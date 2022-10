Le prénom fait-il « l’homme » ?

Belle synchronicité car que viens juste de m’interrger sur la présence du « H » dans le nom D’Hitler, lui qui n’aima que son chien.... Ce moment de la Bible, me semble fondateur. Abram, n’a pas d’enfant avec Sara... Saraï (on est dans une histoire d’inceste) de le diriger vers sa servante AGAR. Abram d’être confronté à la promesse avec Dieu (YHVAH). Qui l’engage jusqu’à tuer son propre fils ISAAC. Mais là, les récits divergent. Est-ce vraiment Isaac ou Ismael qpuisque Saraï est stérile ??? Première énigme. C’est en empêchant le geste FATAL : celui de devoir tuer son fils, remplacé par un animal. Dans le Livre de la Genèse, son nom est initialement Abram (« le Père est exalté ») puis devient Abraham, ce qui signifie « père d’une multitude de nations.

Lorsqu’Abram fut arrivé à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, YHWH lui apparut et lui dit :

— Je suis le Dieu tout-puissant : marche devant ma face et sois parfait. J’établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l’infini.

Abram tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi :

— Moi, mon alliance [est] avec toi : tu deviendras père de nombre de nations. On ne t’appellera plus « Abram » mais ton nom sera « Abraham », car je te fais père de nombre de nations. Je te ferai croître d’une manière extraordinaire, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J’établis mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi, au fil des générations : une alliance éternelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai tout le pays de Canaan, à toi et à ta descendance après toi, le pays où tu séjournas, tout le pays de Canaan en possession éternelle ; et je serai leur Dieu.

Pour moi quelque chose cloche. Car selon certain récits, ce n’est qu’après qu’Abraham eut changé de nom et que Sara devint Sara« H », que celle-ci eut ISSAC. PAS AVANT.... ce n’est d’après pas Isaac mais ISMAEL qu’Abram était près à sacrifier (enfant fruit d’un amour ancilaire...)

Dans la révélation biblique, comme dans le Proche-Orient ancien, le nom a donc une fonction très importante : non seulement il exprime une réalité, mais il est quelque chose de cette réalité.

Voici, en trois grands points, le sens et la signification d’un tel acte qui consiste à nommer ou renommer :

Nommer = créer

Nommer est dans une certaine mesure créer. Dans le premier chapitre de la Genèse, comme nous en parlions ici, Dieu crée le monde par sa Parole. Ainsi Dieu donne-t-il leur nom aux étoiles, car il en est le créateur :

« Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom » (Ps 146,4)