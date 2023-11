L’occident vit sur la grande imposture que l’on peut consommer plus que l’on ne produit tout en étant moralement irréprochable et tranquille pour son avenir. Il a fallu pour ce faire, supprimer le verrou qui rendait ce mythe impossible et inventer un autre mythe donnant une apparence de réalité à l’imaginaire. Le tout dans une prétendue démocratie où une élite corrompue dompte le peuple et le flatte pour qu’il la maintienne au pouvoir pendant qu’une autre élite (ou la même) cherche des solutions à imposer au peuple.

Il avait fallu de tous temps et partout, gagner son argent avant de le dépenser, ce qui limitait forcément la dépense. Si le prêt existait, il n’était que sur gage, c’est-à-dire sur une richesse déjà possédée. En 1971 les États-Unis ont délié unilatéralement le dollar de l’or alors que les autres monnaies étaient liées au dollar par les accords de Bretton Woods de 1944. Le changement de paradigme a été imposé par le fait que Nixon a déconnecté le dollar de l’or sans le lier à une autre richesse déjà existante, ce qui a fait sauter sa limite quantitative. La monnaie n’étant plus liée à une richesse, la dépense n’a plus été limitée que par la décision des banques de prêter ou pas, une monnaie qui est devenue une dette vis-à-vis de la banque qui a émis cette monnaie par la double écriture (mise à disposition au passif et créance à récupérer avec intérêts à l’actif). La privatisation du secteur bancaire après que la monnaie ait été déconnectée de toute richesse existante et en laissant aux banques le droit de battre monnaie, a donné à des particuliers riches, le droit de fabriquer une monnaie qui n’est plus qu’une dette à leur égard, sur laquelle ils s’enrichissent par les intérêts avant de détruire la monnaie créée, prêtée puis récupérée pour destruction. Le pompon a été obtenu en leur donnant à eux-mêmes, à Bâle, le droit de faire croire à une limitation apparente de leur création de monnaie. Ils ont veillé à ce qu’il y ait toujours suffisamment de trous pour qu’un nouveau Bâle soit chaque fois nécessaire. Nous en sommes au Bâle IV pour 2025. Le verrou avait sauté. La corne d’abondance existe pour ceux qui y ont accès. Comme elle n’existe évidemment pas réellement, le peuple va devoir la remplir pour ceux qui y ont accès.

Inventer un nouveau mythe

Il restait la très grosse difficulté de tout cacher au peuple et de lui faire croire que rien n’avait changé. La tâche a été confiée aux universitaires et aux médias qui, sous couvert de progrès, ont inventé le mythe très agréable de la croissance économique et de la création de richesse pour justifier leur création de monnaie. Aux médias le soin d’en marteler l’idée, aux universitaires celui de la rendre « scientifique » par le PIB présenté comme le chiffrage de cette création de richesse. L’INSEE, sans doute par peur de poursuites pénales futures, a enfin reconnu le 28 janvier 2021 que « Le PIB peut être mesuré de trois façons » dont « en faisant la somme de toutes les dépenses finales ». Au moins ils l’auront écrit, tout en continuant à additionner sans aucune logique, les dépenses et les exportations (! !!) et à insister sur la somme des valeurs ajoutées qui plait davantage, sans jamais préciser qu’il n’y a de valeur ajoutée par les entreprises que s’il y a dépense plus importante des clients. Aujourd’hui les banques privatisées créent quasi arbitrairement de la monnaie qui, en se dépensant, crée du PIB, présenté comme preuve de la création de richesse. Plus l’on dépense, plus on est riche est le dogme erroné actuel de la « science économique » fondé sur le souvenir que ce n’était pas faux quand l’argent était une richesse en soi comme l’or.

Flatter le peuple pour obtenir son apathie

Il fallait encore en effet obtenir l’apathie du peuple et toutes les méthodes de Bernays ont été appliquées grâce à l’argent coulant à flots avec une montée sans fin de la dette. Le principe panem et circenses a été appliqué à la lettre. Côté pain, on « débloque » des sommes savamment quantifiées et l’on subventionne directement et indirectement toutes les associations qui créent de l’emploi, du moment qu’elles confortent l’idéologie au pouvoir et placent à leur tête les recalés du suffrage universel s’ils sont bien-pensants. On finance aussi tous les achats immobiliers même si cela fait monter techniquement et arbitrairement le prix des logements. Cela fait de la croissance et, disent-ils, de la création de richesse ! On étoffe toujours davantage les administrations puisqu’il suffit d’y dépenser plus de salaires ou de payer à McKinsey des sommes astronomiques pour faire de la croissance et être parait-il plus riche. Côté cirque, on subventionne tout ce qui fait échapper au réel, de la plage au cinéma, du ski et à la télévision. L’apathie du peuple est étendue à ses élus, choisis non pour leur discernement mais par l’argent qu’ils ont pu dépenser pour être élus. Ils votent, sans en être gênés, des budgets déficitaires puisqu’ils sont convaincus (en un mot) que la création de richesse comblera le déficit.

