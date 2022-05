La défaite de Poutine. La Suède et la Finlande dans l’OTAN

Après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine voisine, en violant le droit international, il fallait s'attendre à ce que les États démocratiques d'Europe qui ne s'étaient pas encore glissés sous l'égide de l'OTAN l'envisagent sérieusement et osent franchir le pas. Il y a une prise de conscience qu'il faut se protéger des Russes.

La Finlande

De la fin du Moyen Âge au début du XIXe siècle, la Finlande, appartenait à la Suède, alors grande puissance de la mer Baltique. En 1808, Alexandre Ier envahit la région située entre le golfe de Botnie et le golfe de Finlande. Après une campagne de conquête réussie contre la Suède, la Russie a incorporé les Finlandais dans son empire et a créé le Grand-Duché de Finlande. Les efforts d'indépendance là-bas signifiaient qu'au cours de l'usurpation d'octobre par les révolutionnaires professionnels communistes autour de Lénine, le parlement finlandais a déclaré son indépendance le 6 décembre 1917, qui a été reconnue par le Conseil de Russie en décembre.

En 1920, l'Union soviétique et la Finlande ont signé un traité de paix et de frontière reconnaissant les frontières du Grand-Duché de Finlande et élargissant l'accès à l'océan Arctique. Comme la Russie qui a toujours eu tendance à ne s'en tenir aux traités qu'aussi longtemps qu'elle le jugeait opportun, l'Union soviétique a exigé que la Finlande cède l'isthme de Carélie, au nord de Leningrad, en 1939 sous la menace de Staline.

Lorsque la Finlande a refusé, l'invasion russe et la soi-disant guerre d'hiver du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940 ont suivi.

Le modèle ukrainien

D'une certaine manière, l'attaque de Staline ressemblait au modèle que son successeur, Poutine, vient de tenter en Ukraine 80 ans plus tard. Des bombardements sur la population civile et les infrastructures devraient mettre les Finlandais à genoux, une offensive terrestre à grande échelle assurera l'incorporation du pays.

Bien que les Finlandais sous Carl Gustaf Emil Mannerheim aient pu repousser l'occupation de leur pays, l'Union soviétique a occupé des parties de la Finlande à ce jour avec un traité de paix qui leur a été extorqué.

En 1940, les Finlandais ont non seulement perdu leur ville de Viipuri avec la Carélie, mais aussi un avant-poste en mer de Norvège et à l'est de la région de Salla. En 1944, la guerre de Laponie a éclaté, dans lequel l'URSS a privé l'accès des Finlandais à la mer du Nord.

Après la fin du conflit armé en Europe, la bien nommée "Finlandisation" a suivi.

Le terme signifie que si la Finlande restait officiellement un État indépendant et neutre, elle dépend du bonheur et du malheur des caprices des maîtres de Moscou. Cette situation n'a changé qu'avec l'implosion de l'Empire soviétique en 1989/90, à la suite de quoi la Finlande n'a pas récupéré les territoires occupés par la Russie, mais c'est clairement orientée vers l'ouest, a rejoint l'UE et a introduit l'€uro. La Finlande a maintenu sa neutralité officielle malgré la coopération militaire avec l'OTAN, jusqu'à ce que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine ait fourni la preuve finale que rien n'avait changé dans la politique impériale agressive des dirigeants russes depuis Staline.

La Suède

Contrairement à la petite et jeune Finlande, la Suède est l'une des principales puissances de la mer Baltique depuis l'époque viking. Au XVIIe siècle, la Suède était une puissance européenne majeure. Le royaume scandinave perdit sa suprématie au cours de la guerre du Nord contre l'alliance de la Russie et du Danemark entre 1700 et 1721, à l'issue de laquelle la Russie devint une puissance balte.

Durant 2 siècles, la Suède est restée largement à l'écart des conflits européens, conservant sa neutralité même pendant la guerre de 1939 à 1945. Elle a eu des relations économiques et diplomatiques avec l'Allemagne de Adolf Hitler comme avec les Alliés. Pendant la guerre froide entre les superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS, la Suède a apparemment bien résisté à sa neutralité, mais a régulièrement dû faire l'expérience que des sous-marins russes "se perdaient" dans ses eaux.

L'agressivité de Poutine envers l'Ukraine vient de provoquer une remise en question, ce qui conduit les Suédois à demander l'adhésion à l'OTAN juste après les Finlandais.

Les conséquences sur la Russie ?

La candidature de la Finlande et de la Suède à l'adhésion à l'OTAN est une preuve supplémentaire que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a été une erreur monstrueuse. Moscou maintenait un droit de veto implicite par intimidation sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande depuis la guerre froide. La guerre de Poutine a changé la donne.

Maintenant, avec les troupes russes embourbées dans le Donbass, Finlande et Suède peuvent se joindre à l'OTAN pendant que la Russie est trop occupée en Ukraine.

Cela complique également la situation tactique de Poutine. Les forces de l'OTAN vont bientôt être positionnées pour ouvrir un deuxième front au nord de Saint-Pétersbourg, limitant la capacité de la Russie à intimider les États baltes et à élargir les directions à partir desquelles Mourmansk, sur la côte arctique, peut faire l'objet de contre-attaques.

Au lieu que la Finlande défende une frontière de 1 340km avec la Russie, la Russie devra maintenant défendre une autre frontière de 1 340km avec l'OTAN. L'île de Gotland, à partir de laquelle la mer Baltique peut être contrôlée, sera une île de l'OTAN, et pas seulement une île suédoise.

Mais la différence la plus importante est géopolitique.

Regardez le globe et voyez ce que cela change.

Du haut et dressez la liste des pays de l'autre côté du pôle depuis la Russie : les États-Unis (en passant par l'Alaska), le Canada, le Groenland, l'Islande, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et la Finlande. Cet arc balaie les États baltes, la Pologne et les autres pays qui ont échappé à la domination soviétique en 1989, jusqu'à l'Ukraine.

Tous sauf l'Ukraine sont dans l'OTAN, et l'Ukraine inflige la plus grande défaite de la Russie depuis les Japonais en 1905 de manière indirecte. La Russie est devenue paria et répoussée.

