On a les comiques qu’on peut !

La France est souvent bien placée dans le domaine de l’humour, et il est donc normal que cette particularité touche aussi le monde politique, et le 1er ministre en est le parfait exemple.

La dernière gaffe est signée Jean Castex, lors de sa conférence de presse, aux côtés d’Olivier Véran, il a assuré : « j’ai parcouri la France et les services de réanimation pour dire inlassablement mon soutien au personnel soignant »...les dits services auraient probablement préféru au « soutien » du 1er ministre, une réévaluation sérieuse de leurs salaires... lien

Le même jour, très en forme, il avait aussi assuré que le réveillon du nouvel an se tiendrait le 31 janvier... lien

Auparavant, en digne successeur de La Palisse, il avait assuré : « il est difficile d’avoir une 3ème dose quand on a pas eu la 1ère ».

Depuis le début de son mandat, il nous a particulièrement gâtés, comme la fois où il cherchait ses lunettes...alors qu’il les avait sur le nez...vidéo

Il y a un an, on se souvient qu’il avait présenté un PDF avec le drapeau français à l’envers...

Olivier Véran n’est pas en reste...

En janvier dernier, alors que Bruno Le Maire en était à sa troisième publication, il assurait avoir déjà écrit quelques lignes de son futur bouquin, mais il ajoutait « je n’ai pas le temps... ! », voyant la bourde qu’il avait commise, laquelle le mettait en porte à faux favec son ministre du budget, il ajoutait, « je n’ai pas le talent »...lien

Quant aux mesures prises, comment donner une légitimité au fait qu’il serait plus dangereux de boire debout qu’assis ?

Comme l’a écrit un internaute taquin : « assis, debout, couché...l’impression d’être pris pour un chien... mais attention, un chien, ça peut mordre »

Il serait injuste d’écarter de ce bêtisier le chef de l’état, lequel en 2019 envisageait la création dans chaque canton de « Maison France Service », corrigeant le tir 2 ans plus tard, un conseiller lui ayant fait remarquer que l’acronyme se prononçait « et mes fesses »...les MFS sont devenues « Maisons de Services au Public »... lien

Mettons aussi à son actif le fait qu’il croyait que la Guyane était une île, et qu’il avait qualifié « d’expatriée » une mère française habitant la Guadeloupe...lien

A ce stade du bilan, ce serait dommage de laisser sur la touche l’ex-porte-parole Sibeth Ndiaye qui nous a fait passer de si bon moments. lien

Quoi qu’il en soit, finalement, ces gaffes à répétition nous font un peu oublier la situation peu enviable dans laquelle nous plonge, chaque jour un peu plus, ce gouvernement, qui, manifestement, pour ne pas perdre son stock de vaccin, a sorti l’arme lourde pour obliger tout le pays à se faire vacciner...alors que l’on sait aujourd’hui qu’il manque singulièrement d’efficacité, puisqu’il faudra bientôt se faire vacciner à vie...avec un résultat qui tend à se faire désirer, ce que vient de confirmer le Pr Claverie sur l’antenne de BFM TV provocant un gros malaise : « on ne va pas pouvoir vacciner les français tous les 3 mois, donc il va falloir trouver une solution...je pense que le vaccin n’est plus une arme pour lutter contre le virus avec Omicron. Cette notion de 3ème dose que l’on veut forcer est totalement illusoire ». lien

Cette image résume assez cruellement la situation.

Serions-nous déjà sur la planète « Taire » ?

Plus sérieusement, même si quelques-uns commencent à s’interroger sur la « stratégie vaccinale », d’autres vont plus loin...ainsi ce médecin urgentiste estime que les nouvelles restrictions décidées par le gouvernement ne permettront pas de sortir de la crise, il faut, selon lui, se concentrer sur la vaccination des personnes à risque, et miser sur l’immunité naturelle du reste de la population...

Pari risqué, car la stratégie de ce gouvernement n’est-elle pas plutôt d’habituer la population à se soumettre régulièrement aux ordres, en mettant en place l’identité numérique ?

Quand on voit la précipitation de « l’autorité » à discréditer ceux qui la contestent... de Didier Raoult, à Luc Montagnier, en passant par Alexandra Caude-Henrion, et tant d’autres grands scientifiques, la question mérite toute notre attention.

Plus sérieusement, le projet de pass-vaccinal risque de se heurter à une logique juridique, comme l’explique l’avocate au barreau de Paris, Diane Protat, ainsi que le juriste Marc Gotti : cette mesure stupéfie l’avocate qui constate que par voie de règlement, on a diminué les sphères de liberté, en dé-remboursant les tests pour les non vaccinés, et en provocant leur mort sociale.

Quant au juriste Marc Gotti, il met en évidence que finalement, d’après les chiffres officiels, il n’y a dans nos hôpitaux que 2,3% de patients covid ...ces 2 professionnels vont bien plus loin, et dans une vidéo de 45 minutes, ils mettent en évidence les incohérences des décisions du gouvernement, constatant le mensonge relayé par les médias officiels. lien

N’en doutons, pas la déclaration d’Olivier Véran du 29 décembre n’est qu’un épisode de plus destiné à augmenter le sentiment de panique chez les Français...en facilitant les « autotests », les français se sont fait tester en nombre, afin de pouvoir prendre quelques vacances, et fatalement, le nombre de cas détectés augmente proportionnellement, ce qui permet au ministre de la santé d’évoquer un « raz de marée », voire « un tsunami »...lien

Et s’il s’agissait uniquement d’un « tsunami de rhumes »...du à l’Omicron ?

Si l’on en croit Stéphanie Le Guillou, journaliste santé à « Futura », c’est tout à fait possible. lien

Finalement, est-ce bien raisonnable d’empêcher les voyageurs de manger dans les trains, ou de boire debout dans les bars ?

Pas étonnant que chez nos voisins outre-Atlantique, dès le 5 décembre, 60 000 scientifiques demandaient l’arrêt de la vaccination de masse, alors qu’une pétition avait récolté 870 000 signatures...lien

En France une pétition contre le pass vaccinal a déjà récolté plus de 800 000 signatures. lien

Et comme dit mon vieil ami africain : « tant qu’il y aura une cabane au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu ».

Le dessin illustrant l’article vient de Kiko

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Plus fort que le roquefort !

Bèèè, mais ils vont où, les petits moutons ?

Nos destins entre leurs mains

O’micron, maman, j’ai peur !

Les raisons de la colère

Ce qu’il aurait fallu faire

Un virus quasi magique

Parle à mon Q...rcode

Vaccins et pass, l’overdose

Macron face à l’impasse sanitaire

La 4ème vague c’est nous

Un Macron hors la loi ?

Et voici les lanceurs de panique

J’ai la haine du graphène

La pandémie sort du puits

Que veulent-ils faire à nos enfants ?

Faut-il détester les tests ?

Le chantage à Macron

Quand Pasteur perdait ses virus

Un vaccin cheval de Troie

Un vaccin qui tient ses promesses

Le tueur d’étoiles

Le mystère du Dr. Drosten

Vaccin, on nous aurait menti

Ces inventeurs de légende

S’il suffit de changer de nom

Le tueur d’étoiles

Il est navré, Véran

Un vaccin qui tient ses promesses

Des confinés déconfits

Vaccin glin-glin

bas les masques