QShaman au Capitole : les vieux effrois antipaïens firent bêtement et méchamment surface (retour sur 2021)

Retour sur les événements d'il y a deux ans... souvenez-vous, c'était début 2021... des articles parlèrent mieux que moi sous AgoraVox, des turbulences au Capitole étasunien (dans le pour + comme dans le contre ). Cet article-ci ne fait pas de politique, mais de la religion. Car on a pu entendre sous diverses stations de radio et chaînes de télévion, qu'un des protagonistes desdites turbulences était "un viking" au prétexte qu'il porterait "un symbole nazi" sur son pectoral - à savoir, le valknut. Autant vous dire que, en tant que polythéiste contemporain, il faut se retrousser les manches pour clarifier la situation, car "les vieux effrois antipaïens refont bêtement et méchamment surface" - c'était le titre.



Préambule : un point sur les monothéismes, religions complotistes par excellence

Lorsque l'hébraïsme se prit d'inventer ce qui se diffuserait diversement (1, 2) en forme de judaïsmes jusqu'à nos jours géopolitiques, il a un réflexe complotiste. En somme, l'Ancien Testament raconte comment le dieu unique aurait été oublié par la folie des hommes, à t'en détruire la légendaire Babel et t'en engloutir tout sous un mythique Déluge. Mais, malgré ces formes bibliques de Great Resets - Grandes Réinitialisations - il faudra quand même attendre le supposé pasteur Abraham, pour qu'enfin le monothéisme vinsse bien au monde ...

Le type était quand même prêt à sacrifier son premier-né pour un tel Dieu, qui prétendit n'être qu'un Dieu exclusitf, à finalement changer le jeune Israël en bouc. En termes de torture psychologique, d'identification à l'agresseur +, de confusion des langues et de syndrome de Stockholm, c'est corsé ... mais l'image est parlante car la figure du bouc est aussi répandue dans les paganismes (à vouloir te rejouer son sacrifice lors de l'Aïd el-Kebir ?).

Ainsi, vers les deuxième-premier millénaires avant notre ère, et malgré des dizaines de millénaires païens dans les environs et tout autour de la Terre, l'hébraïsme a comploté contre les paganismes, en prétendant qu'ils ne valaient rien, et que seul lui, détenant la tradition révélée de la réalité des origines. Elohim était l'Unique, Yahwe Adonaï, Jéhovah le Seigneur : Dieu - éventuellement Christ incarné, futur Allah ... sur l'antique base phénicienne polythéiste du Dieu des Dieux EL, dont une épithète était justement Yahwe : EL en tant qu'il Est. EL, c'est Elohim autant que Allah < al-Lah < Ilah < El. Pour l'anecdote, on retrouve aussi sa racine dans Ba'al-Ba'el, Seigneur, allégué aux autres Dieux par la Bible, et dont le nom sert aujourd'hui en hébreu à dire mari, époux : le patriarcat est essentiellement monothéiste ...

Quelques huit siècles après le roi David (véritable compilateur et inventeur de la Bible), un certain Jésus-Christ, justement - probablement un voyou zélote ou sicaire, allant servir de prétexte à notre civilisation, - s'est placé dans la veine du messianisme hébraïque ... en y ajoutant l'incarnation divine, toutefois, ainsi que, à travers la figure des missions apostoliques notamment pauliniennes, en y ajoutant un prosélytisme universel (alors que c'était, de base, une religion nationaliste préconisant de passer son chemin en cas de refus, comme les témoins de Jéhovah frappant à votre porte, ou les mormons). Complotisme post-hébraïque.

Quand Mahomet, quelques six siècles plus tard, se prétendrait le prophète définitif de toute cette affaire - à prétendre encore que son nom aurait été effacé des premières écritures saintes, - tout en revenant sur l'incarnation christique mais en conservant l'expansion universaliste ... eh bien, son complotisme ne serait que dans la veine habituelle des monothéismes. Complotisme post-chrétien.

