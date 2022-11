La relation entre l’Ancien et le Nouveau Testament et ses implications culturelles et politiques actuelles

Invité par un ami, catholique engagé, un ancien responsable de lycées de formation professionnelle salésien, mouvement éducatif et social fondé par l’italien Don Bosco et soutenant diverses activités charitables, en particulier des épiceries sociales, on se mit à parler du pape François. Mon ami était très inspiré par une de ses encycliques « Fratelli tutti » me disant que cette encyclique était bien enracinée dans la Bible avec de nombreuses citations du Nouveau Testament. Je lui demandais « et pas de citations de l’Ancien Testament ? », à quoi il répondit comme si cela allait de soi que « le Nouveau Testament, c’est l’accomplissement », ceci allant de pair avec des réflexions comme quoi l’Ancien Testament n’était plus vraiment valable pour un chrétien, l’amour fraternel entre tous les hommes ayant remplacé la loi juive et les histoires de Josué passant par le fil de l’épée les populations des villes de Canaan jusqu’au dernier humain (entre autres Jéricho ou seuls la prostituée Rahab et sa famille de avaient été épargnées) témoignaient simplement de la barbarie d’une époque.

Cette approche est assez réductrice. En fait le pape François cite l’AT dans cette encyclique comme ailleurs et pour un chrétien, le NT comme l’AT témoignent de l’action de Dieu dans l’histoire. Cette providence se déroule à diverses époques et dans divers environnements culturels mais il s’agit toujours du même Dieu contrairement à ce qu’affirmaient certaines hérésies dans l’Empire Romain comme les Marcionites pour lesquelles Yahvé, le Dieu de l’AT, Dieu de vengeance et de jugement, n’était pas le même que le Dieu de Jésus, un Dieu d’amour et de pardon. En fait, le simple terme judéo-chrétien quand on parle de la culture judéo-chrétienne en Occident montre en lui-même ce lien profond entre les deux testaments.

Au lieu d’opposer l’AT et le NT, de réduire l’un à une simple préfiguration symbolique de l’autre, si l’on veut bien comprendre la Bible contribuant ainsi au rapprochement entre cultures juive et chrétienne, il est nécessaire d’engager un dialogue entre les deux plutôt que dire que l’un remplace l’autre.

Il ne s’agit pas là d’une question secondaire car, de cette compréhension de la Bible et du rapport entre les deux testaments, découlent différentes conceptions du monde, de « Weltanschauung ». Ainsi l’historien François-Georges Dreyfus explique que le décollage économique rapide des pays protestants au 18ème et 19ème siècle par l’importance accordé à l’AT qui était quelque peu négligé à cette période par les catholiques.

On retrouve chez les chrétiens comme chez les autres citoyens des différences politiques droite-gauche mais chez les chrétiens, elles sont influencées dans une certaine mesure par différentes interprétations de la Bible. Les chrétiens ou catholiques de gauche sont généralement partisans d’une politique généreuse d’accueil envers les migrants arrivant en France, que ce soit légalement ou pas, au nom d’un principe de fraternité universelle défendu par exemple dans l’encyclique Fratelli tutti et découlant de l’amour universel de Dieu pour tous les hommes. Ils pensent généralement que l’AT et son traitement à l’égard des étrangers ou immigrés relèvent d’une époque révolue et que seul le message d’amour du NT compte. Ils prônent aussi souvent une grande tolérance sur la question de l’avortement ou celle de l’euthanasie ou autres « avancées sociétales ». Ils se méfient d’organisations comme la Manif pour tous, considérée comme pas assez progressiste et considèrent les « points non négociables » définis par Benoît 16 en se basant sur sa compréhension de la tradition et des textes bibliques, pour guider l’engagement des catholiques en politique et leur vote comme relevant d’une autre époque. Ces points comprennent entre autres le « respect de la vie de sa conception à sa fin » ce qui implique le refus de l’avortement et de l’euthanasie, le refus du mariage entre personnes de même sexe et du contrôle étatique sur les écoles chrétiennes.

