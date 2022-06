Quand les animatrices et animateurs météo se font éducatrices et éducateurs...

Pour éviter les foudres écolo-féministes et sans utiliser l'écriture inclusive terriblement urticante, le titre de l'article ne donne pas de préférence au genre. Car, comme vous le savez de nos jours la patrouille veille, chaque comportement est étudié et les mots prononcés disséqués, dans votre vie de tous les jours de citoyen et plus encore dans l'univers impitoyable de la télé, où l'animateur qui ferait un lapsus climato-sceptique qui irait à l'encontre de la pensée dominante, serait immédiatement envoyé terminer sa carrière sur Cnews.

Car tout monde sait aujourd'hui que le dérèglement climatique, lié aux activités humaines à 100%, ne fait plus débat. C'est en tout cas l'avis de tous les présentateurs météo et de la très grande majorité des scientifiques spécialistes du climat ; certes il y aura toujours des gens pour mettre en doute le dérèglement climatique d’origine anthropique, avec pour preuve irréfutable qu'il y avait déjà des canicules au temps de Vercingétorix et même bien avant. À propos, miss et mister météo s'interrogent sur certaines expressions utilisées couramment lors de la présentation des prévisions météorologiques, et comment dans un but pédagogique remplacer les célèbres "beau temps" ou "mauvais temps" du langage météo, par quelque chose plus en rapport avec le changement du climat ; comme par exemple "température exceptionnellement chaude ou froide pour la saison".

Désormais, votre éducateur météo ne devra plus vanter "une eau à 26° au bord de la grande bleue avec une température idéale de l'air à 32°pour faire bronzette. Ou alors, il faudra impérativement qu'il ait une pensée pour les agriculteurs qui ont besoin d'eau pour leurs bêtes et leurs cultures. Voilà où nous en sommes, avec des présentateurs plus ou moins formés pour expliquer le changement climatique pendant la minute météo. Or...

"Cette confusion est récurrente. Où se situe donc la différence entre « météo » et « climat » ?

"De manière très simple, la « météo » fait référence aux conditions quotidiennes de l’atmosphère – la température maximale, la quantité de couverture nuageuse, la vitesse et la direction du vent, ainsi que les précipitations. Le « climat », quant à lui, décrit les conditions atmosphériques moyennes sur de plusieurs années – la quantité annuelle moyenne de pluie, la direction du vent prédominante, ou la saison au cours de laquelle la pluie est susceptible de tomber. Calculer un record « climatique » requiert au minimum 30 ans de données, selon l’Organisation météorologique mondiale". (The Conversation)

De plus, un présentateur météo est-il qualifié pour vous faire un rapide cours sur le climat, qui est-il en fait ?

"une personne qui présente quotidiennement les prévisions météorologiques à la radio, à la télévision ou sur Internet. À l'aide de divers outils, tels que des cartes météorologiques projetées, ils informent le public des conditions météorologiques actuelles et futures, expliquent les raisons de cette évolution et communiquent au public les aléas météorologiques et les avertissements émis pour leur région, leur pays ou de plus vastes zones. Il n’existe aucune qualification de base pour devenir présentateur météo. Selon les pays et les médias, cela peut aller d’une initiation à la météorologie pour un animateur de télévision à un diplôme en météorologie d’une université reconnue. Donc, il ne faut pas confondre avec le météorologue, titulaire d'un diplôme en météorologie." (Wikipédia)

Ne nous voilons pas la face, l'animatrice est souvent très jolie...

Quelques déclarations d'animateurs météo

Marc Hay, journaliste météo à BFMTV - "Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça, parce que ça n'imprime pas. (...) Tout ceci va aller en s'aggravant".

Christine Peña de France Info - "Quand j'ai débuté, il y a fort longtemps, on annonçait le beau temps en se réjouissant, la pluie en le regrettant. Aujourd'hui, avec la sécheresse, de plus en plus d'auditeurs m'envoient des messages pour dire : 'Réjouissez-vous qu'on ait de la pluie', même s'ils restent une minorité. Nous sommes à un tournant."

En 2014, Évelyne Dhéliat présentait sur TF1 et son faux bulletin météo daté de 2050

Maintenant, puisque le changement climatique est irréversible, même Mélenchon le pense, nous sommes entrées dans la phase de préparation à...

Certains diront l'écologie punitive, d'autres penseront que se prépare notre acceptation sans trop rechigner à de nombreux sacrifices. Malheureusement, les efforts que nous ferons ne changeront rien sur le fond. Tous nous vendent du vent en nous laissant croire que nous pouvons encore réparer ou atténuer la situation climatique, alors que nous ne ralentirons même pas le changement du climat et que ne pourront survivre que ceux qui auront les moyens de s'adapter, il faut regarder la réalité en face. Quant aux animateurs télé, ils ont heureusement des studios climatisés.