Ces religions sont nées en faisant la guerre aux mondes ambiants qui les précédaient.

L'invention de Satan

S'il est vrai qu'un certain serpent intervient très tôt dans la Genèse, Satan n'apparaît vraiment dans le canon des écritures saintes, qu'à partir du livre de Job, quand Dieu se laisse tenter par un pari, selon lequel le fidèle Hébreu Job, ne se laisserait pas corrompre par l'Adversaire de Dieu (étymologie de Satan, ou Rival). Après le presque-sacrifice d'Israël par Abraham, où ce Dieu testait le fanatisme d'Abraham dans une torture psychologique atroce, voici que Satan, autorisé par Dieu, détruit littéralement la vie de Job et tout ce qu'il aimait et ce qui lui appartenait, jusqu'à sa santé, sa femme, ses enfants et ses animaux ... mais, constant dans la foi, Job attend patiemment sans pleurer, sous les critiques de ses coreligionnaires pas foutus de l'aider, que la roue tourne pour lui. Après tout, il est toujours en vie ...

Ce sont toutefois les chrétiens qui exacerbent cette histoire, avec d'abord les quarante jours de Jésus au désert et leurs tentations, par celui que la tradition nommait déjà Lucifer. Les musulmans furent d'accord, à le nommer Sheïtan, avec leurs consonnances arabiques obligées ... La figure de Satan est exacerbée contre les païens et prend la forme, au hasard et entre autres : de Pan (dieu grec), d'Akerbeltz (dieu basque) ou de Cernunnos (dieu celtique) - représentés dans l'ordre :

Retour aux temps présents, avec QShaman et le mouvement QAnon dont il ressort

Indépendamment de la véracité ou de la sincérité des partisans de QAnon, complotistes ou pas complotistes, il ressort une contradiction religieuse singulière - et même deux au moins - avec QShaman.

Primo, puisque le valknut est un symbole ancestral et traditionnel dans le Nord de l'Europe, c'est un symbole qui est diabolisable. Or, si on n'en a plus bien entendu parler pendant des siècles, c'est qu'effectivement la religion chrétienne saccagea et subverti les religions ethniques européennes, pour diaboliques. Ainsi, quand QAnon prétend dénoncer un complot pédosataniste étasunien - qu'il ait tort ou qu'il ait raison n'a aucune importance ici, - QShaman est débile dans sa démarche.

En effet, QShaman ne saurait arborer le valknut, tout en prétendant dénoncer le diable, puisque le valknut ressort religieusement du diable sous l'angle monothéiste qui manie cette figure surnaturelle follement. Dit autrement, on aurait envie de prendre QShaman par les épaules et de l'engueuler une bonne fois pour toutes, en lui demandant s'il se veut païen ou abrahamique, puisqu'il est profondément incohérent dans la démarche, à valoriser une diabolisation et le valknut à la fois. C'est culturellement contradictoire. On ne peut pas croire en un complot pédosataniste d'un côté, et aux religions ethniques européennes diabolisées de l'autre côté. Ce n'est ni logique, ni éthique. Il n'y a pas de diable ethnique.

Secundo, puisque le valknut provient desdites religions ethniques européennes, et précisément nordiques, on se demande pourquoi QShaman se prétend shamane, en arborant telles couleurs avec tel couvre-chef, qui dans l'ensemble font amérindiens. S'il y a bien une religion shamanique nordique européenne, celle des Sami, et que cette religion a quelques liens avec les religions germano-scandinaves + (géographiquement évidents) on ne comprend pas comment QShaman, descendant "putatif revendiqué" de Germano-Scandinaves aux USA ... on ne comprend pas comment QShaman peut tout mélanger culturellement avec les Amérindiens ... en dehors de sa sottise QAnon, certes, déjà - et éventuellement, en dehors d'un syncrétisme local, où il aura inventé (au-delà des berserkr historiques, guerriers-ours, et des ulfhednr, guerriers-loups) une forme de guerrier-bison syncrétique ... mais alors pourquoi se dire shamane ? ... Non décidément, tout ceci nous fait entrer dans des cuisines New Age +.

