au dessus de la carcasse du Prishtina Warrior ? Hein ?

- Certes, vu de Washington, ce serait un casus belli !

- Exactement. Imaginez : un valeureux cuirassé sorti flambant neuf des chantiers navals de Trieste en 1915, confisqué à l’Autriche-Hongrie en 1918 puis donné à l’Italie, puis reconfisqué en 1945 et cédé à la Yougoslavie de Tito, puis re-re-confisqué, cette fois-ci à Milosevič et offert au Kosovo ; désespérement amarré une vingtaine d’année dans la presqu’île de Kulikrač en Croatie, puis démonté, pièces par pièces, transporté par une compagnie low cost ukrainienne, immatriculée à Sarajevo, et affretée par une entreprise d’import-export domiciliée dans une boîte aux lettres à Chypre ; des Balkans donc, jusqu’aux rivages de la Caspienne pour être reconstitué – je parle de ce fameux navire - à grande vitesse par des robots de Raptor Dynamics, spécialement fournis par Global PeaceMakers Smith & Weapons…

- Impressionnant !

- Passionnant !

Merci Nicolas, merci Léa. Et ce magnifique vaisseau, gloire du Kosovo, orgueil de la rétro-future-présente flotte US en Mer Caspienne, ce fier bâtiment, vous le voyez désormais pulvérisé façon puzze balkanique d’ici quelques jours !?

- Je le vois… Je le vois ! Ah mon Dieu…. [sanglots]

- En effet… C’est proprement diab… heu… terrifiant !

- Pourquoi vous grattez-vous comme ça, Nicolas ? Vous avez de l’eczéma ?

- C’est le stress, excusez-moi. Ca m’arrive parfois. D’habitude je demande discrètement à Léa de me oindre le bas du dos, mais là, j’ai oublié ma pommade au CSA, pardon à l’ARCOM.

- Hum !… Donc… et donc l’OTAN entre en scène, pour de vrai. Mais là où on l’attend le moins par l’extrême-sud, par les gorges profondes du Caucase. Un endroit difficilement pénétrable peuplé de toutes sortes d’abrutis, coiffés d’extravagantes toques poilues et ceints de cartouchière improbables… un lieu insolite et sauvage qui pourtant, disait-on autrefois, fournissait les plus belles femmes aux harems de Constantinople.

- La Circassie ?!

- Nicolas, vous ne cessez de m’étonner. Est-ce le fond de culotte de l’ancien agrégé qui ressurgit ?

- Heu… non, j’ai juste récemment feuilleté un ancien numéro de l’Illustration aux puces… [rires]

- Pardon Pierre, tout ce que vous nous dites-là est extrêmement fascinant, cependant aucun de ces pays ne fait partie de l’OTAN, hormis la Turquie pro-Poutine…

- Bravo Léa, vous marquez un point, vous auriez brillé en rédaction du weekend à Sciences-Po Paris.

- Justement, j’en viens !

- Je le subodorais par quelque ensorcellement. Cela suinte par toutes les pores de votre encore très charmante peau ! Cependant, vous connaissez le proverbe : l’OTAN intervient là où on ne l’OTAN pas. Hi, hi, hi, quelle boutade, j’adore toujours la faire, de Paris à Pékin, en passant par Jérusalem, elle ne fait rire que moi, mais c’est pas grave, c’est tordant, hi, hi, hi… Hum, redevenons sérieux : regardez l’Ukraine. Qui eût cru que l’Ukraine rentrerait aussi vite dans notre giron militaire, hier encore ? Personne. Vous avez la réponse à votre interrogation.

- Votre perspicacité est époustouflante, Pierre. Pour en revenir à l’actualité immédiate avec les référendums d’annexion : les Russes du Donbass, comment les voyez-vous dans cette nouvelle équation ? Vont-ils massivement quitter les zones occupées pour se réfugier à l’ouest, en zone libre ?

- Nicolas... Ni-co-las... NICOLAS ! “Les Russes” ! C’ est bien ce que vous avez dit ? Et pourquoi pas des Hongrois ou des Tatars ?! L’Ukrainienne est Akro… heu… je veux dire l’Ukraine est ukrainienne ! Point final. Un Russe d’Ukraine, ça n’existe pas, voilà. Soit c’est un agent moscovite à éliminer – et ça, que ce soit à Langley ou de l’autre côté de La Manche, on sait faire -, soit c’est un Russophone qui ne demande qu’à devenir plus ukrainien que les ukraniphones… ukrinophones… ukronaphones… bref que les autres. Nicolas, je mettrai ma main au feu que vous lisez l’odieuse propagande de Spoutnik, en cachette aux toilettes. Certains graffitis en forme de monstrueux Z sont éloquents.

