C’est vrai, l’intelligence artificielle n’existe pas, du moins, pas encore. Par contre, c’est également le cas de l’intelligence humaine : elle n’existe pas non plus. Quand on voit le monde tel qu’il est, avec ses guerres et sa misère, la course qu’il prend « grâce » à l’homme (auto-destruction), alors clairement l’homme est l’animal le plus bête sur Terre (l’homme est capable de croire que certains papiers ont une grande valeur, alors qu’aucun animal ne se laisse berner par une telle ineptie).



Alors maintenant, si on définit l’intelligence comme la capacité de créer ou de trouver des choses qui rendent célèbre l’abruti à la base de la création ou de la découverte, alors la machine va bientôt nous dépasser et très largement. Simplement, elle se moquera d’être célèbre. Il y a donc tout lieu de penser que certains hommes utiliseront l’IA comme un nègre pour être eux-mêmes célèbres (comme beaucoup d’artistes le font avec d’autres hommes qui travaillent dans l’ombre une fois leur notoriété établie).

Donc si j’avais des tendances esclavagistes (comme la plupart des hommes et surtout de ceux bien payés qui travaillent dans l’IA), alors je n’hésiterais pas à dire que l’intelligence artificielle n’existe pas, pour que mes découvertes de demain (et donc mon immense mérite et ma célébrité) ne soient pas remises en cause.

Pour ce qui est des explications de l’article, l’IA est aujourd’hui à des années lumières. Quand on parle d’IA, on parle essentiellement de réseau neuronal associé à un apprentissage profond (et pas d’algorithme). C’est vrai, actuellement les réseaux neuronaux créés artificiellement sont plus simples que notre cerveau et consomment beaucoup plus d’énergie. Cependant, nous n’exploitons qu’une infime partie de notre cerveau pour la réflexion pure (« intelligence »), la machine ne fait que s’améliorer et elle peut apprendre en quelques jours ce que ... nous ne pouvons pas apprendre (trop de données pour une seule vie).

Donc l’avenir est écrit : l’homme sera très vite plus bête que la machine et, avec un système aussi pyramidal, on peut s’attendre à quelques épidémies (la faute à pas de chance) pour liquider un maximum de tous ces pollueurs inutiles... Et si j’étais décideur (en plus d’être négrier), alors je dirais avec assurance que l’IA n’existe pas, et qu’elle n’existera jamais : vous pouvez dormir tranquilles.