Ce n'est pas que le néopaganisme soit un problème - votre serviteur s'en revendique volontiers, pour ce qu'on est capable de reconstituer l'antique tradition, ou bien pour ce qu'on est capable de la rafistoler et la régénérer en cohérence pragmatique.

Le grand Pan n'est pas mort, contrairement à la chanson. D'ailleurs, il n'est pas surprenant de retrouver de telles religions néotraditionnelles, dans des mouvances à caractère conservateur, quoiqu'il y ait un libertisme (anarchisme nordiciste) et un futurisme païen enraciné dans l'archaïque aussi. Par ailleurs, l'écologisme est antimoderne ...

Non, ce qu'il est de dire, c'est que QShaman incarne un pot-pourri, voilà tout, spirituellement pourri par la combinatoire télescopée : protestantisme-diablerie-le Coyote amérindien catastrophique-Loki l'artificieux +. Chez lui c'est évident.

Postlude : à propos du valknut

Le valknut est un symbole ancien dans les religions nordiques anciennes . Seulement, on ne sait pas comment les Anciens l'appelaient, et le mot valknut est d'invention moderne sur les derniers siècles. De plus, on suppose qu'il est associé à Oðinn Alfadir, Odin le Tout-Père, ainsi qu'à la symbolique du trois dans les religions nordiques.

Maintenant, quand des chaînes de télévision ou des stations de radio se mettent à prétendre que le valknut est un symbole néonazi, elles font une énième fois la preuve de leur incompétence. Ça fout le bordel, au point que Wikipédia.fr a dû bloquer l'édition de l'article valknut début 2021 - on ne vous raconte pas la guerre idéologique, à commencer par les diabolisateurs (le souvenir d'Hitler est notre démon contemporain) ... Tous les milieux néopaïens sont répugnés, à la fois par nos médias, mais aussi béatement par ce que représente QShaman.

Regardez bien les captures d'écran suivantes en lien, datées de début janvier 2021, sous Duckduckgo.com et sous Google.com (cliquez encore une fois dessus, une fois affichées, pour les agrandir) quand on tappe symboles nazis.

Aucun valknut n'y apparaît (jusqu'à ce qu'une pléthore d'hsytériques antinazis et antipaïens s'y mettent, à l'avenir ? en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est resté calme). Quelques jours après le délire collectif et les fake news consensuelles de masse, aucun valknut. D'ailleurs, ce n'est pas parce que les nazis ont sali la mémoire d'autres symboles païens qu'on voit partout dans les liens, que ces symboles seraient nazis. Pas d'amalgames ! et honneur au néopaganismes, surtout quand ce sont des polythéismes consquents (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

C'est une énième opportunité, de tester le deux-poids-deux-mesures conventionnels. Saura-t-il discerner entre les païens contemporains, comme il veut discerner entre les musulmans ? Les néopaïens aussi, sont des indigènes de la République ... Malheureusement, les musulmans, sur le principe coranique, ne veulent pas de bien aux païens (pas plus que les juifs ou les chrétiens) or nos mentalités largement héritières du monothéisme, ne leur veulent pas plus de bien. De manière générale, on les veut "forcément arriérés" et, au mieux, "loufoques". On n'arrête plus d'entendre des personnes médiocratiques prétendant parler au nom d'une vérité uniforme, "hygiénique". Comme d'autres fanatiques, mais costumés en "modérés" "raisonnables"...

En attendant, cherchez ! cherchez donc le valknut parmi les listes de symboles païens en liens ci-dessus (en prenant garde de bien comprendre que les nazis en ont déshonoré la mémoire) eftir Oðinn aeon ! par l'éon d'Odin ! ... vous ne trouverez pas le valknut, car il n'est pas plus nazi que les autres symboles récupérés par ces Allemands fous du siècle dernier +.