Ceux de droite sont souvent en faveur d’un contrôle strict de l’immigration et prennent avec sérieux les points non négociables mentionnés ci-dessus même si leur application pour choisir un candidat en politique n'est pas évidente et sont plus fondamentalistes dans leur interprétation de la Bible, donnant une place importante aux récits de l’AT. On retrouve cette opposition aux USA comme dans le reste du monde protestant. Ainsi aux USA, les chrétiens conservateurs ont tendance à soutenir Donald Trump qui a œuvré pour limiter l’avortement en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême et plus généralement le parti Républicain, à s’opposer aux réformes sociétales, à prendre leur distance vis-à-vis du mouvement « Black lives matter » et les chrétiens libéraux (au sens anglo-saxon du terme) défendent derrière le démocrate Joe Biden qui s’affiche comme catholique l’avortement et le mariage homosexuel. Tous se réfèrent à une même Bible pour leurs choix moraux dont découlent certains choix politiques.

Les débats sur la mention des racines chrétiennes de l’Europe dans la constitution européenne, débats qui ont abouti au rejet de cette mention par les autorités européennes suite à l’intervention en particulier de Jacques Chirac contre entre autres l’avis des polonais, montrent aussi l’importance du passé chrétien d’un peuple ou de son histoire quand il se projette dans l’avenir, ne se satisfaisant pas de la défense « des valeurs de la République », valeurs souvent mentionnées par nos dirigeants sans être pour autant clairement définies. On peut noter que cette Constitution amputée de ses racines chrétiennes fut rejetée par le peuple français lors d’un référendum puis imposée par un tour de passe-passe politicien (vote du texte très légèrement modifié un an plus tard par les députés et sénateurs assemblés en congrès bien que sous la 5ème République, un référendum sur une question ait la priorité sur des décisions parlementaires).

Pour différents représentants des partis de droite, chrétiens-démocrates allemands ou conservateurs, ce rejet des racines culturelles de l’Europe donnaient à la construction européenne un air d’idée technocratique sans racines charnelles. Cela nous montre qu’il s’agit là d’une différence profonde avec des implications politiques importantes et actuelles.

De même, la question de l’accueil des migrants est comprise de façon très différente selon que l’on prend une optique AT ou NT. Pour la première, on mettra en avant la nécessité de défendre l’identité nationale et une tradition d’origine chrétienne ou judéo-chrétienne contre des influences étrangères, ce qui a des implications allant de l’éducation à la politique étrangère, on préférera parler d’assimilation que d’intégration alors que pour la deuxième, en simplifiant, on affirmera que la diversité des cultures nous enrichit et que nous sommes appelés au « vivre ensemble » dans la paix et l’harmonie, ce qui est loin d’être le cas dans nos villes et banlieues où les gens se retrouvent plutôt « face à face » pour reprendre les termes de Gérard Collomb lors de son départ du ministère de l’Intérieur.

Bien sûr, les oppositions entre le NT et l’AT considérés comme exclusifs l’un de l’autre sont grossièrement simplificatrices, ce qui n’empêche pas certains chrétiens ou juifs d’en faire usage.

Si nous revenons au personnage central du christianisme, le messie Jésus, nous voyons qu’élevé dans les traditions juives et ayant une connaissance profonde de l’AT, il exprime à plusieurs reprises son attachement à Israël. Ainsi dans l’épisode de sa rencontre avec une femme cananéenne, il explique qu’il n’a été envoyé « qu’aux brebis perdues d’Israël » ajoutant même devant l’insistance de la femme pour qu’il guérisse sa fille : « il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens », une comparaison qui pouvait paraître choquante pour les cananéens. Finalement, devant l’humilité et l’insistance de la femme qui lui répond « les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître », il lui répond « Femme, ta foi est grande. Soit traité conformément à ton désir » et sa fille fut guérie (Matt. 15 : 21-28).

Avant d’arriver à Jérusalem où il sera crucifié, Jésus exprime son attachement à Israël, pleurant en s’exclamant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes et tue ceux qui te sont envoyé, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins mais tu n'as pas connu le temps de ta visitation » (Matthieu 23 :37).

Avant Jésus, on trouve aussi ce double aspect d’attachement à Israël et d’amour universel dans divers textes des prophètes de l’AT qui dans leurs visions parlent du jour où toutes les nations monteront à Jérusalem pour célébrer le vrai Dieu, dans une atmosphère de réconciliation universelle et non de domination des nations par Israël.

Malgré tout, force est de reconnaître qu’il y a une tension entre les deux testaments ou entre les interprétations de ces testaments.

Si l’on considère un autre thème comme celui de la loi mosaïque et de son application, de nombreux chrétiens se basant sur certains écrits de l’apôtre Paul ont tendance à dire que la foi en Jésus exprimée dans le NT est venue remplacer la loi, que la loi est morte remplacée par la grâce découlant du sacrifice de Jésus sur la croix citant entre autres ce passage de Paul « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce » (Rom. 6 :14).