Dompter le peuple pour lui Imposer une solution discrète peu avouable

Cette imposture générale génère évidemment des réactions diverses, inorganisées comme les Gilets jaunes ou des gouttes d’eau individuelles dans un océan de crédulité, réactions qu’il faut si possible ignorer ou, si nécessaire, mater par la force légale de la police ou ridiculiser par n’importe quel moyen. Certains s’en font les idiots utiles, incapables de répondre au fond et se réfugiant dans l’autosatisfaction, la logorrhée, le mépris et l’insulte. Je les laisse se reconnaître.

Parallèlement on multiplie les lois, les décrets, les arrêtés, les normes, les circulaires pour dompter le peuple, lui enlever sa responsabilité et lui apprendre la soumission en l’achetant si nécessaire tout en lui reprenant ses biens par une haute voltige très politique ou des jeunes qui n’ont rien fait de leur vie comme Jordan Bardella ou Gabriel Attal font merveille. Les lois dites « mémorielles » sont là pour supprimer la liberté d’expression tout en la louangeant. Des officines anoblies comme Davos, Bilderberg, la Trilatérale ou la commission européenne travaillent pour reprendre au peuple ce qui ne lui a été consenti que pour lui plaire, et pour redonner un peu de force à la monnaie. Cela ne résout évidemment rien si ce n’est commencer à dire au peuple via Davos qu’il ne possédera rien et qu’il sera heureux, tout en donnant des délais supplémentaires à ceux qui cherchent vainement des solutions.

La solution des élites

Quiconque réfléchit un peu sait que, d’une manière ou d’une autre, il faudra revenir au bon sens, ne plus consommer plus que l’on ne produit, ne plus dépenser plus que ce que l’on gagne et arrêter de croire qu’une corne d’abondance fait le travail alors qu’il n’est provisoirement fait que par la montée de la dette qui détruit objectivement la valeur de la monnaie. La monnaie reste subjectivement valorisée par la sacro-sainte confiance pour reporter le problème et ne pas l’affronter. L’affronter ce serait

Baisser en moyenne le niveau de vie des occidentaux tout en augmentant la rémunération de tous ceux qui produisent vraiment et des seuls services à la production.

Rendre tout le monde utile par le droit comme le devoir de travailler, tous deux inscrits dans la constitution.

Diminuer drastiquement l’administration, le monde politique, les médias, les services à la personne et les associations.

Tout cela relève d’une gageure qui doit être obligatoirement soutenue.

Il faut évidemment un choc pour un tel changement de paradigme. Il n’y en a à ma connaissance que deux possibles. Le choc choisi par les élites est la guerre qui a toujours bon dos pour endosser la responsabilité de la baisse du niveau de vie. Elle coûte bien quelques millions de morts, elle risque de nous anéantir car celui qui va perdre a maintenant le pouvoir d’anéantir tout le monde avec lui. Mais la guerre a l’immense avantage pour nos élites de faire le travail en les exonérant de leur responsabilité d’avoir choisi pour nous, de nous faire rentrer dans une impasse agréable. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la guerre arriver.

L’autre solution

L’autre solution, le seul autre choc possible, hors le rêve d’attendre un miracle, est de tarir la source de toutes nos folies, de limiter l’argent à la richesse constatée dans un espace regroupant des humains qui veulent vivre ensemble. Ce sera tellement complexe qu’il est vain de vouloir expliquer seul, le détail de ce qu’il faut faire et seule l’intelligence de tout un peuple saura comment faire et avec qui. Cela passera, d’abord et à l’évidence, par la reprise aux non élus, du pouvoir à Bruxelles et de l’autorité aux juges comme le dit Philippe de Villiers. Les droits de douane seront réinstaurés pour que l’exploitation humaine lointaine ne fasse plus baisser les prix en fermant nos usines et pour que nos compatriotes soient mis en face d’eux-mêmes en payant un prix compatible avec les efforts qu’ils fournissent eux-mêmes. Hors la guerre, seule la compréhension du problème, donc l’arrêt de la corne d’abondance, nous mettra tous au travail pour reconstruire demain. Sans cette compréhension volontaire, la guerre nous forcera à comprendre et laissera en plus nos élites dormir tranquilles comme elle l’a toujours fait.

Le pape François dit que la guerre est toujours une défaite. La seule victoire possible est donc la limitation de la monnaie. J’attends toujours les explications de la commission européenne qui prétend pouvoir éviter la guerre en augmentant la monnaie. J’attends aussi le Politique qui nous mènera aux victoires, et entre autres, à celle sur nous-mêmes.