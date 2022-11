Les drones iraniens et le discours occidental

Nous n’avons pas vu les capitales occidentales aussi remontées et colériques envers les drones iraniens que ces derniers temps. Il est souvent question de sanctions, de représailles et de démarches diplomatiques dans le cadre de la gestion par l’Occident des drones iraniens, qui jouent un rôle influent dans le conflit militaire en cours à l’intérieur de l’Ukraine.

Les drones iraniens ne sont pas un nouveau dossier pour les dirigeants occidentaux, mais ils ont joué des rôles dangereux qui ont affecté les intérêts stratégiques occidentaux au Moyen-Orient, car leurs cibles étaient des installations nucléaires saoudiennes et émiraties.

Utilisé dans plusieurs attaques en Irak, un arsenal de drones appartenant au Hezbollah libanais menace la sécurité et la stabilité d’Israël, auquel les capitales occidentales ne manquent jamais de réitérer leur soutien contre toute menace. L’Occident n’en veut à ces drones que lorsqu’ils s’immiscent dans la guerre en Ukraine.

Nous ne parlons pas de la légalité de cette utilisation ou non, nous ne considérons pas les aspects juridiques ou même humanitaires du déroulement du conflit, ni les affirmations de l’Occident sur la présence de ces drones sur les champs de bataille, ni la fiabilité des démentis officiels répétés de l’Iran à ce sujet.

Mais nous discutons simplement de l’idée d’un œil qui ne voit que ce qu’il veut, quand il le veut.

En un sens, le dilemme de l’Occident avec ces drones n’a commencé que lorsqu’ils sont entrés dans la ligne de la crise ukrainienne pour affecter ses intérêts directs, d’une manière qui modifie l’équilibre des forces et met en péril les dizaines de milliards de dollars injectés par les pays occidentaux pour soutenir l’Ukraine depuis le début de la crise.

Hier, la Grande-Bretagne a rejoint la France pour accuser l’Iran de violer les termes de l’accord nucléaire en fournissant à la Russie des drones armés, en violation des obligations de l’Iran dans le cadre de l’accord nucléaire.

C’est comme si le fait de fournir à la milice Houthi les mêmes avions que ceux utilisés pour attaquer les installations pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ne l’était pas. Comme si le fait d’avoir ces drones avec le Hezbollah libanais et les milices irakiennes ne constituait pas une violation de ces engagements.

N’était-ce pas une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée à l’unanimité le 20 juillet 2015, qui a approuvé le Plan d’action conjoint (JCPOA) ?

Le vœu des capitales occidentales d’agir collectivement pour tenir l’Iran responsable de ces violations et de son « comportement déstabilisateur dans le monde » n’est intervenu qu’après que la menace iranienne soit entrée en contact avec des intérêts occidentaux directs, bien que la sécurité des installations pétrolières dans la région du Golfe et la sécurité d’autres alliés fassent partie de ces intérêts vitaux, qui ne sont soi-disant pas moins importants que la question du soutien à l’Ukraine du point de vue de l’Occident.

Mais la crainte pour le sort des négociations visant à relancer l’accord nucléaire à l’époque semblait l’emporter sur l’importance de ces intérêts. Les choses sont différentes aujourd’hui. L’accord est dans le coma, alors que c’est le sort des milliards de dollars de soutien militaire direct à l’Ukraine que les drones iraniens menacent.

Le paysage stratégique est désormais à la fois plus ambigu et plus dangereux. L’Occident ne se soucie plus d’accélérer le rythme de l’enrichissement de l’uranium, qui bat son plein.

Il s’accélérera à mesure que le régime iranien sentira les signes d’une possible confrontation, que ce soit à propos de l’échec de l’accord nucléaire ou de l’escalade des tensions entre la Russie et l’Occident en Ukraine, et de la possibilité que l’Iran s’implique si le conflit s’élargit, appelant à une dissuasion nucléaire pour protéger le régime s’il devenait une cible militaire en tant qu’allié de la Russie.

Les discussions sur la gravité de la menace nucléaire iranienne se sont évanouies pendant quelques semaines, jusqu’après les élections de mi-mandat au Congrès - pour des mois ou pour toujours.

Mais l’essentiel est que les événements offrent de nouvelles preuves que les États-Unis ne sont pas un partenaire suffisamment responsable et qu’ils classent leurs alliés par degrés et par niveaux lorsque cela est nécessaire. Cela va de soi et est compréhensible dans le monde de la politique.

Mais il est crucial que Washington n’exige pas que les autres se sacrifient pour elle, même si cela nécessite la perte d’énormes intérêts économiques et commerciaux, comme c’est le cas pour la production de pétrole. La position véhémente de l’Occident sur les drones iraniens ajoute une preuve supplémentaire de la duplicité de l’Occident dans ses relations avec ses alliés du Golfe.

Les drones qui répandent le chaos et les troubles au Moyen-Orient ne sont apparus dans le contexte d’aucun discours occidental. Mais maintenant, ils sont devenus la cible de tous les discours et mouvements diplomatiques une fois qu’ils sont intervenus pour affecter les intérêts directs de l’Occident en Ukraine.

C’est ici même que l’Occident doit tirer la leçon qui explique le déclin de son statut et la perte de ses amis dans le Golfe et au Moyen-Orient. Il ne s’agit pas d’une question de « schadenfreude » à propos de l’Occident.

Il n’y a pas de temps pour une telle absurdité, mais on nous rappelle que les sources de menace et de danger doivent être traitées avec le même critère, car le danger qui viole les lois et les accords et cible un partenaire que nous pouvons voir aujourd’hui n’exclura personne à l’avenir. C’est ce que nous disons toujours.

L’étroitesse d’esprit dans l’évaluation des implications des menaces iraniennes met beaucoup de personnes dans une position difficile. Le régime iranien ne croit pas aux règles du jeu politique traditionnel. Il croit plutôt à la force pour atteindre ses objectifs.

Ce qui a pu être arraché par la négociation hier et aujourd’hui peut être difficile à récupérer demain. C’est ainsi que les ambitions du régime sont élevées, ce qui se reflète non seulement sur ses relations avec l’Occident, mais aussi sur la sécurité et la stabilité de notre région et sur les relations de Téhéran avec son environnement régional.