40 citations pour piéger les pédants (7e volet)

Il y a un peu plus de 10 ans (en novembre 2013), je publiais un article comportant 40 fausses citations destinées à « piéger les pédants », ces gens imbus d’eux-mêmes qui se croient obligés en toutes circonstances de faire étalage de leur culture, fût-ce en affabulant. Le texte d’aujourd’hui est le 7e du genre...

Comme nombre d’habitués d’AgoraVox, j’ai été amené – au cours d’une vie professionnelle qui m’a vu exercer différents métiers du secteur tertiaire – à rédiger toutes sortes de documents officiels à usage interne ou externe. De nature espiègle dans l’exercice des missions qui m’étaient assignées, j’ai rapidement pris un malin plaisir à placer en exergue de ces documents une fausse citation tout droit sortie de mon facétieux cerveau. Et cela juste par jeu, sans avoir eu initialement l’idée de piéger qui que ce fût.

Or, comme je l’ai déjà indiqué lors de la publication des précédents volets, dès le départ, et presque toujours par la suite, il s’est trouvé ici ou là une personne qui m’affirmait connaître l’auteur de ladite citation, ou qui avait lu le livre d’où elle était tirée. Surprenant, n’est-ce pas ? Bien que souriant in petto, je me gardais évidemment de toute attitude narquoise, et a fortiori de tout commentaire moqueur. Non pour ménager la susceptibilité des pédants démasqués, mais pour assurer la pérennité de mes entourloupes.

Les années se sont écoulées, et jamais personne n’en a rien su. Passé de l’état d’actif à celui de retraité, je n’ai plus d’occasions de me livrer à ce genre de supercherie en milieu professionnel. Mais peut-être cela peut-il vous intéresser si vous êtes encore en activité vous-même. Si tel est le cas, c’est avec plaisir que je vous offre cette 7e série de 40 fausses citations dont vous aurez peut-être l’usage. À moins que vous ne preniez, comme moi, un malin plaisir à créer vos propres « vraies fausses citations »...

241) « Une avalanche de compliments prélude le plus souvent à une critique sévère. » Aileen MacFarlane (Heurs et malheurs de Lord Latimer)

242) « En littérature, il n’y a pas d’idées originales, il n’y a que des plagiats involontaires. » Kagami Hasegawa (Les hêtres d’Haguro-San)

243) « La liberté dans la pauvreté, c’est un avion que l’on voit s’envoler en sachant que l’on n’aura jamais les moyens d’y embarquer. » Soledad Berganza (Asturias)

244) « Conduit par un grand homme, le char de l’état est une splendide limousine ; mené par un individu médiocre, il n’est qu’une guimbarde brinquebalante. » Augustin Radenac (La sirène de Langeais)

245) « Mes parents ont cru aux vertus de l’hérédité jusqu’à mon adolescence ; depuis, ils ont déchanté. » Kasper Knudsen (Les fantômes d’Akershus)

246) « À quoi bon découvrir aujourd’hui de nouvelles espèces pour les détruire demain ? » Alexander Lehmann (Dieu a-t-il abandonné les hommes ?)

247) « Il en va de la vie comme de l’alpinisme : certains réussissent à s’élever très haut, d’autres dévissent en cours d’ascension. » Fiorella Testaferrata (Le refuge)

248) « De nature facétieuse, Gustave adorait mettre les autres en boîte. Une déformation professionnelle : il était croque-mort de son état. » Bélisaire Thibodeau (Au fil de l’eau)

249) « L’homme est généreux en paroles et mesquin en actes. » Joop Van Kempen (Le prince et le cultivateur)

250) « Les exploits des chasseurs seraient nettement moins glorieux s’ils étaient racontés par les lions. » Aminata Diabaté (Sur un air de kora)

251) « Le rêve américain relève de la loterie : il consiste à faire croire à tous les exploités qu’ils ont une chance de faire partie des exploitants. » Angus McNamara (Rust belt)

252) « On adhère à un réseau social pour se mettre en valeur auprès des autres, rarement pour s’intéresser à autrui. » Ismaël Ayoub (L’adieu à la Bekaa)

253) « Aussi importante soit-elle, aucune avancée scientifique ne résiste dans l’actualité à l’émergence d’un scandale sexuel bien croustillant. » Clotilde Michalet (La fleur de tiaré)

254) « Le doute est le meilleur rempart pour se prémunir des idéologies totalitaires. » Kenji Hashimoto (La rumeur d’Harajuku)

255) « Il est d’autant plus stupide de monter sur ses grands chevaux que l’exercice est périlleux. » Jean-François Vinatier (Le cri du homard)

256) « Tout est possible à celui qui entreprend, professent les chantres du libéralisme décomplexé. C’est vrai, y compris de courir à la ruine. » Joshua Dickinson (Le Cobra)

257) « Elle était belle et intelligente. Les femmes lui ont fait payer sa beauté, et les hommes son intelligence. » Liouba Stakhanova (Le silence de la steppe)

258) « Jadis, les Jeux Olympiques étaient la fête du Sport et de l’Humanisme. De nos jours, ils sont devenus la grand’messe du Fric et du Dopage. » Maxime Puyaubert (Pauvre Coubertin !)