Pourtant ce n’est pas vraiment ce que Jésus dit quand il déclare « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements (de la loi), et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux » (Matt. 5 :19) ou encore « je ne suis pas venu abolir la loi mais l’accomplir » (Matt. 5 :17). Loin de vouloir abolir la loi Jésus requérait une plus grande exigence, une intériorisation de cette Loi. Ainsi, reprenant les principaux commandements, il nous dit qu’il ne faut pas se contenter de ne pas commettre l’adultère comme le demande la loi mosaïque, mais ne pas commettre « l’adultère dans son cœur » (« Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur » Matt.5), qu’il ne faut pas simplement ne pas tuer, mais ne pas se mettre en colère et maudire son frère, qu’il ne faut pas jurer en vain mais ne pas jurer du tout » (Matt.5 :36) « Que votre oui soit un oui, votre non un non, tout le reste vient du malin ».

Si on pousse le raisonnement jusqu’à l’extrême, on pourrait se demander pourquoi continuer à lire l’AT s’il est « accompli » par le NT, pourquoi par exemple chaque dimanche, on lit des passages de l’AT à la messe.

En fait, si l’on veut avoir une bonne approche des textes bibliques, une première chose à éviter, est de nier cette tension et complémentarité, ce dialogue entre ces deux textes, en prétendant comme certains catholiques que l’AT est une simple préfiguration ou ébauche du NT qui a perdu sa validité avec la venue de Jésus ou au contraire comme certains juifs en rejetant le NT comme un ajout inutile à la loi (les 5 premiers livres de la Bible supposés avoir été transmis par Moïse sur le Sinaï) et aux écrits prophétiques.

L’AT est l’histoire d’un peuple qui s’affirme au milieu des autres peuples et cultures du Moyen Orient. Aussi les questions d’enracinement, d’identité sont importantes. Les influences étrangères sont généralement vues comme idolâtres et menaçantes. Ainsi au retour d’exil, le prophète Néhémie demande aux juifs qui avaient épousé une épouse étrangère de soit la quitter, soit quitter Israël, parlant même de « purifier » les juifs de tout étranger. Bien sûr, en même temps on trouve des préceptes demandant de bien traiter l’étranger, les prophètes prévoient la venue d’un jour où les différents peuples seront réconciliés rendant un culte au même vrai Dieu et on trouve des histoires comme celle de Ruth ou la prostituée de Jéricho Rahab où des étrangères sont amenées à jouer un rôle clé dans l’histoire du Judaïsme jusqu’à faire partie de la lignée messianique conduisant à David puis pour les chrétiens à Jésus. Mais dans ce cas, il s’agit de personnes qui font le choix du Judaïsme contre leur culture d’origine, de personnes pleinement assimilées et non simplement intégrées au peuple. Ce n’est en tout cas pas l’histoire d’un peuple sans racines ouvert à tous les vents migratoires comme le prétendent certains chrétiens de gauche.

Le NT contient un message d’espoir qui se place souvent dans une perspective apocalyptique. Le Royaume ou les derniers jours « sont proches » ou "à portée de main", le jour vient où tous les hommes seront frères et l’amour de Dieu régnera sur terre, aussi il est parfois interprété comme un appel au mélange des cultures. Mais ce mélange des cultures n’est pas un mélange du type de la Tour de Babel qui a été détruite par Dieu ou de Babylone, « la grande prostituée », un mélange dans l’idolâtrie et la corruption, mais d’une rencontre entre cultures qui ne peut avoir vraiment lieu qu’à travers des personnes qui ont accepté le Christ et œuvrent au Royaume de Dieu comme mentionné par St Paul dans l’épitre aux Galates : « ..en Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec (origine ethnique, culture, religions et rites), il n’y a plus ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme car vous ne faites plus qu’un en Christ Jésus. ».

Bien sûr, il n’est pas question dans un article d’épuiser le débat sur la Bible, mais il faut considérer la tension entre l’AT et le NT avec respect pour ces grands textes et se garder des simplifications réduisant la Bible à un seul type d’interprétation en utilisant certaines citations sans tenir compte du contexte et de l’ensemble des livres qui forment la Bible, mot, faut-il le rappeler, venant du grec biblia et signifiant un ensemble de livres et non un seul livre.