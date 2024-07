Emmanuel Macron toujours maitre du jeu… constitutionnel !

@Soucougnan

Il ne s’agit pas de concertation explicite, mais d’habileté de part et d’autre conduisant à une convergence, car de fait il y a bel et bien eu désistement réciproque. avant le premier tour, les macronistes avaient dit pis que pendre de LFI, qualifié d’antisémites, de trotskistes conduisant le pays à la ruine, complice de tueurs de flics etc, et il était question de ’’ni, ni’’. Et au soir de premier tour on se fait des politesses contre des chimères.

Sinon, en effet le RN a commis des gaffes, mais le discours médiatique a enfoncé le clou. Il est probable en effet qu’il ne remontera plus au niveau du premier tour, où il était en tête dans 80% des circonscriptions, avec la proportionnelle il serait le premier bloc politique. Enfin, on verra selon les combinaisons politiques, les combines de procédure, et les résultats que ça donnera s’ici un, deux ou trois ans....