259) « Certains procès attirent tant de monde que la Vérité elle-même ne parvient pas à entrer dans le prétoire. » Baldassare Garbarini (L’étrange destin du juge Sanfilippo)

260) « Le pire dans la mort, c’est de ne pas pouvoir profiter d’être enfin débarrassé des sarcasmes d’un chef ou des humeurs d’une épouse. » Tadeusz Kozłovski (Le nocturne inachevé)

261) « Son visage était ingrat et son intelligence médiocre, mais son manoir était magnifique : j’ai fait un mariage d’amour avec sa demeure. » Sir Reginald Merriweather (Pomp and Pride)

262) « Avoir de l’humour est une belle chose. Encore faut-il ne point trop en user à la Cour, sous peine de se faire d’irréductibles ennemis des puissants qui en sont dépourvus. » Aurélien-Côme du Mesnil-Hardouin (Le pavillon des soupirs)

263) « Regardez ce bébé, si mignon dans son sommeil. Nul ne peut savoir ce qu’il adviendra de lui : cela peut aller de la plus sublime personne au plus abject individu. » Prajuk Sukhotwat (L’arbre à vœux)

264) « Mieux vaut profiter de l’instant présent car le suivant peut être pire. » Paavo Kalliomäki (L’étrange destin de Mirka Salonen)

265) « Il en va de l’hérédité comme de l’héritage : le patrimoine a parfois été dilapidé. » Araceli Sorrentino (Les citronniers d’Ischitella)

266) « Les politiciens mentent. Les électeurs savent que les politiciens mentent. Les politiciens savent que les électeurs savent qu’ils mentent. Le plus étonnant est que les uns continuent à mentir et les autres à voter pour eux. » Albéric Mauduit (Douce France)

267) « Il n’est pas de plus beau drapeau que les cheveux d’une femme iranienne libres dans le vent. » Afsaneh Mahdavi (Les roses d’Ispahan)

268) « Tel un artiste insatisfait de son œuvre, Dieu a définitivement claqué la porte de son atelier après qu’il eût créé l’Homme sans l’avoir doté de la Sagesse. Notre monde de chaos en est le résultat. » Guilherme Nascimento (La fadista d’Alfama)

269) « L’adultère est un mets délicieusement plus épicé que le mariage. » Atchimpouf Bobissolo (Mémoires d’un chaud lapin)

270) « Parler beaucoup c’est agir peu. » Fujiko Takeshima (La sagesse du macaque)

271) « Seul l’amour des enfants est pur : ils ne calculent pas, ils n’évaluent pas, ils ne jugent pas, ils aiment tout simplement. » Apolline Chardon des Essarts (Lettres à Montesquieu)

272) « Le courage est mieux servi par la patience que par la fougue. » Bedrich Koželuh (Le bossu de Mala Strana)

273) « Le mariage est la forme la plus répandue de la témérité. » Boubacar Sidibé (La porteuse d’eau de Djenné)

274) « À son apogée, la beauté marque le début du déclin. » Mathilde Hannebique (La reine des gueux)

275) « C’est rarement la vérité qui est opposée à une propagande mensongère, mais plus souvent une contre-propagande tout aussi mensongère. » Seamus O’Rourke (Retour à Limerick)

276) « La victoire aveugle, la défaite instruit. » Nazim Yilmaz (Gülay et les Trente oiseaux)

277) « Point n’est besoin d’un long discours pour être éloquent. » Amédée Saint-Rose (Karukera)

278) « Prends-garde, ma fille, le plus lumineux visage peut cacher l’âme la plus sombre. » Liudvika Krivinstiniene (Le savetier de Vilnius)

279) « Eu égard à leur niveau de réflexion, il est toujours étonnant d’apprendre que des footballeurs ont fait une commotion cérébrale. » Markus Imboden (Sils-Maria)

280) « De même qu’il ne suffit pas d’écouter pour entendre, il ne suffit pas de regarder pour voir. » Krishna Ashtekar (Le pari fou d’Amish Singh)

Rire des autres, c’est rire de soi-même ! Fergus