- Oooh, Nicolas, vous griffonnez des Z sur les murs des vécés !?

- Hum… Z comme zizi, non ?… Il ne faut pas voir le diable dans chaque Z… Et puis, vous n’avez aucune preuve que ce soit moi. Ca pourrait être n’importe quel cableur cégétiste ou mixeur gilet jaune… Le récent coming out de tas de cables et de mixages invertis est éloquent.

- Je vous rappelle, Nicolas, qu’il n’est nulle besoin de preuves, rappelez-vous : Poutine, Pou-tine, POUTINE !

- Pierre, calmez-vous et concluez votre chronique !

- Léa, je suis très calme, d’ailleurs je vais aller me calmer près de l’ascenseur. En attendant, je vais demander la création d’une commission inter-muros pour dénicher les pro-Russes dissimulés dans la Maison ronde. Et, ils doivent être nombreux ; certains producteurs ont un train de vie bien supérieur à leurs émoluments. Serait-ce la main de Moscou ou le pied de Saint Peter ? Il faut creuser ce sujet. Je commencerai l'enquête par moi-même, en épluchant mes comptes. On n'est jamais trop prudent : imaginez que je puisse servir les intérêts du Kremlin malgré moi ! Cette perspective est effrayante. Vous devriez tous, vous aussi, vous y soumettre !

- Merci Pierre, pour ce conseil... heu...original... et cette chronique…heu... édifiante. Pendant que vous quittez votre siège, nous vous lisons un tweet de Bernard Guetta qui vient juste de nous arriver. Votre prédécesseur à cette table, dont les pantoufles collector embaument encore l’atmosphère capitonnée du studio, se trouve en ce moment-même à Izioum, brandissant une pelle, comme on peut le voir sur la photo qui l’accompagne. Voilà, je lis son tweet : “Merci, merci ! D’habitude, je suis le premier à relativiser la vision unilatérale, parfois monomaniaque et souvent branlante de Monsieur Haski, car en toute modestie, j’ai une tenure plus solide à vous carrer la géopolitique profonde dans le fond du sujet mais là, je tire mon béret fourré avec cache-oreilles : face à la terreur poutinienne, il faut rester unis. Poutine, Pou-tine, POUTINE ! Rien d’autre.”

- Merci Bernard, nous voila réconciliés, soyons tous ensemble et crions à tue-tête :

- Poutine, Pou-tine, POUTINE !!!! [en choeur]

[suivi de cris, larmes, lamentations, livraison inattendue de cognac et découverte opportune de pilules colorées fournies par David à son frère Bernard et d’un remix de techno circassienne du même David ; procession en file indienne autour de la table suivie d’une extase collective les bras tendus ; bouteille de Cristalline pleine voltigeant en l’air et tombant sur la tête de Pierre, verre de cognac renversé dans le décolletté de Léa, tir de pilules sur Nicolas ; déclenchement des hostilités suite à cet affront avec bombardement de casques audios entre pro-Haski et anti-Haski ; bataille de micros avec la majorité, sobre et donc neutre, restée hors studio, intervention timorée et non concluante des nénettes de FIP, puis débarquement massif des casques de France Bleu pour établir un cessez-le-feu ; conclusion d’une paix des braves avec expiation sacrificielle et rageuse en larguant par la fenêtre les pantoufles historiques de Bernard]

notice importante de l'Agence Nationale de Régulation des blagues, parodies et jeux de mots : Par contrat, signé en toute opacité, avec nous-mêmes, nous nous dégageons de toutes responsabilité, suite à la lecture de cette parodie, et/ou à son éventuelle mauvaise utilisation. Cette parodie est censée vous faire rire. Selon nos essais en double borgne, 18% des patients ont ri aux éclats ; 37% ont bien ri ; 23% ont plutôt ri ; 13 % ont souri ; 7 % n'ont pas ri ; 0,03% sont morts de rire ; 0,002% sont morts de n'avoir pas ri ; 1,968 % n'ont eu aucune réaction. En cas d'effets secondaires graves, comme dépit, excitation, tournis, colère ou réflexion, prière de s'adresser aux autorités compétentes.

