« L’immunité collective » est un grossier mythe mensonger de Big Pharma qui empêche le plan sanitaire alternatif de sauver des vies

« Les usagers en colère » souhaitent un débat moins crispé et plus compréhensible pour chacun d’entre nous, sous peine que le gouvernement continue à nous mentir ou à occulter des faits pour nous rouler dans la farine. Des faits qui peuvent être présentés de manière différente en fonction des besoins de la propagande. Deux exemples concrets :

Pour diffuser la peur et faire accepter le liberticide Pass sanitaire, ils ne vous parlent plus que d’épidémie et d’incidence R1, puisqu’il y a très peu d’hospitalisations graves et de décès depuis fin Mai 2021 ! (heureusement, puisqu’il y a 24% des lits fermés et jusqu’à 40% de… manque de soignants).

Pour prétendre avoir la politique vaccinale la plus efficace du Monde, ils utilisent le pourcentage des citoyens dit « vaccinables », « éligibles », âgé de plus de 18 ans, déjà vaccinés à 90% ! (c’est-à-dire 90% ayant reçus les deux doses ; en clamant bien haut qu’il ne manque plus que 10% de récalcitrants égoïstes et têtus pour atteindre la barre des 100% de vaccinés !).

Afin de forcer la vaccination (une vaccination pourtant non obligatoire), ils prétendent qu’elle demeure insuffisante pour atteindre la fameuse « immunité collective ». Contre la pratique de l’OMS et de la majorité des gouvernements de la planète, ces psychopathes de la piqure utilisent le pourcentage des humains à partir du berceau ! Soit 76,6 %. (Affirmant que les 23,4% de non vaccinés représentent un danger trop important pour cette fameuse « immunité collective », ces irresponsables veulent maintenant vacciner nos enfants dès 3 ans !!!)

Pourquoi la barre « d’immunité collective » est-elle en réalité un mythe mensonger et manipulatoire ? Parce que les scientifiques ne sont jamais arrivés à se mettre d’accord officiellement sur le seuil de vaccination pour cette immunité collective ; y compris l’élite des médecins godillots (dits « vichystes ») pro gouvernement, médiatisés sous la très vigilante tutelle de McKinsey et des Big Pharma.

Que vaut cette prétendue immunité collective puisque la vaccination ne protège plus qu’à moitié au bout de trois mois ? (cette info que nous diffusions en Juin dernier 2021 sur la base de la colère d’Israël vis-à-vis des Big Pharma est enfin tardivement validée par le gouvernement français pour expliquer le repiquage vaccinal tous les 6 mois).

Que vaut cette pseudo immunité collective à peine trimestrielle alors qu’il faudra attendre des années pour vacciner la totalité du Tiers-Monde ?!!! (de force ? Via Pass sanitaire, vaccins et régiments sanitaires de l’ONU payés par nos impôts ?)

D’autant que l’on connait aujourd’hui la grande vitesse de mutation du virus Covid , changeant non pas chaque année comme la grippe mais chaque mois (parfois chaque semaine !)

Que vaut cette soi-disant immunité collective depuis que l’on a découvert que nos animaux domestiques sont contaminables et contaminants , autant que le sont les furets, les visons, les chevaux, les lions et autres animaux dans les zoos, les entreprises agricoles ou en liberté. Vous vous voyez en train de courir après chaque lièvre ou chauve souris pour les vacciner ?

Que vaut cette politique vaccinale psychopathe hypocritement imposée face à la baisse généralisée des hospitalisations et des décès dans la plupart des pays peu vaccinés ?!!! Regardez les graphiques internationaux officiels, notamment pour l’Inde, le Brésil, etc. Des fake news de complotistes ? : https://ourworldindata.org-/covid-deaths.

Comment expliquer qu’une 5eme vague de contaminations est annoncée dans… les pays « champions de Monde de la vaccination » ?! Ne serait-ce pas à cause de cette fameuse (et enfin reconnue) baisse du nombre d’anticorps observée chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés et surtout, par rapport... aux ex contaminés non vaccinés ?! (Va-t-on enfin stopper ce qui devient presqu’une blague des vaccins périmés de moins en moins efficaces car basés sur l’ancienne souche Wuhan et aveuglement cantonnés à la protéine Spike ?!).

Blague à part, voici un point scientifique sérieux sur les variants du SARS-CoV-2, passé, présent, futur :

Quand aurons-nous droit à un vrai débat national, à la fois serein, complet, constructif (non manipulé par des incompétents et/ou corrompus) sur notre plan efficace et très économique de soins anti Covid utilisant les soignants non vaccinés, l’ensemble des nouveaux types de vaccins ainsi que les très anciens médicaments, les médicaments plus récents et les tous nouveaux médicaments ? Le très faible nombre de décès depuis fin mai 2021 et l’existence de tous ces médicaments rétablissent de facto le principe légal de précaution concernant les tests vaccinaux précipités et mettent juridiquement fin au liberticide Pass sanitaire. Maintenant, les « usagers en colère » réclament un débat électoral (voir pétition pour un programme sanitaire contre l’obscurantisme d’Olivier Véran) pour éviter la moitié des décès Covid.

==================

NB1 / Cet article fait suite au débat sur Agoravox du 6 Novembre 2021

NB2 / Pour renforcer le débat, les internautes sont invités à rajouter en commentaires les nouveaux vaccins sortis et les nouveaux médicaments anti-Covid non cités ici. Merci d’avance.