La répression continue en Russie : un nouvel opposant emprisonné...

Clocel !

« Quand j’étais minot, pour la grive au gué, je tapais le calibre 20 »

Ben moi avec le plus vieux de mes frangins nous faisions les haies ... Chacun de son coté ... Nous tirions les merles et les grives dès qu’ils sortaient ... À l’époque j’avais pas encore le permis j’avais 11/12 ans et une 14mm chargé avec du 7 ou du huit dans les mains et mon frangin avec tout juste 16 ans le fusil du vieux, un 12/70 juxtaposé Verney-Carron avec du 9 coté droit et du 7et demi coté gauche ... Un fusil que le père ne se servait pratiquement jamais ... Dès fois nous allions aux alouettes ... Maintenant j’en vois plus ... Et maintenant j’aime trop les animaux pour leur faire du mal ... Mon frangin il n’a jamais arrêté la chasse, c’est un gros acharné mais il n’aime pas chasser le gros ... Il a un affut et chasse la palombe ... Il a un Benelli 3 coups 12/89 avec un canon de 76 avec rallonge et chocs interchangeables ... Les douilles de 89 quand tu tires les trois d’affilés ça caresse l’épaule ...