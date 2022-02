McKinsey... C’est qui ?

Qui ne connaît pas McKinsey, cet organisme que Macron utilise plus souvent qu’à son tour, ouvrant largement la bourse de l’état pour des études dispendieuses et discutables ?

Cet organisme est souvent mis à contribution, et ses services ne sont pas gratuits…

Il faut tout d’abord savoir que ce cabinet a accompagné Macron depuis sa campagne électorale de 2017 (lien) jusqu’à la mise en place de la vaccination dans notre pays. Lien

Récemment encore, il a été consulté par le ministre de la santé, pour la modique somme de 700 000 €.

Sauf que, les sénateurs manquant de chiffres précis sur le coût total de la prestation de conseil commandée par le ministères de la santé, ont demandé des explications…

On peut découvrir la confrontation entre Véran et la commission du Sénat sur ce lien

La réponse est tombée : 26,79 millions depuis mars 2020 (pour 54 commandes).

S’il faut en croire les journalistes de « complément d’enquête », il s’agit d’un scandale à 140 millions d’euros. vidéo

Comme disait Macron… : « un pognon de dingue »...

En ces temps où les français se serrent de plus en plus la ceinture, ça fait beaucoup d’argent… et ça pourrait faire grincer quelques dents...

Ce qui n’a pas empêché Véran d’évoquer, devant la commission d’enquête du Sénat, « un coût modéré ». lien

Cette étude a été validée par le conseil constitutionnel, dont il faut bien rappeler que le président est un certain Laurent Fabius... et comme par hasard, le directeur associé de McKinsey n’est autre que le fils du président du conseil constitutionnel, un certain Victor Fabius. Lien

Pas étonnant que la commission d’enquête du Sénat ait décidé d’auditionner Véran, au sujet d’études qui auraient été produites par McKinsey…

Mais si Véran admet bien avoir consulté ce cabinet, c’était, assure-t-il, simplement pour venir en appui au travail du cabinet du ministre, sur le sujet de la vaccination des enfants, assurant que des consultants ont été directement intégrés dans ses équipes. Lien

Il a ajouté que comme « nous étions en guerre », et que les troupes du ministère de la santé, même mobilisées, n’étaient pas assez nombreuses, et qu’il n’avait donc pas hésité à demander de l’aide...d’où le nouveau contrat McKinsey. lien

Quand on sait qu’au sein de la fonction publique hospitalière, on compte plus d’un million d’employés, on ne peut que s’étonner des déclarations du ministre, même s’il est évident que ce million d’employés n’est pas directement attaché à son ministère. Lien

En effet, l’effectif attaché à ce ministère est de 11 157 personnes, ce qui reste tout de même considérable, d’autant que le budget de ce ministère est de 1 249 255 111 €. lien

Encore plus étonnant, c’est d’apprendre que finalement l’état a dépensé plus de millions pour McKinsey que pour la recherche sur les vaccins, comme nous l’apprennent les rédacteurs d’un ouvrage qui vient de paraître : « les infiltrés », sous la plume de Caroline Michel-Aguirre et Matthieu Aron. lien

Le livre va plus loin, remarquant que ces cabinets conseil, et les prestataires extérieurs, avaient engrangé 9 milliards d’euros pour leurs prestations en 2005 ont décroché le jack pot en 2019.

Quant à l’ensemble des cabinets conseil, ils ne sont pas à la rue, puisque ils auraient gagné entre 1,5 et 3 milliards en 2019. lien

...sachant que les sommes allouées par le gouvernement à l'ensemble des prestataires extérieurs atteignent quand même les 28 milliards la même année...

Mais comme l’écrivent les auteurs, « si les infiltrés se sont immiscés au cœur du pouvoir, c’est parce qu’ils y ont été invités ».

Et de constater que la règle de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), qui consistait à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, permettait de financer les « experts » de ces cabinets privés...au dépens de nos fonctionnaires d’état.

Il n’est donc pas surprenant que le prestigieux cabinet McKinsey affichait, déjà en 2019 un chiffre d’affaire de 8,3 milliards d’euros...ajoutons pour la bonne bouche, d’après « Le Monde » que cette société ne paye qu’un forfait fiscal symbolique de 175 $ par an…

Et s’il n’y avait que McKinsey !... ils sont nombreux ces cabinets conseils qui, en sous main, dirigent discrètement la politique française : de BCG à Ey Parthenon, en passant par Bain & compagnie, Oliver Wyman, ou Roland Berger, et quelques autres, leurs bourses se remplissent de la générosité de l'état. lien

Finalement tout ça ressemble bien à une histoire de vases communicants, les services publics étant siphonnés au profit du privé…

Si on veut faire un peu d’histoire, on découvre que des liens très étroits s’étaient tissés entre le futur président de la république française, et McKinsey…

Ce qui explique qu’après son élection, Macron ait créé une DITP (direction interministérielle à la transformation publique) à la tête de laquelle il a nommé Thierry Cazenave, qui supervise toutes les missions commandées aux cabinets de conseil privés...comme McKinsey.

Ajoutons pour compléter le tableau un certain Karim Tadjeddine, que Macron a bien connu lorsqu’il était chez Rothschild & Cie, Tadjeddine était à ce moment chef des consultants de McKinsey... et il est actuellement chargé de ces missions pour l’État au sein de McKinsey.

Pas étonnant que tout cela ait inquiété notre Sénat, et que de nombreux politiques, dont Yannick Jadot, demandent la transparence complète sur les contrats passés, la nature et la réalité des prestations fournies par McKinsey. Lien

En fin de compte de sont les largesses que l’état a concédé à tous ces cabinets conseils qui ont provoqué un puissant siphonnage de notre administration, responsable quelque part des déserts médicaux, de la misère de nos hôpitaux, mais aussi des déserts juridiques, des carences scolaires, puisque l’état a finalement pris au pied de la lettre les recommandations de ces « conseillers ».

Comme dit mon vieil ami africain : « prendre pour conseiller un lèche botte, c’est creuser sa tombe avec ses doigts ».

